Cuando restan 90 días para la celebración de las elecciones autonómicas y municipales del próximo 28 de mayo, el PSOE de Castilla-La Mancha ha presentado su precampaña electoral, un periodo durante el que los socialistas castellano-manchegos tratarán de alejar el debate político de las polémicas nacionales y centrarlo en asuntos de competencia regional como la sanidad, la educación o el bienestar social.

Convencidos de que la gestión de gobierno liderada durante los últimos cuatro años por el presidente castellano-manchego, Emiliano García-Page, es valorada en positivo por los ciudadanos, el PSOE regional ha optado por la frase "Castilla-La Mancha en buenas manos" como lema de esta precampaña, cuya parte visual está protagonizada por fotografías del propio jefe del Ejecutivo autonómico mostrando una actitud cercana y cariñosa con niños, personas mayores, trabajadores o profesionales sanitarios.

Resulta significativo, además, que el logo del PSOE se incluya de manera discreta en la parte superior derecha de los carteles y que las siglas del partido aparezcan bajo el nombre de la comunidad autónoma. El pasado viernes, cuando García-Page confirmó su candidatura para optar a la reelección presidencial por tercer mandato consecutivo, aseguró: "El PSOE asume y acepta que por delante del propio partido y de todos los partidos juntos para mí está Castilla-La Mancha y, por supuesto, España".

Sergio Gutiérrez, secretario de Organización del PSOE de Castilla-La Mancha. Óscar Huertas

Pese a que García-Page es uno de los barones socialistas con una marca propia reconocible y un discurso propio, el secretario de Organización del PSOE de Castilla-La Mancha y diputado nacional por Toledo, Sergio Gutiérrez, ha asegurado a preguntas de los medios de comunicación durante la presentación de la precampaña que "están invitados a participar en la precampaña y en la campaña electoral todos los dirigentes nacionales del partido, regionales y agrupaciones locales". "Todas las personas están invitadas y son bienvenidas", ha añadido en referencia a si, después de las habituales discrepancias públicas entre García-Page y Pedro Sánchez, el presidente del Gobierno de España o alguno de sus ministros visitarán Castilla-La Mancha antes del 28-M.

Durante un acto en el que ha estado acompañado por Cristina Maestre y Fernando Muñoz, vicesecretaria general y secretario de acción electoral del PSOE castellano-manchego, respectivamente, Sergio Gutiérrez ha afirmado que son tanto el PP regional como su presidente, Paco Núñez, quienes necesitan que vengan "mucho los líderes nacional" de su partido "para suplir su falta de liderazgo, de capacidad de gestión y de moderación". Así, el dirigente socialista se ha mostrado "convencido" de que en las próximas elecciones autonómicas "muchísimos votantes e incluso algún militante del PP de Castilla-La Mancha cogerá la papeleta de García-Page, porque es un político trasversal que representa la moderación y es garantía de progreso".

El 28-M, un "referéndum"

En la misma línea, el número dos del PSOE castellano-manchego ha pronosticado que "los perfiles más moderados del PP, aquellos que defienden y quieren a Castilla-La Mancha, están dispuestos a votar a García-Page" puesto que, a su juicio, "la única posibilidad" que tiene Paco Núñez de ser presidente de la Junta de Comunidades es con "un PP débil y un Vox fuerte".

Por ello, Sergio Gutiérrez ha planteado las elecciones autonómicas del 28 de mayo como "un referéndum sobre quién será el presidente". Y, según ha defendido, solo existen dos alternativas: "O García-Page o una coalición de inexpertos o radicales formada por aquellos que no salen de las ocurrencias, el bulo y el insulto", ha dicho en referencia a la posible unión postelectoral del PP y Vox.

Sobre la base de ese argumento, el secretario de Organización del PSOE regional ha llamado a los castellano-manchegos a "evitar que Castilla-La Mancha sea una nueva Castilla y León, pero con un presidente menos preparado y con una coalición más débil". "La única posibilidad que tiene Paco Núñez de ser presidente es un PP débil y un Vox fuerte, y cuanto más fuerte sea Vox más retroceso habrá en derechos, más recortes habrá en el estado del bienestar y menos importará Castilla-La Mancha como comunidad autónoma con autoestima y con capacidad de autogestionarse", ha insistido.

