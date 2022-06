Bellido visita ONCE y CERMI y cuenta las obras de accesibilidad en Las Cortes

El Salón de Plenos de las Cortes de Castilla-La Mancha ha acometido ya la obra que permitirá la instalación en breve de una plataforma para facilitar el acceso a la Mesa a personas con discapacidad. Se trata del último avance en el Plan de Accesibilidad que está en marcha durante esta X Legislatura, continuando con las mejoras acometidas en las últimas semanas, y a la que se va a sumar en breve la instalación de bucle magnético para personas con problemas auditivos.

“Se trata de un programa ambicioso y consensuado, que tiene como objetivo que las Cortes sean de verdad la sede de todos los castellanomanchegos y las castellanomanchegas y, para eso, todos deben poder acceder en pie de igualdad”, ha subrayado el presidente de la Cámara regional, Pablo Bellido, que informaba de estas novedades durante una visita este jueves a las dependencias de la Fundación ONCE y del Comité Español de Representantes de Personas con Discapacidad (CERMI) en la ciudad de Toledo. Una cita en la que ha acompañado a la ‘Comisión permanente no legislativa de políticas de Discapacidad’, en su ronda itinerante por los municipios de la región para conocer in situ las sedes y recursos de varias entidades sociales.

Desde la semana pasada, los operarios han estado trabajando en el Salón de Plenos para realizar la obra que permitirá ahora instalar esta plataforma con la que personas en sillas de ruedas podrán subir a la Mesa del Salón de Plenos. Continúa así el proceso de reformas que se están llevando a cabo en el Convento de San Gil de Toledo, el edificio del siglo XVII que acoge las dependencias del parlamento. En las últimas semanas también se han incorporado módulos de voz y teclas con braille en los ascensores y se ha señalizado aparcamiento para personas con discapacidad en el ‘parking’ del patio principal.

Estas actuaciones son fruto del Plan de Accesibilidad que fue encargado por la Mesa de las Cortes regionales a Ilunion y que marca una hoja de ruta con actuaciones para esta y las próximas legislaturas, además de exigir un seguimiento continuado de cuestiones como barandillas, diferenciación de tonalidades del suelo y rebajes de bordillos.

Próximas actuaciones

Ya en febrero se llevaron a cabo los trabajos que han permitido salvar algunas barreras físicas, con la instalación de una plataforma de acceso a la tribuna de personas oradoras y un mecanismo elevador que sitúa a personas de baja estatura o en silla de ruedas a la altura del micrófono.

También en el Salón de Plenos, en breve se incorporará bucle magnético para facilitar la escucha a personas con dificultades auditivas, tras su instalación hace unos meses en las dos salas de comisiones y en el acceso al edificio principal. De manera paralela, se está llevando a cabo una adaptación de los aseos de la planta noble.

Entre las próximas actuaciones se encuentra igualmente el diseño -ya contratado con Plena Inclusión Castilla-La Mancha- de la señalética accesible en el edificio principal.

Visita de la Comisión de Discapacidad a ONCE y CERMI

La Comisión de Discapacidad que preside Antonio Sánchez Requena está llevando a cabo desde otoño una itinerancia por las cinco provincias para reunirse con asociaciones y conocer de primera mano los recursos, profesionales y personas voluntarias, afectadas, usuarias y familiares en los diferentes centros. Bellido y diputados y diputadas integrantes de este órgano han mantenido este jueves un encuentro con los responsables de estas dos entidades, entre ellos el presidente del Consejo Territorial de ONCE CLM, José Martínez, y el gerente de CERMI CLM, José Antonio Romero.

Durante su visita, Bellido ha elogiado la labor que llevan a cabo ambas entidades. “La ONCE es un privilegio para nuestra región y para nuestro país en favor de las personas ciegas y en general con discapacidad”, ha asegurado: “es la organización que ve las cosas con mayor nitidez porque las ve con el corazón y nos apela a construir un mundo más justo, solidario, igualitario y sin barreras”.

En el mismo sentido se ha pronunciado sobre el CERMI, agradeciendo su trabajo y su colaboración en el Plan de Accesibilidad de las Cortes y en el I Foro Interparlamentario sobre Accesibilidad y Discapacidad, que reunió los días 11 y 12 de junio en Toledo a una decena de asambleas autonómicas y al Senado en unas jornadas que culminaron con la aprobación de un documento de compromisos. Con esta ‘declaración de Toledo’ los parlamentos manifiestan su predisposición para “mejorar la accesibilidad de las sedes, también la accesibilidad digital, y para inspirar a la sociedad, a los municipios, las empresas y las familias para hacer entre todos y todas un mundo más accesible”.

