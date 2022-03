"Centenares de personas" protestan en Castilla-La Mancha contra la subida de los precios

“Centenares de personas”, según las organizaciones convocantes, han salido a la calle este miércoles para reclamar un control de los precios y medidas "urgentes" que frenen la escalada inflacionista que están sufriendo bienes básicos como la electricidad, los combustibles o la alimentación. En Toledo, Ciudad Real, Guadalajara, Albacete y Cuenca se han sucedido las concentraciones convocadas por UGT, CCOO, las organizaciones de autónomos UPTA y Uatae, la organización de consumidores Facua y asociaciones vecinales.

Bajo el lema 'Contener los precios, proteger el empleo', los convocantes han exigido tanto al Gobierno español como a la Unión Europea que regulen el mercado "desbocado" de la energía, un encarecimiento que afecta no solo a las personas vulnerables sino también a la clase trabajadora, a los autónomos, a las pequeñas y medianas empresas. Las concentraciones se han repetido en numerosos centros de trabajo de la Comunidad Autónoma, según han informado las organizaciones convocantes en una nota de prensa conjunta.

Protesta contra la subida de los precios en Toledo. Foto: Óscar Huertas

En la concentración en Toledo, el secretario general de UGT Castilla-La Mancha, Luis Manuel Monforte, ha criticado los beneficios "vergonzosos" que están obteniendo las empresas energéticas a causa de esta situación. "Tenemos que recordar que somos una de las regiones con más pobreza energética, una región en la que, de continuar esta situación, dentro de poco se quedarán cortos los bonos sociales términos".

Monforte ha pedido medidas urgentes ante el Gobierno central y la Unión Europea, entre ellas desvincular el precio de la electricidad al gas, y ha apuntado que Castilla-La Mancha, a pesar de ser una de las comunidades con los salarios más bajos, sufre el peor alza inflacionista de todo el país. "La subida de los sueldos no está acompasada con lo que cuesta hacer la compra en nuestra región", ha apuntado.

Protesta contra la subida de los precios en Ciudad Real. Foto: UGT CLM

Por su parte, Paco de la Rosa, secretario general de CCOO en la región, ha subrayado que las concentraciones de este miércoles tienen que ver con la cita de este jueves en Europa para abordar medidas que resuelvan la situación, y el mensaje del Gobierno debe ser claro: "Pedimos que levante la voz mañana en Bruselas, que diga alto y claro que es necesario que se baje el precio de los hidrocarburos y la energía, porque no es normal que sea solo el mercado el que regule esos precios y no es normal que en Castilla-La Mancha tengamos a miles de trabajadores y trabajadoras que aun trabajando no pueden encender la calefacción".

Protesta contra la subida de los precios en Albacete. Foto: UGT CLM

Así, César García, secretario general de la Unión de Profesionales y Trabajadores Autónomos (UPTA) en Castilla-La Mancha, ha dicho que son "las unidades económicas más pequeñas" las que están "soportando esta subida de los precios por partida triple". "En primer lugar, porque nuestros proveedores ya los han repercutido; en segundo lugar, porque nosotros no podemos repercutirla ya que perderíamos competitividad; y tercero porque también somos consumidores". Para el responsable de UPTA la solución está en limitar los precios, no en bajar los impuestos. Al mismo tiempo ha afirmado que en esta concentración está "echando de menos" a la patronal. "¿Dónde están Fedeto y Cecam? Es muy significativo que todo el mundo nos estemos manifestando y la patronal esté callada", se ha preguntado.

Protesta contra la subida de los precios en Cuenca. Foto: UGT CLM

Otras organizaciones

De parte de Facua, Fernando Navarro, de su Gabinete Jurídico, ha asegurado ante los periodistas que urgen medidas con las que se proteja a las familias frente a la especulación de los precios de productos básicos y se ha referido a cómo los consumidores sufren la situación generada por el paro patronal de parte de los transportistas. "El desabastecimiento se nota, claro, pero hacen una reivindicación justa, es responsabilidad también de los consumidores el no entrar en pánico y acabar con los productos", ha expresado.

Protesta contra la subida de los precios en Guadalajara. Foto: UGT CLM

David Campo, coordinador de la Unión de Autónomos Uuatae en Castilla-La Mancha, se ha referido a su vez al mensaje que este miércoles se lanza con sindicatos, consumidores y vecinos. "Para nosotros el último año está siendo muy duro, las empresas eléctricas consiguen multiplicar sus beneficios por cuatro mientras a nosotros se nos sube la factura un 120 por ciento y el carburante sube en pocos meses un 30 por ciento. Esto no puede prolongarse en el tiempo, pedimos al Gobierno que actúe y a la vez que se actúe en la Unión Europea", ha demandado.

También ha intervenido Tomás Ruiz, presidente de la Federación de Asociaciones de Vecinos de Toledo, quien ha calificado de "insoportable" la escalada de precios, "sobre todo en productos básicos como la luz, la electricidad y los combustibles". En su opinión, es el momento de decir "basta ya a los grandes oligopolios que están controlando la energía y aprovechándose de esta circunstancia".