Mejoría pese a las dificultades

Después de poner en valor la "transversalidad, moderación y progreso" que representa Emiliano García-Page frente a un PP de Castilla-La Mancha que ha calificado como "el más radical, más faltón y menos preparado" de toda España, Sergio Gutiérrez ha destacado que hoy por hoy "no hay un solo dato económico, social o institucional que esté peor" que cuando el PSOE se puso al frente de la Junta de Comunidades en 2015 tras la legislatura de la expresidenta 'popular' María Dolores de Cospedal.

"No solo hemos resuelto las emergencias, sino que hemos cumplido más del 80 por ciento de nuestro programa electoral a pesar de la pandemia, de la guerra de Ucrania y catástrofes naturales", ha recordado el dirigente socialista, que ha asegurado que el próximo 28-M "se trata de elegir entre manos que protegen a las personas más vulnerables y llegan a acuerdos con todos los agente sociales o entre las que imponen recortes y retrocesos". "Se trata de decidir en qué manos ponemos la educación, la sanidad y políticas sociales", ha añadido.

Una valla publicitaria contratada por el PSOE de Castilla-La Mancha durante la precampaña.

Gutiérrez ha pedido el voto para el PSOE de Emiliano García-Page "a aquellos que desean que Castilla-La Mancha siga estando gestionada por gente que sabe y preparada", frente a un PP castellano-manchego al que ha acusado de "esconder los debates de esta tierra" debido a su "poca capacidad y falta de proyecto".

"Muy ilusionados"

Por su parte, la eurodiputada y vicesecretaria general del PSOE de Castilla-La Mancha, Cristina Maestre, ha señalado que el partido está "muy ilusionado" con la precampaña electoral que este lunes comienza ya que van a poder "recorrer todos y cada uno de los rincones de la región mirando cara a cara a los ciudadanos".

"Nadie nos va a poder poner la cara colorada, porque hemos cumplido con el programa electoral y con las exigencias de la situación", ha señalado Maestre, que ha calificado la legislatura que ahora concluye como "la más dura de la historia" a consecuencia de la pandemia de coronavirus, de la guerra de Ucrania y de la inflación.

Cristina Maestre, vicesecretaria general del PSOE de Castilla-La Mancha. Óscar Huertas

"Sin embargo, el Gobierno de Castilla-La Mancha no se ha parapetado en excusas de mal pagador y no ha parado de trabajar, no solo para proteger a las personas más vulnerables, sino para salir de esta crisis más fuertes. No nos han hecho falta hospitales de campaña para hacer frente a la pandemia, ni decirle a los ciudadanos que se tenían que apretar el cinturón. Hemos seguido apoyando al tejido productivo, a los empresarios, a los profesionales de la sanidad y de la educación, a los servicios sociales...", ha argumentado Maestre.

La vicesecretaria general del PSOE regional ha pronosticado que los ciudadanos van a volver a votar a Emiliano García-Page, al que ha calificado como "el presidente más cercano" pese a tener mayoría absoluta, porque "saben que si hay alguien que responde a los intereses de Castilla-La Mancha por encima de cualquier otra cuestión es él".

Sobre la precampaña y la campaña electoral que va a llevar a cabo el PSOE de Castilla-La Mancha, Maestre ha adelantado que será "muy participativa" y que su partido se va a centrar "en el trabajo con las personas" y "en dar solución a los problemas de los ciudadanos", aislándose lo máximo posible de "noticias falsas, enredos y palabras gruesas". "Sabemos lo que hay enfrente, y algunos han pensado que apelar a las entrañas significa insultar y apelar al odio, pero vamos a dedicar muy poco tiempo a ponernos a su nivel", ha insistido.

Sigue los temas que te interesan