Donde las dan las toman: el PP cuestiona que García-Page vaya a ser candidato a la Junta

La secretaria general del PP-CLM, Carolina Agudo, ha cuestionado que el actual presidente de Castilla-La Mancha, Emiliano García-Page, vaya a ser el candidato que Pedro Sánchez determine para presentarse a las próximas elecciones autonómicas. Esta afirmación llega unos días después de que desde el PSOE deslizasen que la interparlamentaria que celebrará el PP en Toledo los días 17 y 18 de septiembre iba a servir para buscar un sustituto a Paco Núñez como candidato.

Agudo, que ha visitado este jueves Ciudad Real para presidir el Comité de Dirección del PP provincial, ha comentado que mientras que Alberto Núñez Feijóo está convencido que Paco Núñez es la alternativa de gobierno en la región, Sánchez podría mandar a Castilla-La Mancha a su ministra portavoz Isabel Rodríguez.

Agudo ha pedido al PSOE y a García-Page "que se dediquen a gobernar y no a enredar, porque en el PP no hay ninguna duda de que Paco Núñez va a ser nuestro candidato, cosa que ellos aún no tienen claro, pues no se sabe todavía si Page será el candidato o no".

La secretaria general del PP ha afirmado que "el fin del socialismo y del sanchismo va a comenzar en Castilla-La Mancha el 28 de mayo de 2023 cuando echemos al PSOE y a Page del Gobierno de Castilla-La Mancha".

