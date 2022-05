En ambos casos debo contestar afirmativamente. Sin embargo, dado que es una pregunta cuya perspectiva temporal se remonta a todo el proceso autonómico, hay que volver a recordar que, tras esa legislatura aciaga que entes mencioné, hubo que reconstruir nuestra Comunidad Autónoma casi desde cero. Todavía se está realizando un gran esfuerzo para que los servicios públicos lleguen a todos y cada uno de los rincones de nuestra región sin incrementar la presión sobre los ciudadanos. Para hacerse una idea de la situación, hay que tener en cuenta que somos la tercera comunidad más extensa de España, pero la novena en número de habitantes. ¿Eso qué implica? Implica que prestar los servicios básicos a la población resulte mucho más caro que en comunidades autónomas como, por ejemplo, Madrid, que tiene la décima parte de nuestra superficie, pero nos triplica en población. Mantener las ratios de médico por habitante, o de profesores o de camas, resulta mucho más caro en Castilla- La Mancha que en esos territorios. Sin embargo, aquí se está consiguiendo optimizando los recursos y la inversión. Por tanto, si consideramos la vertebración del territorio como el proceso de facilitar el asentamiento de población de cualquier rincón de la región, sin que ello suponga una merma de derechos, no cabe duda de que se han hecho avances muy importantes, aunque debemos seguir generando nuevas oportunidades, es decir, nuevas medidas e inversiones para que no se produzcan mermas en la prestación de servicios por razón de residencia, sobre todo en los pequeños núcleos rurales. Hablamos de los avances que supone garantizar agua en cantidad y calidad, acercar la conectividad a los pueblos más pequeños a través de las nuevas tecnologías, la comunicación por carretera; pero también es fundamental el espaldarazo que supone para zonas como la nuestra la conexión por Alta Velocidad, ya que es un valor añadido de futuro para Talavera y en esa reivindicación constante nos vamos a mantener.

Como ya se ha comentado en más de una ocasión, ese asunto se ha quedado sobre la mesa a la espera de un clima político favorable. No se trata de, como hicieron otros, emprender una reforma unilateral, sino de que nuestra norma fundamental cuente con el consenso de todo el mundo. Y cuando digo “todo el mundo” no sólo me estoy refiriendo a los grupos políticos con representación parlamentaria, sino a que todos los sectores que conforman la sociedad castellano-manchega, que es diversa, plural y abierta, se sientan identificados con su Estatuto de Autonomía. Sin duda, el Estatuto vigente ha cumplido su tiempo y los objetivos para los que fue aprobado, pero han surgido nuevos retos que deben afrontarse desde un nuevo corpus legislativo autonómico. Yo no hablaría tanto de ‘cambio’ en el estatuto, sino de ‘actualización’. Por ejemplo: la política hidrológica es un tema sensible que debe ser abordado de forma prioritaria. También es necesario que el Estatuto garantice el acceso de los ciudadanos a los servicios públicos, sin que ello sea negociable o moneda de cambio en función del color político. Por ejemplo, zonas que, sin ser capital de provincia, pero sí grandes comarcas por volumen de población y de servicios, merecen ver reconocida esa entidad con inversiones que incentiven y sean revulsivo para la economía y el empleo. Hay muchos temas que tratar y habrá tiempo para concretar las bases de dicha reforma, pero sólo cuando llegue el momento oportuno.