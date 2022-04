Entre nosotros. Vaya cabreo monumental que tiene Emiliano García-Page con el Gobierno de Pedro Sánchez. Tremendo. No hay que descartar su punto de teatro y sobreactuación, desgarro impostado sobre las tablas, pero la subida de tono del presidente de Castilla-La Mancha no ha pasado a nadie desapercibida. Contra la Moncloa una y otra vez. Estamos en pleno ciclo electoral y el presidente de la Junta se busca sus lentejas, que Paco Núñez viene apretando fuerte al calorcito de Alberto Núñez Feijóo, y nunca se sabe. Es verdad que la andanada de García-Page va directa contra el ala podemita del Consejo de Ministros, pero ese “que el Gobierno pague lo que debe” ha tronado en palacio con resonancias de un “sálvese quien pueda”.

Se refiere Page a la “deuda histórica” del Estado con las autonomías en uno de los grandes ejes de gestión del Gobierno de Castilla-La Mancha: la dependencia. A esa deuda le ha puesto una cifra concreta la consejera de Bienestar Social de la Junta, Bárbara García Torijano: más de 800 millones de euros, que es un dineral inmenso, y eso sólo en el caso castellano-manchego. Un pastón y un fuerte tirón de orejas, por morosa, a la ministra de Derechos Sociales, o lo que sea, Ione Belarra, que a su vez es el brazo armado de Pablo Echenique contra el propio gobierno al que el partido de ambos pertenece. Todos contra todos en esta casa de los líos en la que Sánchez ha convertido su mandato. Ochocientos kilos y subiendo y aquí ni Belarra, ni nadie, aflojan la pasta. “Paga, Monedero, paga”, que dijo en un gran día la entonces vicepresidenta Soraya Sáenz de Santamaría.

Total que, mientras tanto, llega el talaverano Roberto Brasero, el hombre del tiempo más popular, y se coloca con programa propio en Antena 3, creo que a punto de estrenarse. El formato se llamará “Mundo Brasero” y será el primero que el conocido periodista y meteorólogo conduzca de forma directa e individual, o sea, un llamativo salto en su carrera que le pondrá en el estrellato. Aún más. Será un espacio informativo sobre la “otra cara” de la actualidad, con ese toque de cercanía que Brasero tiene en la televisión. Un máquina. Roberto, te queremos, y mucha suerte en esta nueva etapa, que te lo mereces. Besazos desde la Plaza del Pan.

Roberto Brasero

Felicitaciones también para Ana Rodríguez, ex de Pepe Bono, que acaba de cumplir 64 años y sigue tan maravillosa como siempre. La eterna juventud. Soy fan de Ana desde los tiempos del poderío toledano, aunque en general veo mucho exceso de los Bono en el papel cuché y las lujosas exhibiciones que perpetran, y lo digo sin acritú. No están los tiempos para según qué clase de ostentaciones y estos chicos van siempre sobrados, enseñando su fortuna: playas caribeñas, hoteles de ensueño, fiestones a toda pastilla, regalazos de primera y compras a lo grande. Y todo ello en la ventana pública. Socialismo de alta gama. Está muy bien llevar el tren a toda máquina, pero tal vez no haga falta enseñarlo tanto y ser un poquito más discretos, que el mundo real es otra cosa, como nos va a contar Brasero. Pero, en fin, que cada uno haga lo que quiera, que yo estoy preparándome el cocido, tan ricamente.

Paco Núñez y Carlos Velázquez El PP de Castilla-La Mancha necesita unidad total si quiere tener alguna posibilidad de quitarle el puesto a Page y gobernar en Castilla-La Mancha. Aunque sea con Vox. No hay otra. El principal foco de tensión interna está en la provincia de Toledo, aunque tal vez haya empezado a resolverse con la decisión de este martes: Carlos Velázquez será el presidente del Grupo Popular en la Diputación toledana y Manuel Fernández el portavoz. Supongo que la decisión pactada habrá dejado más tranquilo al jefazo regional, Paco Núñez, que tenía esta polémica pendiente y parece que el horizonte se aclara. Ya veremos. La otra incógnita por despejar es el cabeza de lista a la Alcaldía de Toledo, con Velázquez en las quinielas y un tira y afloja que no termina de ventilarse. Núñez quiere tener en mayo todos los candidatos de las principales Alcaldías de la región, así que hay que correr. Observa desde lejos la alcaldesa socialista, Milagros Tolón, que está muy fuerte. Núñez y Velázquez están condenados a entenderse. Digo yo.

