García-Page critica que se generalice por "payasos como los diputados que se van de juerga"

El presidente de Castilla-La Mancha, Emiliano García-Page, ha lamentado este viernes que se generalice comparando a todos los políticos con casos “anecdóticos” como el del diputado canario del PSOE imputado en el 'caso Mediador'. "Me dan cien patadas payasos como los diputados que se van de juerga porque parece que todos somos iguales y me molesta muchísimo", ha señalado.

Desde Jadraque (Guadalajara), donde ha firmado el protocolo para la implantación del modelo de Transporte Sensible a la Demanda en la provincia, el líder del Ejecutivo autonómico ha criticado que tenga que escuchar cosas como "se lo gastan todo en prostitutas", algo que le ha ocurrido en un acto previo en Torrejón del Rey.

En esta línea, ha afirmado que "qué necesidad tenemos los que venimos trabajando toda la vida de oír esas cosas" cuando "hay muchos alcaldes de municipios pequeños que barren el pueblo, están detrás de los planes de empleo para que se rieguen las plantas que plantan, abren el centro médico o atienden la biblioteca". "¿Cómo se les puede comparar con gente que no merece la pena?", ha preguntado.

"Madrid genera una contaminación política"

García-Page ha lamentado la “algarada permanente y conflicto” que sale "desde Madrid" y que genera "una radioactividad y una contaminación política". "Irradia una imagen de España como si estuviéramos todo el día a golpe partido o que todo sea una escandalera permanente", ha indicado el presidente, que ha abogado por la "buena plítica".

"Intentamos no ser motivo de escándalo y me gustaría que el ruido de Madrid no impida ver a la buena gente que hay en España que está sacando para adelante a su familia, a las empresas y a los autónomos y a los que lo están haciendo también desde los cargos públicos, tan dignos y tan honrosos como mucha gente más y que, encima, para colmo, pagan sus impuestos aquí", ha zanjado.

Sigue los temas que te interesan