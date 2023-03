Castilla-La Mancha ha celebrado este miércoles el acto institucional del 8M, Día Internacional de la Mujer, en el auditorio de la Unión Musical de Almansa (Albacete). Ha sido una gala impulsada por la Consejería de Igualdad, en la que su titular, Blanca Fernández, ha afirmado que "ya nadie se atreve a verbalizar que una mujer es inferior", por lo que se ha preguntado por qué es necesario celebrar este día.

"Me gustaría que no fuera necesario, que fuera una fiesta. Pero, aunque lo convirtamos en un acto festivo, es un día reivindicativo, un día para no olvidar que hay muchas cosas por hacer".

Según Europa Press, para la consejera, las razones para seguir celebrando este día se encuentran con solo "mirar al mundo". Aunque ella no pueda tener una reivindicación individual para la lucha, mirando "más allá de las puertas de casa", contempla a su vecina María, que cuida a sus padres a diario y gracias al Sistema de Dependencia "puede comer cada día sin depender de la pensión de sus progenitores". "Si miro un poco más allá, miro la casa de mi madre, que está enferma, una mujer que solo ha trabajado y ha criado, esa ha sido su vida. Ni ocio, ni vacaciones, solo sobrevivir".

Blanca Fernández en el acto institucional del 8M. Foto: JCCM.

Fernández se ha referido también a la brecha salarial entre mujeres y hombres, al dato del desempleo en las mujeres o a las víctimas de violencia machista. Por ello, el 8M sirve para "coger impulso y mantener la lucha el resto del año". En este punto, ha detallado el trabajo del Ejecutivo regional para la implementación de políticas de género.

Abrir paso sin violencia

Por su parte, el presidente del Gobierno de Castilla-La Mancha, Emiliano García-Page, ha puesto en valor que el feminismo se haya abierto paso a lo largo de la historia sin violencia, contra otras ideas o revoluciones que sí lo han hecho.

Hoy podemos decir que no hay ningún español que en público sea capaz de decir ni un solo argumento para mantener la discriminación de la mujer respecto al hombre. Esa batalla intelectual está ganada".

Emiliano García-Page en el acto institucional del 8M. Foto: JCCM.

El presidente ha recordado que los centros de la mujer de la comunidad seguirán contando con el apoyo y el trabajo del Ejecutivo. "No van a faltar nunca aquí apoyos económicos y financieros para mantener una red que trabaja con discreción y en silencio".

Por último, ha expresado que de la España del comienzo de la democracia a la de ahora ha habido "un cambio tremendo" para llegar a la sociedad de bienestar de hoy. Para el líder regional no se podría explicar cómo ha llegado el país "a este punto de modernidad y avance" sin el papel que la mujer ha exigido, tiene y sigue reclamando. "La mujer ha sido probablemente lo que más ha hecho que este país no se parezca en casi nada a lo que había antes de la Constitución".

Acto institucional del 8M. Foto: JCCM.

Cabe destacar que en el acto también han participado Pilar Callado, directora del Instituto de la Mujer de Castilla-La Mancha; el 'popular' Javier Sánchez Roselló, alcalde de Almansa; y Santiago Cabañero, presidente de la Diputación de Albacete, entre otros.

Premiadas

En el acto, el Gobierno regional ha hecho entrega del 'Premio Internacional de Castilla-La Mancha a la igualdad de género Luisa de Medrano' a Ana Peláez, que ha estado ausente, al centro de la mujer de Hellín (Albacete), a la asociación de mujeres rurales Fademur y a una mujer de cada provincia para destacar su labor profesional.

Más mujeres que ha recibido un galardón y han brillado en la gala institucional del Día de la Mujer han sido la profesora y bailarina albaceteña Llanos Ortiz, la periodista ciudadrealeña Isabel Valdés, la profesora y activista conquense Carmen Herráiz, la teniente coronel guadalajareña Cristina Moreno y la exsanitaria toledana Amparo Molina. En concreto, Molina ha protagonizado uno de los momentos más emotivos de la gala, ya que a sus 91 años ha recibido la estatuilla de manos de su sobrino Juan Alfonso Ruiz Molina, consejero de Hacienda y Administraciones Públicas de la Junta.

Premiadas en el acto institucional del 8M. Foto: JCCM.

