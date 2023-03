García-Page vuelve a la carga con Sanchez: "Traga muchos sapos y no creo que concilie el sueño"

Nadie se sorprende ya del evidente distanciamiento del presidente socialista de Castilla-La Mancha, Emiliano García-Page, con el presidente del Gobierno y secretario general de su partido, Pedro Sánchez. Son como el agua y el aceite, o al menos lo parecen. Page se está encargando, una y otra vez, de marcar bien los territorios y poner distancias por el medio, y esa situación se está haciendo cada día más palpable a medida que se acercan las elecciones autonómicas y municipales del 28 de mayo. El presidente castellano-manchego, conocido ya en toda España por ser el barón más díscolo del PSOE, promueve abiertamente su propia "marca personal" por encima de las siglas y del inquilino de la Moncloa, y ha iniciado hace tan sólo unos días una precampaña electoral, con cartelería por toda la región, que abunda mucho en ese sello propio.

En este contexto, García-Page recibió en la tarde-noche de este jueves en las Cortes autonómicas al periodista Ángel Expósito, director de "La Linterna" de la Cope, y dejó unos cuantos titulares que resuenan todavía en el antiguo convento de Gilitos, sede del Parlamento castellano-manchego. El líder castellano-manchego dejó claro para empezar que lo que más le molesta del Gobierno de Sánchez y "lo peor que ha hecho es callarse por responsabilidad muchas de las cosas que los ciudadanos deberían saber de algunos socios", una referencia directa a Podemos y a la ley del "sólo sí es sí" promovida por la ministra de Igualdad, Irene Montero, en medio del escándalo por las rebajas de penas y las excarcelaciones.

"Es evidente a estas alturas que quienes han creado la ley no tienen capacidad para ninguna autocrítica, y eso nos lleva a no estar al cabo de la calle. Están tragando de todo, muchos sapos, y esto tiene un punto de bueno, pero también de temeridad", ha dicho Page, que ha calificado como "sinrazones" la posición cerrada de Podemos en torno a esta gran polémica que la ley de Irene Montero ha generado en España y que se niegan a modificar. Una ley que, en todo caso, ha dicho que "es positiva" y "está cargada de buenas intenciones". Según el presidente de Castilla-La Mancha, la parte podemita del Gobierno "no tiene capacidad para hacer la más mínima autocrítica. Críticas todas las que se quieran, pero autocrítica ninguna", ha dicho el barón socialista.

Para García-Page, el PSOE, "en un ejercicio de enorme responsabilidad", está "tragando mucho sapos" y eso supone, a su juicio, "un máster de paciencia impresionante" pero también su "punto de temeridad". "No creo que concilie bien el sueño el presidente del Gobierno", ha apuntado el presidente de Castilla-La Mancha en este contexto, tal como recoge Europa Press. A su juicio, los representantes de Podemos en el Gobierno de Sánchez "están de inquilinos, no tienen un comportamiento leal", si bien Page ha alabado a la vicepresidenta segunda y ministra de Trabajo, Yolanda Díaz, por tener "un comportamiento más institucional y responsable".

El Tito Berni

También se ha querido referir García-Page a las consecuencias para su partido, sobre todo a las puertas de unas elecciones, de las informaciones sobre el Tito Berni, ex diputado socialista, y el caso Mediador. “Es llamativo, hay cosas que entran en la gente, son de bulto y no llegan a la calle, y otras son tan chapuzas que muchos las entienden. Yo me he encontrado a dos espontáneos que me han llamado putero, el daño es evidente. Aunque nadie le echara la culpa al gobierno de lo de este hombre, que no se hable de lo que está haciendo en positivo, el gobierno ya hace daño”, ha dicho.

Sobre las expectativas socialistas para mayo y la diferencia con las generales el presidente de Castilla-La Mancha ha subrayado que, “la gente vota con bisturí”. De hecho, ha usado un ejemplo claro: “Tras la dimisión de Borrell fuimos a las municipales y autonómicas y el PSOE salió mucho mejor de lo esperado y Almunia decidió presentarse a las primarias. A los 10 meses Aznar le sacó 2 millones de votos".

