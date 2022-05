El conquense Alberto Saiz, exdirector del CNI nombrado por Bono, pide "orden" en la institución

El exdirector del Centro Nacional de Inteligencia, el conquense Alberto Saiz, ha pedido que se deje de "zarandear" al CNI y espera que la nueva directora que ha sido designada este mismo martes por el Gobierno, Esperanza Casteleiro, "ponga orden y ponga inteligencia en todo su mandato", tras la destitución de Paz Esteban.

Como se recordará, Alberto Saiz fue director del CNI entre los años 2005 y 2009, nombrado por el entonces ministro de Defensa, José Bono, con el que había trabajado en la Junta de Castilla-La Mancha.

Así se ha pronunciado Saiz en una entrevista en La Sexta, recogida por Europa Press, al ser preguntado por si el CNI estaba actuando como moneda de cambio para contentar a los líderes independentistas. En este sentido, Sainz ha señalado que "lo que le pasa al CNI, en general, es que se le está dando demasiado movimiento". "Hay que dejarle respirar un poquito", ha sentenciado.

Asimismo, sobre la sustitución de Paz Esteban que ha anunciado la ministra de Defensa, Margarita Robles, ha expresado que "los problemas reaparecen y las soluciones siempre tienen el mismo parecido", al tiempo que ha opinado que en estos casos "las personas que tienen que tomar decisiones sustituyen, por no hablar de cesados, a la persona señalada sin atribuir ningún tipo de responsabilidad y, después, a otra cosa".

Asimismo, ha manifestado que comprende "por lo que está pasando ahora Paz Esteban", y ha señalado que "la conoce y la respeta", añadiendo que "es un puesto crítico sobre todo cuando llegan los momentos críticos".

Finalmente, el exdirector del CNI ha asegurado que España no es vulnerable. "He visto la evolución del servicio de ciberseguridad y no creo que seamos muy vulnerables", ha reiterado, a la par que ha indicado que el proceso digital "es una carrera vertiginosa" y que el CNI "está obligado a mantener esta carrera".

