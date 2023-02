El PP saca adelante una moción en el Senado para reactivar la industria en Almadén (Ciudad Real)

La senadora del Grupo Parlamentario Popular por Castilla-La Mancha, Carolina Agudo, ha mostrado su satisfacción tras la aprobación este jueves en el Pleno del Senado, con la abstención del PSOE, de una moción de su partido para reactivar la industria en la comarca de Almadén y evitar su "defunción".

Durante su intervención, Agudo ha explicado que ahora mismo esta zona de Ciudad Real repleta de un patrimonio histórico, minero, industrial y universitario está "desmantelada" y su envejecida población se ha reducido de los 31.000 habitantes hasta los 10.000 de la actualidad.

A ello se le une "el intento fallido por parte de la SEPI de crear un polígono industrial hace 20 años, así como la falta de infraestructuras y los compromisos incumplidos por el Gobierno para su reactivación industrial", ha informado el PP en nota de prensa.

"La comarca necesita urgentemente una medida de estímulo que sirva pare revertir la dramática situación y que en su mayoría deben de venir de quien se benefició a lo largo de la historia del trabajo de los mineros de la comarca de Almadén que no ha sido otro que el Estado Español", ha aseverado.

La senadora ha exigido demandas "urgentes" y por ello hoy han planteado una batería de medidas concretas para "sacar del pozo" a una comarca "desesperada".

Implantación de proyectos, puestos de trabajo...

Una batería de propuestas que promueven la generación de suelo industrial para facilitar la implantación de proyectos industriales que a su vez, generen puestos de trabajo que permitan fijar población; fomentar la implantación de industrias agropecuarias e industriales en cualquiera de los pueblos de la comarca; la promoción del aceita de oliva, de los cultivos agrícolas o los productos para la ganadería, entre otros.

"¿De verdad que con todas las herramientas con las que cuenta todo el Gobierno de España no son capaces de reflotar una comarca?", se ha preguntado Carolina Agudo, y ha advertido que "la decadencia es tremenda, ya no es pedir hacerle un torniquete para no desangrarse, es ayudar a una comarca que está lanzando un SOS".

En este punto, la senadora popular ha agradecido el trabajo de la asociación vecinal Plataforma Forzados, los protagonistas de esta iniciativa que, sin tener vinculación política, están intentando revertir la "penosa" situación a la que está abocada la comarca y que hoy han estado presentes en la tribuna de invitados del hemiciclo.

"No puede ser que la solución provenga de la iniciativa de sus habitantes, ya que ante este panorama es prácticamente imposible encontrar un espíritu emprendedor", ha lamentado.

Centro Tecnológico de Mercurio

Agudo ha reivindicado en varias ocasiones la necesidad de crear puestos de trabajo para fijar población y ayudar al crecimiento de la comarca.

Por ello, se ha referido al caso del Centro Tecnológico de Mercurio que, con unas instalaciones nuevas y un personal técnico bien formado en estos momentos no está operando.

Por otro lado, la senadora del PP ha preguntado al PSOE el motivo por el que se lleva el mercurio fuera de España y está generando actividad económica en el extranjero en vez de en la comarca de Almadén.

Por último, y ante la abstención del PSOE, Carolina Agudo ha reiterado el compromiso firme de su partido, al igual que ya hicieron en las Cortes de Castilla-La Mancha, en 2020 con Paco Núñez para exigir estas reivindicaciones.

Archivado en Almadén (Ciudad Real), Carolina Agudo, PP Castilla La Mancha

