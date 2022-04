La agenda informativa del miércoles en Castilla-La Mancha: todo lo que será noticia

Actualidad política

--9.00 horas: en Albacete, el presidente de Castilla-La Mancha, Emiliano García-Page, es entrevistado en la Cadena COPE, por el periodista Carlos Herrera, desde el Teatro Circo. La coordinadora regional de Ciudadanos, Carmen Picazo, asiste como invitada al programa. A las 10.00 horas, participará el alcalde, Emilio Sáez.

--9.45 horas: en Toledo, el portavoz del Grupo Municipal Izquierda Unida-Podemos, Txema Fernández, va a informar sobre asuntos municipales en rueda de prensa telemática, a través de Zoom.

--10.00 horas: en Madrid, el presidente del PP de Castilla-La Mancha, Paco Núñez, asiste a la reunión del Comité Ejecutivo Nacional del Partido Popular, en la sede de la calle Génova.

--10.00 horas: en Toledo, Comisión de Igualdad para designar la ponencia encargada de elaborar el Informe sobre el Proyecto de Ley de Diversidad Sexual y Derechos LGTBI en Castilla-La Mancha, en las Cortes. La retransmisión podrá seguirse por 'streaming' a través de las Cortes.

--10.00 horas: en Talavera de la Reina, la diputada nacional del PP, Carmen Riolobos, ofrecerá una rueda de prensa para informar de asuntos de actualidad, en la sede del PP.

--10.00 horas: en Ciudad Real, la diputada regional del PSOE y portavoz del Grupo Socialista en las Cortes, Ana Isabel Abengózar, ofrecerá una rueda de prensa, en la sede del PSOE.

--10.30 horas: en Toledo, la consejera de Igualdad y portavoz del Gobierno regional, Blanca Fernández, comparece en rueda de prensa, en el Palacio de Fuensalida, para informar sobre los acuerdos del Consejo de Gobierno. Esta rueda de prensa se podrá seguir en directo a través de la web oficial del Gobierno de Castilla-La Mancha.

--10.30 horas: en Albacete, el viceportavoz del Grupo Popular en las Cortes, Juan Antonio Moreno, informará sobre asuntos de actualidad regional, en la sede del PP.

--10.30 horas: en Guadalajara, el portavoz del Grupo Municipal Vox en el Ayuntamiento, Antonio de Miguel, presenta mociones al próximo pleno, en el Ayuntamiento.

--10.30 horas: en Guadalajara, el secretario provincial del PSOE, Pablo Bellido, hablará sobre deducciones fiscales en la renta de 2021 y la retirada de las mascarillas en interiores, en la sede del PSOE.

--11.00 horas: en Guadalajara, el presidente del Partido Popular de Guadalajara, Lucas Castillo; el vicesecretario de Formación e Ideas, Armengol Engonga, y el vicesecretario de capital, Eladio Freijo, ofrecen una rueda de prensa para presentar la 'Jornada Formativa de Motivación, cultura y deporte', en el Casino Principal.

--11.00 horas: en Toledo, la senadora del PP, Pilar Alía, ofrecerá una rueda de prensa, en la sede del PP regional. De forma previa, Alía preside la reunión telemática de la Comisión de Economía del PP de Castilla-La Mancha.

--11.15 horas: en Guadalajara, el portavoz del grupo municipal de Cs Guadalajara, Israel Marco, ofrecerá una rueda de prensa en la que explicará las medidas de la formación naranja para paliar la subida de precios en carburantes y luz, en los soportales del Ayuntamiento.

--11.30 horas: en Ciudad Real, el senador del Partido Popular por Ciudad Real, Francisco Cañizares, ofrecerá una rueda de prensa, en la sede del PP.

--11.30 horas: en Toledo, el presidente del Grupo Socialista en las Cortes, Fernando Mora, atiende a los medios de comunicación en la puerta del edificio de Grupos del Parlamento autonómico.

Economía-laboral

--9.30 horas: en Cuenca, la delegada de la Junta en Cuenca y el delegado provincial de Economía, Empresas y Empleo, Óscar Javier Martínez, dan cuenta de la resolución de la orden de inversión dentro del Plan Adelante Empresas, en la Delegación Provincial de Bienestar Social.

--9.30 horas: en Toledo, concentración de representantes sindicales de los trabajadores de las Brigadas de Fomento de las cinco provincias de la región, ante la Consejería de Fomento.

--10.00 horas: en Ciudad Real, el presidente del Impefe, Pedro Maroto, y representantes de la UCLM informarán sobre el programa Generación ON, en el Ayuntamiento.

--10.30 horas: en Alcázar de San Juan, el presidente de Comsermancha, Pedro Ángel Jiménez, y la responsable de la dirección local y autonómica de Ecoembes, Clara Fernández Monasterio, darán datos, en la sala de usos múltiples de la sede de la Mancomunidad de Servicios Comsermancha, sobre la recogida selectiva del ejercicio 2021.

