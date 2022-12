Las últimas reformas de Sánchez caldean las Cortes: "No nos compare con ETA"

La polarización política que vive España en las últimas semanas ha tenido este miércoles su reflejo en las Cortes de Castilla-La Mancha. Por iniciativa del PP, se ha celebrado un debate general sobre el independentismo en Cataluña y las manifestaciones que ha hecho sobre ello el presidente Emiliano García-Page, tras el que el PSOE ha impuesto su mayoría absoluta para sacar adelante su resolución con el rechazo de PP y Ciudadanos.

En el texto aprobado, se recoge que las Cortes de Castilla-La Mancha respaldan las acciones y las valoraciones políticas del presidente de Castilla-La Mancha "encaminadas siempre a defender a la región en sus intereses legítimos, a defender una visión de una España unida y de estricta igualdad en derechos y obligaciones entre españoles y territorios frente a los privilegios defendidos por partidos independentistas", como recoge Efe.

El debate ha vivido su momento más caliente cuando el presidente de la Cámara, Pablo Bellido, ha tenido que llamar la atención a los diputados que, sin tener el uso de la palabra, querían intervenir: "Esto es un parlamento, no es una red social, no es la calle, no es un establecimiento hostelero, cuando habla uno los demás escuchan", les ha recriminado.

El cruce de manifestaciones ha ocurrido después de que la diputada del PP Ana Guarinos haya citado, con sus nombres, a cada uno de los diputados socialistas de Castilla-La Mancha "que han votado a favor de independentistas condenados por un referéndum ilegal, a favor de eliminar el delito de sedición y a favor de rebajar la pena por malversación", a lo que el socialista Fernando Mora ha respondido asegurando que dar nombres de personas "es lo que hacía una organización de delincuentes".

Esta afirmación ha hecho saltar al presidente del PP de Castilla-La Mancha, Paco Núñez, que le ha advertido que "ni usted ni nadie tiene la autoridad moral de comparar al PP con la banda terrorista ETA". En su respuesta, Mora ha vuelto a decir que su fin no era "polemizar" pero que Guarinos no puede nombrar a sus compañeros socialistas por haber defendido "libremente lo que han querido".

Martínez Guijarro en la tribuna de las Cortes.

Antes, el vicepresidente de Castilla-La Mancha, José Luis Martínez Guijarro, había recriminado a los dirigentes del PP que sean los "únicos" de España que piensan que García-Page es el "culpable" de todas las decisiones toma el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, sobre los independentistas y la modificación del Código Penal.

"Creo que no hay nadie en este país que no tenga claro que Emiliano García-Page no está en absoluto de acuerdo con las decisiones que ha tomado Pedro Sánchez respecto a los independentistas o la modificación del Código Penal", ha dicho Martínez Guijarro, quien también ha acusado al PP de "abuso constitucional" y de actuar "como una minoría de bloque institucional" en la renovación del Consejo General del Poder Judicial, un asunto que también se ha colado en el debate.

Por su parte, Núñez ha subrayado en su turno de réplica que las palabras de García-Page no valen "nada" si no van a acompañadas de hechos, y ha señalado que "la gran diferencia" con el PP es que García-Page "piensa en los votos y las elecciones" y el PP "en España y defensa de los españoles", según Núñez, quien ha agregado que defenderá "con uñas y dientes" la democracia y el estado de derecho frente a los "ataques" del PSOE.

En este debate también ha intervenido Carmen Picazo por parte de Ciudadanos, quien se ha preguntado si ser valiente es "hacer declaraciones y no hacer absolutamente nada" ya que García-Page lleva más de dos años "diciendo que no está a favor", pero "sus diputados votan a favor" de las decisiones del Gobierno.

