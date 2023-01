Intelectuales catalanes confían en que García-Page lleve la Ley de Universidades al Constitucional

Un millar de intelectuales y profesores universitarios que forman parte del grupo catalán 'Universitaris per la Convivència' esperan que el presidente de Castilla-La Mancha, Emiliano García-Page, cumpla su palabra y acuda al Tribunal Constitucional si las enmiendas al Senado no corrigen el artículo de la nueva Ley de Universidades que podría abrir la puerta a pronunciamientos políticos en los claustros de profesores, tal y como ha informado el medio de comunicación 'The Objective'.

Este grupo ya había enviado una carta abierta a los senadores y diputados para que se proteja la futura Ley Orgánica del Sistema Universitario (LOSU), para velar por la neutralidad política de los claustros, tal y como ha informado el medio de comunicación 'The Objective'.

[Profesores piden incluir el "deber de neutralidad ideológica" de las universidades en la nueva ley]

La expectativa de 'Universitaris per la Convivència' llega tras las declaraciones de Emiliano García-Page el pasado 10 de enero, donde advirtió que la comunidad autónoma acudiría al más alto Tribunal si prospera esta enmienda en la reforma universitaria, tal y como informó EL ESPAÑOL – EL DIGITAL CLM.

Una ley, como es la Ley de Universidades, no puede amparar que en sus claustros se puedan hacer pronunciamientos ideológicos como sucedió en el proceso de independencia de #Cataluña.

Se sale por completo del marco constitucional. pic.twitter.com/LppJOdsp1C — Emiliano García-Page (@garciapage) January 10, 2023

"Es grave"

El presidente castellano-manchego afirmó que de salir adelante el texto podría ocurrir lo que ya ocurrió en algunos claustros de profesores en Cataluña durante el procés, "una situación grave que no se puede amparar en una ley". Por ello, García-Page confió en que el Senado "eche atrás" la enmienda, ya que "ha empeorado el texto, que va camino de un choque de trenes".

Esta advertencia del presidente regional se suma a la que ya hizo a finales de agosto de 2022, cuando expresó la posibilidad de acudir al Tribunal Constitucional por el anteproyecto de la ley en cuestión, afirmando que no iba a "tolerar" que se aprobase una norma que iba "en contra del sistema universitario".

Asimismo, expresó que al ministro de Universidades, Joan Subirats, le venía bien "un avisito", instándole a que escuchase a los rectores de las diferentes instituciones académicas españolas.

