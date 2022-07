La ONCE se afianza como una de las entidades más potentes de CLM, con 2.742 trabajadores

Personal directivo del Grupo Social Once de Castilla-La Mancha.

El Grupo Social ONCE logró en 2021 incorporar a su plantilla un total de 1.221 nuevos trabajadores, con lo que alcanzó los 71.194 puestos y se afianza como el cuarto mayor empleador no público en España y el mayor empleador mundial de personas con discapacidad.

La Organización cierra así el ejercicio 2021 con un fuerte impulso al empleo de calidad (se firmaron 2.867 contratos indefinidos, 81 en Castilla-La Mancha) gracias a la recuperación de la actividad, que le llevó a rozar los datos de ventas anteriores a la pandemia, tanto en la comercialización de su lotería responsable, segura y social como en la actividad de sus empresas Ilunion.

Del total de la plantilla, un 58,2% (41.429), son personas con alguna discapacidad, el mayor empleador mundial de estas personas, mientras que se superaron en 2021 las 30.000 mujeres (30.483 exactamente), es decir, un 42,8% del total, ratio dos décimas superior al cierre del ejercicio anterior.

Estas son algunas de las conclusiones del Informe de Valor Compartido del Grupo Social ONCE 2021, en el que su presidente, Miguel Carballeda, destaca que la senda marcada “nos permite afianzar nuestro modelo económico y social único en el mundo y, sobre todo, seguir manteniendo en el centro a las personas, especialmente a las personas que más lo necesitan, como hemos hecho ya durante más de 83 años”.

“Desde ONCE, Fundación ONCE e Ilunion no hemos cejado en nuestro empeño de hacer posibles nuestras ilusiones: consolidar un modelo de juego responsable, seguro y social que permite dar cobertura integral a más de 70.000 personas ciegas; mantener la fortaleza de la Fundación mejor preparada en el mundo para la atención a las personas con discapacidad; y convertir a Ilunion en el mayor conjunto de empresas de carácter social y el que más empleo genera para personas con discapacidad o en riesgo de exclusión”, reitera.

Las ventas de los productos de lotería de la ONCE en 2021 se elevaron hasta los 2.236 millones de euros, un 0,9% por debajo de 2019 y muy por encima de los 1.615 millones de ventas de 2020 (cifra provocada por la crisis de la pandemia y tres meses sin ventas de cupón en las calles, por primera vez en la historia de la Organización). En Castilla La Mancha las ventas ascendieron hasta los 73 millones de euros.

Esta evolución de las ventas demuestra la buena acogida por parte de la ciudadanía del modelo económico y social que representa la ONCE, impulsado en 2021 por 19.000 vendedores y vendedoras, de los que 651 desarrollan su trabajo en Castilla La Mancha. Además, para ellos se firmaron un total de 951 contratos indefinidos, 55 en Castilla La Mancha, una muestra del impulso al empleo de calidad.

De cada 100 euros de ingresos por ventas de lotería, 55,1 vuelven a los ciudadanos en forma de premios; 22,2 euros se destinan a salarios de nuestros vendedores; 10,7 al pago del resto de la plantilla y gastos de gestión (publicidad, sistemas informáticos, limpieza de quioscos, aprovisionamientos…); y 9,6 euros directos a servicios sociales. El resto, 2,4 euros, se divide en una prima de participación para trabajadores, desarrollo de programas especiales para personas ciegas e inversiones de futuro.

Números que son personas

Con este reparto de la inversión, la ONCE acomete su ingente labor social: en 2021 se afiliaron más de 2.500 personas tras perder la visión, en uno de los momentos más duros de su vida. 115 lo hicieron en Castilla La Mancha. Y encontraron un equipo de 1.540 profesionales en toda España a su servicio, de los que 36 están en Castilla La Mancha, para hacerles un nuevo diseño de vida a medida.

Además, se amplió el trabajo con más de 3.100 personas con sordoceguera, quienes recibieron más de 84.000 horas de mediación, para evitar su duro aislamiento; se ofreció cobertura total a más de 7.366 estudiantes ciegos para que lleguen donde sus capacidades les lleven, 332 en Castilla La Mancha; o se entregaron 106 perros guías, de los cuales 30 llegaron a Castilla La Mancha.

Mientras, Fundación ONCE destinó un total de 106,2 millones de euros, entre otras acciones, a invertir en 2.729 proyectos que llegaron a 954 entidades de todos los rincones de la geografía, el 67,9% destinados a empleo y formación y el 32,1% restante a accesibilidad. En Castilla La Mancha se impulsaron 1.206 proyectos que llegaron a 59 asociaciones de toda nuestra región. Y se impulsaron más de 185 convenios de colaboración de todo tipo: empleo, formación, universidad, accesibilidad o comunicación, entre otros, muchos también en Castilla La Mancha.

