Un vendedor de la ONCE reparte más de 240.000 euros en varios pueblos de Guadalajara

El Sueldazo de Fin de Semana de la ONCE ha dejado un premio de más de 240.000 euros en la ruta comprendida, entre otras, por las localidades guadalajareñas de Almoguera, Pastrana, Almonacid, Albalate y Yebra. El vendedor Eugenio Herreros Aguilar ha vendido un cupón del sorteo del día 23 de julio de 2022, premiado con 2.000 euros al mes durante 10 años, haciendo un total de 240.000 euros.

Eugenio Herreros Aguilar lleva trabajando desde julio de 2001, desarrollando su trabajo en la ruta comprendida por las localidades indicadas anteriormente, según ha informado la ONCE en nota de prensa.

La ilusión y la suerte de la ONCE siguen aliadas con Castilla-La Mancha, que sigue dejando caer cientos de miles de euros en la región "repartiéndolos aquí y allá para que nadie quede descontento y devolvamos, de la mejor manera que sabemos, la inmensa solidaridad que derrochan los castellanomanchegos con la compra de nuestros productos".

Con los recursos que obtiene con la venta de sus productos de juego, la ONCE atiende las necesidades de un total de 2.857 afiliados en toda la región en aspectos como el ajuste psicológico a la discapacidad visual, apoyo educativo, autonomía personal, acceso a las tecnologías, orientación al empleo, cultura o deporte y da trabajo a más de 700 personas, el 90 por ciento con alguna discapacidad.

Los cupones de la ONCE se comercializan por los más de 19.000 agentes vendedores de la ONCE (630 en Castilla-La Mancha). Como siempre, gracias al Terminal Punto de Venta (TPV), el cliente puede elegir el número que más le guste. Además, se pueden adquirir desde la página web oficial de juego de la ONCE (www.juegosonce.com).

