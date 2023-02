Puy du Fou España ha presentado este lunes la nueva temporada 2023. Ha sido en el Museo Arqueológico de Madrid, donde han expuesto las novedades tras una marcha con más de 100 personajes históricos que ha partido desde la plaza de Colón hasta el lugar del acto. En concreto, se han expuesto todos los detalles del nuevo gran espectáculo 'El Misterio de Sorbaces', inspirado en la época de Recaredo, Leovigildo y un tesoro que cambió la faz de la historia.

Además de Erwan de Villéon, consejero delegado del parque temático, al acto han asistido José Luis Martínez Almeida, alcalde de Madrid; Almudena Maíllo, concejala delegada de Turismo de Madrid; y Jesús Sainz, vicepresidente de Puy du Fou España.

Para De la Villéon, esta nueva temporada es "muy especial". "En estos primeros años de apertura han sido muchas personas las que han dejado un trocito de su corazón en Puy du Fou España. Con las novedades ampliamos a los visitantes el abanico de momentos épicos que son cruciales para entender la sociedad actual y tan reseñables en el lugar donde se asienta el parque; pues el Gran Tesoro visigodo de Guarrazar apareció a tan solo unos pocos kilómetros del mismo. El reino visigodo de Toledo fue el Estado más poderoso, culto y rico de Occidente, superando con creces a otros reinos como la Francia merovingia y de la Inglaterra anglosajona".

Presentación de la nueva temporada que Puy du Fou en Madrid.

"El Misterio de Sorbaces es nuestra gran novedad, pero no la única. Todo aquel que venga a Puy du Fou encontrará otros dos grandes nuevos espectáculos como son El Bodegón del Capitán y De Tal Palo… y grandes sorpresas en cada rincón del parque: nuevas zonas de paseo, nuevas áreas gastronómicas, zonas de juegos para los más pequeños, áreas para refrescarse en verano y, por supuesto, los otros grandes espectáculos que han emocionado a tantos visitantes durante estos primeros años de apertura".

Ampliación de capital

A preguntas de los medios tras la rueda de prensa, Erwan de la Villéon ha explicado que el parque ha llevado a cabo una ampliación de capital de 32 millones de euros, elevando su previsión de inversiones en la Toledo de 40 a más de 70 millones para esta década, ya que está superando temporada tras temporada las expectativas de visitantes.

El director ha señalado que una vez superadas las restricciones pandémicas y tras los buenos resultados de 2022, ya han hablando con los principales accionistas para el acuerdo.

Presentación de la nueva temporada que Puy du Fou en Madrid.

Al respecto, ha recordado que en 2022 fueron 900.000 los visitantes recibidos, 100.000 más de lo esperando, y con la buena marcha de la novedosa campaña de Navidad la confianza de los inversores ha cristalizado en este aumento. "El parque requiere esa inversión y el equipo artístico ya trabaja en los grandes espectáculos de los próximos años".

Asimismo, ha anunciado que plantean ampliar el nuevo poblado de Villanueva del Corral y convertirlo en un gran espacio gastronómico. En 2026, además, se diseñará "un gran espectáculo inmersivo" para los visitantes.

Presentación de la nueva temporada que Puy du Fou en Madrid.

Más plazas hoteleras

Erwan de la Villéon ha aprovechado su intervención para pedir a los empresarios hoteleros de Toledo que inviertan y construyan más plazas hoteleras, toda vez que la disponibilidad de camas en la capital de Castilla-la Mancha "se queda pequeña para recibir a todos los visitantes que pasan por las instalaciones del parque".

En este sentido, ha afirmado que el parque sigue con su intención inicial de no construir alojamientos propios, al igual que ocurre en el Puy du Fou original en Francia. "Hay mucha gente que viene y no puede alojarse, y al final solo va un día a Toledo y no puede disfrutar de la ciudad".

El director ha precisado, además, que el 80 % de los visitantes del parque acaban visitando la ciudad. "Toledo es una joya, una bella dormida. Si tenéis amigos hoteleros, decidles que construyan, por favor".

Presentación de la nueva temporada que Puy du Fou en Madrid.

Sigue los temas que te interesan