Gran parte de la acción relacionada con la formación y el empleo que impulsa Fundación ONCE concluyó con éxito en la creación de 13.377 empleos y plazas ocupacionales en otras empresas, organizaciones y entidades, la gran mayoría para personas con discapacidad, de los que además 6.133 son mujeres. En Castilla-La Mancha se logró impulsar empleo para 776 personas con discapacidad. Mención especial merece haber ofrecido formación y conseguido empleo para 64 mujeres con discapacidad víctimas de violencia de género, en prácticamente todos los rincones del territorio.

Vendedor de la ONCE.

Las empresas sociales Ilunion mantuvieron el ritmo del resto del Grupo y rozaron los datos previos a la pandemia, sobre todo en empleo. Alcanzaron los 904,1 millones de euros de facturación (frente a los 819 de 2020), impulsaron el crecimiento de la plantilla y, de nuevo, la apuesta por la calidad en el empleo, con 1.667 nuevos contratos indefinidos firmados. En Castilla La Mancha se firmaron un total de 26 contratos fijos en Ilunion y se acometió una inversión de 1.580 millones de euros en 2021, para seguir avanzando.

Por otra parte, Ilunion impulsó especialmente las áreas de sostenibilidad y reciclaje con la creación de una nueva división de economía circular, ligada a los tiempos, las nuevas realidades y el compromiso de marca; se han incorporado dos nuevos hoteles a Ilunion Hotels (Bilbao y San Sebastián) para alcanzar los 28, de los que 11 son Centros Especiales de Empleo; se ha generado el proyecto “Llewo” de operador logístico social; se ha creado Ilunion Accesibilidad como referente en la materia; y se ha crecido hasta los 300 trabajadores, 170 con discapacidad, en la plantilla de las dos lavanderías ubicadas en Colombia.

Contribución Grupo Social ONCE en Castilla-La Mancha

Con estos datos de empleo y facturación, la actividad que impulsa el Grupo Social ONCE aportó en 2021 un 0,27% del Producto Interior Bruto (PIB) de España (1 de cada 367 euros generados), mientras que contribuyó con un 0,51% del empleo generado, uno de cada 196 empleos impulsados, según un estudio realizado por la firma PwC sobre el Impacto en la economía española del Grupo Social ONCE.

El estudio realiza también una aplicación en todas las comunidades autónomas y concluye que en Castilla-La Mancha, la contribución del Grupo Social ONCE representa el 0,50% del empleo (1 de cada 198 puestos generados) y el 0,32% del PIB en 2021, 1 de cada 311 euros que se generaron en la economía castellano-manchega.

Y no solo en España o en Castilla La Mancha. La acción social hacia el exterior es cada vez más amplia, con trabajo especialmente en Europa y en América Latina, así como liderando las acciones relacionadas con las personas ciegas del mundo. En 2021 se organizó la Cumbre Mundial de la Ceguera (Blindness Summit Madrid 2021) con 300 millones de personas ciegas mirando a España y con participación directa de 4.000 personas de 152 países.

Trabajadores de la Fundación ONCE.

Mientras, la labor de la Fundación ONCE para América Latina mejora ya la realidad de 70.000 personas ciegas en 19 países hermanos, con proyectos educativos como Ágora (Bolivia, Costa Rica, Uruguay, Chile o Argentina, entre otros), siempre de la mano de las organizaciones de esos países.

Juego Responsable

Todo ello con un modelo de lotería que lleva 83 años operando en España y que parte de la ONCE adherida a los principios de Juego Responsable de la Asociación Mundial de Loterías (WLA) y de la Asociación de Loterías Europeas (EL), que exigen los más altos controles y estándares de exigencia. La Organización los renueva cada tres años con nota y, en 2021, se ha logrado una calificación de 97,35%.

Un año en el que, además, la ONCE y la Universidad Complutense de Madrid impulsaron conjuntamente una Cátedra Extraordinaria de Investigación sobre Juego Responsable y su Comunicación, para promover la comprensión de la ciudadanía sobre las loterías responsables, la investigación en el juego social y trasladar este conocimiento a los profesionales que puedan estar relacionados con esta temática.

Para Miguel Carballeda, este informe demuestra que los valores “fijan el rumbo” de la actuación de toda la Organización y establecen “una línea marcada por el esfuerzo diario y por el hecho de poder mirar a los ojos a las personas, de igual a igual, y preguntarles ¿Qué necesitas? ¿Qué puede hacer el Grupo Social ONCE por ti?”.

