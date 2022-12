Paco Núñez: "García-Page ya no influye en el PSOE y su proyecto político está agotado"

El presidente del Partido Popular de Castilla-La Mancha, Paco Núñez, ha expresado que Emiliano García-Page “ya no influye” en el PSOE y su proyecto político “ha llegado a su fin y está agotado”, ya que la comunidad no va a acoger ni la Agencia Espacial Española ni la Agencia de Supervisión de Inteligencia Artificial.

El líder popular lo ha expresado en una rueda de prensa este miércoles en Alcázar de San Juan (Ciudad Real), donde ha afirmado que el proyecto del presidente de la región “ya no lidera esta región, no influye y no representa un futuro de esperanza para Castilla-La Mancha”.

Según EFE, ha lamentado que Yebes, Cabanillas del Campo (Guadalajara), Puertollano o Ciudad Real no acogerán la agencia espacial, que se ubicará en Sevilla; y que Guadalajara no albergará la agencia de inteligencia artificial, que tendrá su sede en La Coruña.

[Castilla-La Mancha se queda sin Agencia Espacial y Agencia de Inteligencia Artificial]

Ha criticado que el presidente “ni se ha pronunciado” sobre esto en las últimas semanas “ni ha apoyado” estos proyectos para Castilla-La Mancha. “Debería haber ido a la sede del ministerio a pelearlo. Ni tan siquiera se ha preocupado por intentarlo, a pesar de que la industria aeronáutica tiene el 12 por ciento de la facturación del país en Castila-La Mancha y un 10 % de los empleos de la región, en tanto la industria aeronáutica representa el 3 % del PIB regional”.

Caudales ecológicos del Tajo

Por otro lado, ha reprochado a García-Page que “saque pecho” por el Plan Hidrológico del Tajo, que “debería ser un pacto nacional por el agua que garantice que este sea un elemento de riqueza”.

[El Consejo del Agua mantiene los caudales ecológicos del Tajo como quería Castilla-La Mancha]

“Este acuerdo es el mayor atropello que ha sufrido el campo de Castilla-La Mancha por el que Page saca pecho. No hay más agua para regar. No lo digo yo, lo dicen los regantes. García-Page ha sido incapaz de ir a la Moncloa, entregar el pacto regional por el agua y defender una posición fuerte, pues no hay más agua para regar en la región y el presidente hace mucho que se abrazó al ecologismo radical”.

Por último, ha expresado que “poco tardará” el líder socialista en decir que espera la modificación del delito de malversación, mientras los diputados socialistas de Castilla-La Mancha votan a favor de que se elimine en el Congreso. “Cuando los pensamientos no van acompañados de las palabras y las palabras no van acompañadas de los hechos se pierde la credibilidad. Y Page ya no es creíble”.

