Es de sobra conocido que el presidente de la Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha Emiliano García-Page suele actuar como un verso suelto dentro de su partido. La última prueba la hemos encontrado este miércoles en Ciudad Real, cuando el dirigente castellano manchego ha ofrecido su punto de vista en relación con la destitución de Paz Esteban como directora del Centro Nacional de Inteligencia (CNI) a raíz de los casos de espionaje conocidos con el programa Pegasus.

Alli, en declaraciones a los mendios, García-Page ha asegurado que "no tiene lógica" que "quienes fueron culpables de subvertir el orden constitucional como hicieron los independentistas," vayan a pasar ahora "por víctimas, por hermanitas de la caridad".

Lo llamativo en esta ocasión es que García-Page ha hecho estas declaraciones en la Feria Nacional del Vino (FENAVIN) donde ha participado este miércoles junto a Pedro Sánchez y cuatro de sus ministros en la presentación del Proyecto Estratégico para la Recuperación y Transformación Económica (PERTE) del sector agroalimentario.

García-Page atendiendo a los medios junto al presidente de la Cortes de Castilla-La Mancha Pablo Bellido y la alcaldesa de Ciudad Real Eva Masías.

"No se pueden confundir unas cosas con otras, desde luego quienes fueron culpables de subvertir el orden constitucional como hicieron los independentistas, no van a pasar ahora por víctimas, por hermanitas de la caridad. Esto no tiene lógica", ha asegurado García-Page en unas declaraciones ofrecidas por la agencia Efe. El presidente castellano-manchego ha añadido que esto "no es necesario decírselo al presidente (del Gobierno) porque todo el mundo lo tiene claro".

En cualquier caso, ha lamentado que la situación "se ha deteriorado mucho" a pesar de que sobre el CNI "solo se pueden hablar maravillas" porque "ha contribuido y tiene que seguir haciéndolo a la seguridad de los españoles" y por ello, ha opinado que al CNI le convendría "pasar página desde el punto de vista del conflicto y estar fuera del foco".

Pide "respeto" para el mundo rural

El presidente de la Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha también ha pedido que se muestre el "máximo respeto" para el mundo rural y ha pedido que no se cree una dicotomía entre lo rural y lo urbano, ya que a su juicio "hay poca distancia entre uno y otro".

García-Page ha subrayado que el https://www.elespanol.com/invertia/empresas/distribucion/20220511/pedro-sanchez-anuncia-millones-adicionales-sector-perte/671682930_0.html aporta entre el 17 y el 18 por ciento del PIB a la economía castellanomanchega y ha resaltado que la aportación de la agricultura y la ganadería a la riqueza regional ha aumentado en los últimos años.

Por ello, el presidente castellanomanchego ha realizado una defensa del mundo rural y además de subrayar su importancia en crisis como la pandemia también lo ha comparado con "la base de una pizza", porque se pueden "tener más o menos industria, más o menos servicios, pero no hay pizza si no hay base".

Y por esta importancia, García-Page ha considerado que el mundo rural merece "respeto y cariño", si bien ha apuntado que sabe que el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, y también los ministros presentes en el acto -la vicepresidenta tercera, la portavoz del Gobierno, el ministro de Agricultura y la ministra de Ciencia e Innovación- tienen ese respeto al mundo rural "en todas sus facetas, en todo lo que tiene que ver con el campo, la sostenibilidad, la caza".

En este punto, ha apuntado que la estrategia sobre caza del ministro de Agricultura, Luis Planas, "es de alguien que sabe" y por ello ha considerado que "las estrategias de las cosas las tienen que hacer los que saben".

En cuanto al PERTE agroalimentario, García-Page ha agradecido al Gobierno central su sensibilidad hacia el mundo rural al elaborar un PERTE específico para ello, porque "Europa no obliga", sino que se ha tratado de "una decisión política importante, trascendente, institucional" que ayudará a la transformación del sector y a su innovación.

Aunque García-Page ha valorado que el sector primario es "uno de los que más innovan, más se adaptan" y, en general, ha asegurado que "es un sector que sorprendería a muchísima gente, lo que se está haciendo, la mecanización y el enorme esfuerzo" que ha hecho.

