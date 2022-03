Falta de lácteos, frutas, verduras y, en general, todo tipo de productos frescos. La huelga de transporte, que lleva afectando desde hace días al abastecimiento de varios supermercados, está empezando a provocar una situación "muy preocupante" en algunas residencias de Castilla-La Mancha. "Si seguimos así, puede que en una semana no haya suministro". Así se ha pronunciado Francisco José Núñez Alía, presidente de la Asociación de Residencias de la Tercera Edad de Castilla-La Mancha (ARTECAM), en declaraciones a EL ESPAÑOL - EL DIGITAL CLM.

Según ha indicado Núñez, la leche ya está llegando "con cuentagotas" a los centros de mayores de la región, así como los yogures, que "ya no se sirven prácticamente". En este sentido, ha reconocido que "como no pare la huelga, dentro de una semana no habrá ningún tipo de lácteo". "Ahora mismo pedimos 30 cajas de leche y nos traen 5 porque la distribuidora no tiene", ha afirmado.

Asimismo, el presidente de la patronal ha señalado que "también hay desabastecimiento de productos frescos" y ha asegurado que "como los transportistas y el Gobierno no lleguen a un acuerdo, en unos días tendremos problemas". "Nosotros compramos cada semana. Ni de lejos tenemos aprovisionamiento para un mes porque los frescos no aguantan", ha indicado. "Está peligrando el suministro de las personas mayores".

Núñez, que ha admitido que "la situación se está poniendo grave", ha indicado que si empeora "habrá que tomar medidas y buscar los alimentos donde sea". "Si no viene el reparto, tendremos que salir nosotros", ha dicho. No obstante, espera que se solucione "lo antes posible".

Cabe recordar que este mismo jueves, el Gobierno se reunirá con el Departamento de Mercancías del Comité Nacional de Transporte por Carretera (CNTC) con “el fin de abordar de forma concreta y definida medidas eficaces”, según adelantaban fuentes del Ejecutivo este miércoles.

Piden unos servicios mínimos

Sobre este mismo aspecto también se ha pronunciado el Grupo Social Lares -con un millar de geriátricos repartidos por toda España-, que ha denunciado a través de un comunicado que algunos de sus centros tan solo tienen asegurado el suministro de producto fresco para una semana más. "Desde la semana pasada, ya no se están suministrando frutas, verduras y hortalizas y también hay problemas con las patatas y la leche".

Según ha indicado Lares, incluso en algunas zonas "el personal está acudiendo a los supermercados locales para hacerse con aquellos productos que ya no llegan por los circuitos tradicionales" y en otras "están tirando de las reservas que tenían almacenadas en sus despensas". “Es desolador comprobar que este colectivo, tras haber sido duramente castigado durante la pandemia, vuelva ahora a sufrir las consecuencias de un desabastecimiento al que se debe poner fin cuanto antes”, ha lamentado. Así, ha pedido a la Administración que garantice "unos servicios mínimos".

No obstante, responsables de los centros que forman parte de Lares en Castilla-La Mancha han confirmado a este periódico que "de momento no hay problemas de desabastacemiento" y que "la situación está controlada", aunque han admitido que "si la huelga se dilata en el tiempo, sí que empezará a faltar suministro".

