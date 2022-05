La Feria Nacional del Vino de Ciudad Real (Fenavin 2022) ha otorgado en la tarde de este martes el título de "Maestros Fenavin" a los empresarios Carlos Falcó y Alfonso Cortina por su importante aportación al sector vitivinícola y a esta feria.

Al acto, celebrado en la Galería del Vino "Globalcaja", han asistido el coordinador institucional y el director de la feria, Gonzalo Redondo Cárdenas y Manuel Juliá, respectivamente, y el primero ha sido el encargado de entregar las distinciones a Sandrá Falcó, hija de Carlos Falcó, y a Myriam Lapique, viuda de Alfonso Cortina.

Con anterioridad, el también vicepresidente de Promoción Económica ha destacado que Griñón y Cortina fueron "soñadores, innovadores e impulsores del sueño de poner de moda el vino de Castilla-La Mancha".

El encargado de glosar la figura del Marqués de Griñón ha sido el expresidente de Castilla-La Mancha José Bono, mientras que el encargado de pronunciar la laudatio de Alfonso Cortina ha sido el director general de Contenidos de Mediaset España, Manuel Villanueva.

Sentirse a gusto

Bono ha dicho que, en Fenavin, "uno se siente a gusto y aquí se demuestra que Castilla-La Mancha sí destaca en vino". Y ha elogiado a Carlos Falcó, Marqués de Griñón, del que ha resaltado la transcendencia de su figura en el crecimiento de la viticultura castellano-manchega.



"Por su nobleza, no de título, sino más bien de trabajo, empeño y sabiduría, y por su capacidad innovadora en el mundo del vino, se merecería Carlos Falcó ser Maestro de Fenavin", ha enfatizado el ex presidente castellanomanchego.



El directivo de Mediaset ha hablado de Alfonso Cortina, del que ha dicho que "tuvo la lucidez de hacer la revolución vinícola en una tierra que no sabía de viñedos, creando un paisaje de humanidad, en este rincón manchego con perfumes silvestres", en clara referencia a la finca que cuidó con pasión, en un pequeño pueblo de Toledo.



Durante una laudatio de lo más literario, Villanueva ha dicho que el empresario "se dejó guiar por quienes sabían y nos guió a quienes no sabemos" y, sobre sus vinos, ha comentado que "son elegantes, hechos con esmero y cuidado", y refiriéndose a su personalidad le ha descrito como "un hombre de bien, de empresa, sencillo y de sonrisa amplia", como "un gozo y un privilegio".



El acto ha sido presentado por la directora de Lanza Digital, Conchi Sánchez, que ha lanzado un mensaje sobre cómo el vino amplía la vida y, en ese sentido, ha manifestado que "estos homenajes son más pertinentes que nunca para dos personas que transmitieron ese espíritu de amor al vino y a la cultura". Las familias de ambos fallecidos han recogido con emoción el reconocimiento y han alabado que Fenavin se haya acordado de quienes pusieron su granito de arena para que hoy esto sea posible.

