El Gobierno de Castilla-La Mancha acusa a Feijóo de abrir "una guerra" sobre el agua

El Gobierno de Castilla-La Mancha ha acusado a Alberto Núñez Feijóo de "cinismo político" después de que este jueves, durante una visita a Guadalajara, el líder del PP pidiese "pactos y no guerras" en torno al agua, mientras que la formación política que preside ha presentado una enmienda a los Presupuestos Generales del Estado en la que pide "trasvasar el doble al Levante" desde la cabecera del río Tajo.

"El PP habla permanentemente, con gran cinismo político, de que no quiere abrir guerras del agua, que lo que quiere es consenso, pero ha abierto una guerra presentando estas enmiendas", ha defendido este viernes durante una rueda de prensa la portavoz del Ejecutivo castellano-manchego, Blanca Fernández.

La enmienda de los 'populares' pretende que durante el año 2023 queden sin vigencia los cambios introducidos en las reglas de explotación del Tajo-Segura, que conllevan que los trasvases se limiten a 27 hectómetros cúbicos cuando los embalses de la cabecera del Tajo están en nivel 2, reduciendo en 11 hectómetros cúbicos la cantidad máxima trasvasable anterior.

A este respecto, Fernández ha recordado que ya existe legislación y hay sentencias del Tribunal Supremo que obligan a que el río Tajo tenga garantizados caudales ecológicos, por lo que ha advertido al PP que "la ley pone a cada uno en su lugar".

Así, la portavoz del Gobierno de Castilla-La Mancha ha garantizado que no se va a callar en torno a este asunto y que "la única manera de que no haya una guerra dialéctica en torno al agua es no abrirla, como ha hecho el Partido Popular".

Además, Fernández ha recordado que "el cambio climático no permite más tonterías" y que tanto "el sentido común" como "la ley" afirman que Castilla-La Mancha "tiene derecho a desarrollarse en torno a su agua".

Por último, ha acusado al presidente del PP de Castilla-La Mancha de apoyar las tesis de su partido "con su callada" y de defender, por tanto, "que haya más agua para el Levante y menos para Castilla-La Mancha, dejando al Tajo seco y en condiciones deplorables".