--10.30 horas: en Toledo, el presidente de CSIF Castilla-La Mancha, Julio Retamosa, y la vicepresidenta de CSIF Castilla-La Mancha, Victoria Ortiz, ofrecen una rueda de prensa sobre el anuncio de movilizaciones de CSIF Castilla-La Mancha en contra de la gestión del Gobierno regional en materia de Función Pública, en el aula de Formación de CSIF (calle Río Tajuña, 8).

--11.00 horas: en Talavera de la Reina, la consejera de Economía, Empresas y Empleo, Patricia Franco, y la alcaldesa, Tita García Élez, inauguran la quinta edición de Farcama Primavera, en el Parque de La Alameda.

--11.00 horas: en Albacete, el presidente de Castilla-La Mancha, Emiliano García-Page, asiste al inicio de obras del Hub logístico Airbus Helicopters en el Polígono Aeronáutico y Logístico en la carretera de las Peñas CM-3203, kilómetro 300. Este acto podrá seguirse en directo a través de la web del Gobierno regional. Asistirá el delegado del Gobierno de España en Castilla-La Mancha, Francisco Tierraseca; el alcalde, Emilio Sáez, y el vicealcalde y concejal de Cultura, Vicente Casañ.

--11.45 horas: en Cuenca, el presidente de Asaja, José María Fresneda, y el consejero de Agricultura, Agua y Desarrollo Rural, Francisco Martínez Arroyo, atienden a los medios antes de la Asamblea Anual y el XII Congreso provincial de Asaja Cuenca, en la sede de Asaja. A las 13.00 horas, Martínez Arroyo y el vicepresidente regional, José Luis Martínez Guijarro, asisten a la clausura de la Asamblea, en ese lugar. Asiste también el presidente regional del PP, Paco Núñez,. También acudirá la presidenta del Grupo Parlamentario de Ciudadanos en las Cortes, Carmen Picazo, junto con la coordinadora provincial de Cs en Cuenca, Cristina Fuentes, quienes atenderán a los medios a las 12.45 horas. A las 14.00 horas, el presidente de Castilla-La Mancha, Emiliano García-Page, asiste al almuerzo que la organización celebra tras la Asamblea Anual.

--12.00 horas: en Albacete, concentración de las trabajadoras de Perfumerías Douglas, en el establecimiento de la calle Mayor, 32, donde atenderán a los medios responsables de CCOO.

Sociedad y cultura

--9.00 horas: en Manzanares (Ciudad Real), el alcalde, Julián Nieva, y el director de la revista 'Siembra', Jesús Villegas, presentan la Gala 'Sembradores', en la sala de prensa municipal.

--9.30 horas: en Guadalajara, el delegado de Educación, Cultura y Deportes, Ángel Fernández-Montes, informará sobre las novedades del proceso de admisión del alumnado para Bachillerato en la provincia para el curso escolar 2022/2023, en la Delegación de la Junta.

--10.00 horas: en Tomelloso, el consejero de Desarrollo Sostenible, José Luis Escudero, inaugura la jornada 'Autoconsumo para el sector de la agricultura, agropecuario y comunidades de regantes', en la sede del IRIAF. A las 9.45 horas, se atenderá a los medios.

--10.00 horas: en Toledo, la ONCE presenta una renovación de su cupón diario, en la Delegación Territorial de la ONCE. Asiste el delegado territorial, Carlos Javier Hernández; la jefa del departamento de Servicios Sociales de la ONCE, Mónica Amat; la vendedora Encarnación Garzón, y la afiliada a la ONCE Begoña Adeva. El acto se podrá seguir por streaming.

--10.00 horas: en Guadalajara, el concejal de Limpieza y Servicios Municipales, Jaime Sanz, presenta una campaña de concienciación ciudadana por la entrada en vigor de la nueva ordenanza de tenencia de animales, en el Ayuntamiento.

--10.30 horas: en Daimiel, la concejal de Juventud, Lourdes Rodríguez de Guzmán; la concejala de Festejos, Alicia Loro y el concejal de Deportes, Román Ortega, presentan el nuevo proyecto municipal 'Generación Z', en el Ayuntamiento. A las 10.45 horas, en ese lugar, Lourdes Rodríguez presenta la colaboración de esta delegación municipal en el 50 aniversario del colegio Infante Don Felipe.

--10.30 horas: en Ciudad Real, la alcaldesa, Eva María Masías, explicará el programa de actividades de la 'Plantá y Cremá de una falla' en la ciudad, en el Ayuntamiento.

--10.30 horas: en Toledo, el concejal de Deportes, Pablo García, informa de las actividades de verano del Patronato Deportivo Municipal, a través de Webex.

--11.00 horas: en Toledo, la concejala de Cooperación, Maite Puig, informa de la última convocatoria y bases de subvenciones para emergencia y acción humanitaria 2022, a través de Webex.

--11.00 horas: en Ciudad Real, la concejala de Acción Social, Matilde Hinojosa, informará sobre la programación de un taller de lengua de signos, en el Ayuntamiento.

