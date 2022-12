Publican la mayor oferta de empleo de la historia del Sescam: todos los detalles

El Servicio de Salud de Castilla-La Mancha (Sescam), en el marco de la Oferta Pública de Empleo (OPE) del Plan de Estabilización, va a convocar un total de 2.651 plazas de empleo en 65 categorías diferentes, 1.487 de ellas a través de concurso y las 1.164 restantes por oposición en un plazo máximo de tres meses.

Así lo ha anunciado la directora gerente del Sescam, Regina Leal, y el director general de Recursos Humanos (RRHH), Iñigo Cortázar, en rueda de prensa este jueves. Asimismo, se ha publicado este jueves, 29 de diciembre, en el Boletín Oficial de Castilla-La Mancha (BOCM) y certifica el acuerdo de la Mesa Sectorial, celebrada el pasado día 14, con el 75 % de los votos a favor.

Según EFE, Leal ha detallado el total de plazas: 705 corresponden a personal Facultativo, con 31 categorías diferentes; 863 plazas para cuatro categorías para personal sanitario Diplomado -matronas, fisioterapeutas, Enfermería-; 490 plazas de seis categorías destinadas a personal Sanitario Técnico, y 591 plazas de 14 categorías a personal de Gestión y Servicios.

"Con esta oferta, se cumple con la Ley 20/21 de Medidas Urgentes para la Reducción de la Temporalidad en el Empleo Público, que en el caso de concurso oposición incluye las plazas que se han cubierto de forma ininterrumpida entre 3 y 5 años, y en el de concurso por un periodo superior a 5 años".

"Para el mayor proceso selectivo en la historia del sistema sanitario público, las plazas no llevan el nombre de la persona que ocupaba esas plazas, es decir, cualquier profesional que tiene alguna experiencia y puntuación, al trabajar en un servicio público de Salud en España, puede concursar a cualquiera de las plazas. Cualquier profesional puede presentarse a las dos opciones, es decir, son convocatorias abiertas a todos los profesionales que quieran presentarse y cumplan con los requisitos, que son tener la titulación requerida y ser español o comunitario".

Los exámenes del proceso de oposición no serán eliminatorios e incluyen la suma de 10 puntos para aquellos que aprobaron en su día un proceso selectivo, pero no lograron plaza por no llegar a la puntuación requerida, para premiar "la fidelización y el trabajo realizado". En el caso del concurso, la puntuación máxima por esos servicios será de hasta un 60 %, que "demuestra no solo el esfuerzo del Sescam, sino la firme decisión del Gobierno regional por consolidar el empleo público en la Sanidad, hasta el punto de que conseguiríamos el objetivo de temporalidad, incluso por debajo del marcado por el Ministerio, en torno al 7 %".

Un total de 7.663 plazas

Leal ha recordado que, en los últimos siete años de Gobierno socialista, se han aprobado OPEs de hasta 7.663 plazas, "por las cero convocadas en el periodo 2011/2015". "A este proyecto de consolidación y de fidelización se suman tres ejes básicos: la recuperación de derechos, los planes de Mejora de la Calidad en el Empleo y el crecimiento de las plantillas, más de un 20 % en los últimos siete años".

Por último, ha expuesto que ya se ha publicado la lista provisional de la Bolsa de Trabajo, a la que han accedido 82.000 solicitantes, que "pueden revisar sus baremos y cuya lista definitiva se publicará en el primer semestre de este nuevo año".

Por su parte, Cortázar ha expresado que, además de poder presentarse a dos convocatorias y de sumarse esta doble oferta pública a las ofertas que datan del 2017-2018, que se ejecuta de forma conjunta, hay una novedad, que es que se ha "armonizado a nivel nacional el refuerzo de la seguridad jurídica".

Carrera Profesional

En otro sentido, Leal ha asegurado que cuando se acabe con la segunda fase del Plan de Mejora de la Calidad en el Empleo y la ampliación de la plantilla, en torno a 2.000 nuevos profesionales, se abordará la recuperación de la Carrera Profesional.

"No podemos hacerlo todo a la vez y hemos priorizado esa mejora del Plan de Calidad en el Empleo, en su segunda fase, y el incremento de la plantilla, con 500 nuevos profesionales con contratos de Obra y Servicios, y ahora estamos en proceso de incorporar cerca de 2.000 plazas más, que queremos consolidar".

Asimismo, ha explicado que el Sescam tiene una hoja de ruta como también la tienen los sindicatos, por lo que, llegado el momento, "abordaremos la recuperación de la Carrera Profesional tal y como nos hemos comprometido". "Una carrera diferente en la que no solo valdrá la antigüedad, sino que también se valorarán los méritos de cada profesional y el desempeño del puesto de trabajo, como no puede ser de otro modo".

Sigue los temas que te interesan