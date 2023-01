García-Page sobre el informe BBVA: "Nos sitúa en una posición positiva en un contexto difícil"

El presidente de Castilla-La Mancha, Emiliano García-Page, ha valorado el informe 'Situación Castilla-La Mancha 2023 de BBVA Research', destacando que Castilla-La Mancha es la única comunidad autónoma que ha recuperado el PIB precrisis en 2022.

Estos "esperanzadores datos" no lo llevan "a tirar campanas al vuelo", pero sí sitúan a la región "en un posicionamiento razonablemente positivo, que es mucho decir, en un contexto muy difícil".

Así lo ha expresado el líder del Ejecutivo regional durante su intervención en el acto de firma de convenios reguladores de modernización de regadíos, donde ha afirmado que el informe es "solvente", ya que "cuando las cosas las hemos visto más gripadas nos lo han dicho".

"Aquí nadie está por tirar la casa por la ventana, pero hay un cierto positivismo razonable. Lo que ha anunciado esta entidad financiera, que marca bastante por dónde van las cosas, deja dos datos importantes".

Castilla-La Mancha no ha caído tanto como las regiones cuyas economías dependen más del turismo, como Baleares. "Hemos recuperado la situación a un ritmo más lento que los que han pegado un fogonazo. Solo tres autonomías en España pueden decir que en el 2022 hayan recuperado el PIB de los niveles previos a la pandemia, y nosotros somos una".

"Una carrera de obstáculos"

Aunque ha celebrado que la economía de la región se haya colocado en niveles de prepandemia, ha afirmado que "no quiere decir que no siga habiendo problemas". "En empleo, estamos en niveles de antes de la crisis financiera de 2008. Esto es una carrera permanente de obstáculos. Yo no he salido nunca de torear una crisis por la izquierda, otra por la derecha y otras de frente. No sé lo que es un momento de paz y previsibilidad. Estamos siempre a la que salta".

Por último, ha reparado en que, en 2022, la región cerró con un 6 % más de afiliados a la Seguridad Social más que antes de la pandemia. "La realidad es que no estamos parados y pronostican un crecimiento superior al 1 % y que el año que viene seguiremos creando 30.000 empleos más que los que se pueden destruir. No es lo que queremos, queremos mucho más, pero supone una tónica positiva en un contexto donde manda lo no razonable o lo negativo".