--11.00 horas: en Cuenca, el alcalde, Darío Dolz, y la presidenta de la Fundación de Cultura Ciudad de Cuenca, Nelia Valverde, presentan la programación de primavera del Teatro Auditorio 'José Luis Perales', en el teatro.

--11.20 horas: en Ciudad Real, el concejal de Deportes, Antonio Gallego, informará sobre la carrera de 24 horas de ultrafondo en Ciudad Real, en el Ayuntamiento.

--11.30 horas: en Ciudad Real, la alcaldesa, Eva María Masías, asiste al mercadillo solidario a favor de Ucrania del Colegio Dulcinea del Toboso, en el Pabellón Príncipe Felipe.

--11.30 horas: en Toledo, presentación del libro 'Los cuentos de mis desvelos' del escritor Ángel Lozano y el ilustrador Manuel Ruiz, en el Hospital de Parapléjicos.

--11.30 horas: en Toledo, el concejal de Cultura y Educación, Teo García, presenta las actividades de la Semana de Libro, a través de Webex.

--11.30 horas: en Toledo, el gerente del Consorcio de la Ciudad de Toledo, Jesús Corroto, informará de los asuntos tratados en la Comisión Ejecutiva de la institución, en la sede del Consorcio.

--12.00 horas: en La Nava de Ricomalillo (Toledo), el presidente de la Diputación, Álvaro Gutiérrez, asiste a las fiestas de Pascua en honor a la Virgen del Amor de Dios, y a las 13.00 horas inaugurará una fuente en memoria de todos los afectados por la pandemia de la COVID-19.

--12.00 horas: en Tomelloso, la alcaldesa, Inmaculada Jiménez y el concejal de Deportes, Amadeo Treviño, presentarán un importante evento deportivo en el Ayuntamiento.

--12.00 horas: en Toledo, presentación en Castilla-La Mancha del Informe 2021 de Médicos del Mundo 'La salud en el mundo: más allá de la COVID-19' y conmemoración de su 20 aniversario, en la Consejería de Bienestar Social. A las 11.45 horas se atenderá a los medios. Asiste el presidente de Médicos Mundi Internacional, Carlos Mediano; la responsable de Incidencia de Política Internacional de Médicos del Mundo, Emiliana Tapia; la viceconsejera de Servicios Sociales, Guadalupe Martín, y el presidente de la Coordinadora de ONGDs de la región, Manuel Lorenzo.

--12.45 horas: en Albacete, la consejera de Educación, Cultura y Deportes, Rosa Ana Rodríguez, presenta el escape room 'El Tesoro de Don Quijote', en los Ejidos del Recinto ferial. Asiste el alcalde, Emilio Sáez, y el presidente de la Diputación, Santiago Cabañero.

--17.30 horas: en Albacete, el presidente del Observatorio de Derechos Humanos Castilla-La Mancha para el Sáhara Occidental, Javier Ruiz, ofrecerá una rueda de prensa, acompañado por la coordinadora local de IU Albacete, Nieves Navarro, y el responsable provincial de Izquierda Unida, Daniel Martínez, en el Ateneo Albacetense.

--18.00 horas: en Albacete, la viceconsejera de Cultura y Deportes, Ana Muñoz, asiste a la inauguración de la exposición de Juan Berenguer en el Museo Provincial.

--18.00 horas: en Guadalajara, el alcalde, Alberto Rojo, presenta el libro 'La aparición de la actividad física y deportiva en Guadalajara', del doctor en Ciencias Sociales y profesor emérito de la Universidad de Alcalá, José Luis Pastor Pradillo, en el Ayuntamiento.

--18.00 horas: en Toledo, el presidente de la Diputación, Álvaro Gutiérrez, tomará el relevo como padrino de Marsodeto de la Academia de Infantería, quien ha ejercido el Padrinazgo desde abril de 2019 hasta ahora debido a la pandemia por la COVID-19, en la Diputación.

--18.45 horas: en Daimiel, la concejala de Servicios Sociales, Alicia Loro, conoce el nuevo programa deportivo municipal para personas con discapacidad, en el estadio municipal.

--19.30 horas: en Cuenca, Gerardi Pisarello llevará al Centro Cultural Aguirre la presentación de su libro 'Dejar de ser súbditos. El fin de la restauración borbónica', dentro de los actos programados en la Primavera Republicana 2022.

--20.00 horas: en Ciudad Real, el vicepresidente de la Diputación, Gonzalo Redondo, asiste al concierto de Dani Fernández, último evento programado en La Cultura del Vino 2022 organizado por la Diputación, en el Teatro Quijano.

--20.30 horas: en Talavera de la Reina, acto de entrega de las XIX, XX y XXI ediciones de los Premios de la Asociación de vecinos San Jerónimo a la conservación del patrimonio, en el Centro Cultural 'Rafael Morales'. Asiste la alcaldesa, Tita García Élez, y concejales del PP.

Sigue los temas que te interesan