Castilla-La Mancha ha votado este martes a favor del nuevo Plan Hidrológico del Tajo 2022-2027 que finalmente no pondrá condiciones para elevar los caudales ecológicos del río y sus reservas de cabecera hacia lo que marcan las cinco sentencias emitidas por el Tribunal Supremo.

Esta decisión, tomada por el Consejo Nacional del Agua en su reunión en Madrid, ha sido celebrada por el presidente castellano-manchego, Emiliano García-Page, quien desde el Reino Unido ha asegurado que se trata de "un día histórico" en el que "se empieza a salvar el Tajo de verdad, en serio".

Esta valoración del presidente castellano-manchego se ha producido después de que este organismo decidiese que el denominado 'Programa Especial de Vigilancia y Control' del acueducto Tajo-Segura, que no garantizaba alcanzar en 2027 los caudales ecológicos recogidos en la redacción inicial del plan, haya sido retirado por parte del Ministerio de Transición Ecológica, como informa Efe de fuentes del Gobierno regional.

Asimismo, durante durante la reunión del Consejo Nacional del Agua, Castilla-La Mancha ha emitido un voto particular, que no condiciona el voto favorable en su conjunto, al concretarse el caudal ecológico en Aranjuez, pero no en Toledo y en Talavera.

"Va en la dirección de ir sustituyendo el trasvase"

Emiliano García-Page ha reiterado que con esta decisión, que se empieza actuar "en la dirección de ir sustituyendo el trasvase por el cauce natural del río" en término de "calidad y cantidad", y en contra de "innumerables tensiones y negociaciones" en torno a esta materia.

Paralelamente, García-Page ha tendido la mano "al conjunto de las autonomías y del Levante para que entre todos fragüemos un pacto auténtico que nos dé sostenibilidad en la gestión del agua a todos".

En este marco, el jefe del Gobierno autonómico ha celebrado igualmente la "garantía de caudales que va a llevar el Tajo y que afecta de manera notable a Toledo o Talavera" a través de este "acuerdo histórico" ha insistido, que deber servir para que "las próximas generaciones empiecen a olvidar la tortura del Tajo".

El rechazo frontal de Murcia

Antes de conocerse la decisión final, el Gobierno regional de Murcia ya había mostrado su "rechazo absoluto" al informe del Plan Hidrológico del Tajo, al considerar que generaba un grave daño económico y social para la región y todo el Levante español.

En declaraciones de las que informa Efe, el consejero de Medio Ambiente murciano, Antonio Luego, aseguraba que este martes se iba a perpetrar el "ataque más grave" de las últimas décadas al trasvase Tajo- Segura, bajo el incremento de caudales ecológicos, y con el único objetivo de recortar agua al Levante.

Para Luengo, se trataba de una decisión política entre el Gobierno de España y el Partido Socialista, sin consenso científico, y con informes contrarios, de reducir como mínimo 31,5 hectómetros cúbicos cada año de los envíos del Tajo al Segura, como consecuencia de elevar los caudales ecológicos de seis a siete metros cúbicos por segundo, paso previo a elevarlos hasta 8,65 a partir de 2026.

"El Gobierno de España nos aboca a un escenario en el que la mayoría de los meses no podrá trasvasarse agua", mientras que en aquellos meses en que sí se cumplan las nuevas condiciones, el Ministerio desoirá las recomendaciones técnicas y rebajará los envíos al Levante, tal y como viene haciendo los últimos meses, ha resaltado el consejero.

