La agenda informativa del miércoles en Castilla-La Mancha: todo lo que será noticia

Actualidad política

--9.30 horas: en Toledo, el vicepresidente de Castilla-La Mancha, José Luís Martínez Guijarro, protagoniza el 'Espacio reservado' del diario digital 'EnCastilla-La Mancha', que se desarrollará en el restaurante Venta de Aires. Asiste el presidente de las Cortes, Pablo Bellido, y la alcaldesa, Milagros Tolón.

--9.45 horas: en Toledo, el portavoz del Grupo Municipal Izquierda Unida-Podemos de Toledo, Txema Fernández, informar sobre asuntos municipales en rueda de prensa telemática.

--10.00 horas: en Cuenca, la portavoz del Grupo Popular en la Diputación, Clara Plaza, junto al también diputado provincial Daniel Pérez Osma, ofrecen una rueda de prensa, en la sede del partido.

--10.00 horas: en Ciudad Real, el diputado nacional del Partido Popular Juan Antonio Callejas ofrece una rueda de prensa, en la sede del partido.

--10.00 horas: en Toledo, el viceportavoz del Grupo Parlamentario Popular en las Cortes de Castilla-La Mancha, Juan Antonio Moreno, ofrece una rueda de prensa en la sala de los grupos parlamentarios.

--10.15 horas: en Toledo, la presidenta del Grupo Parlamentario de Ciudadanos en las Cortes de Castilla-La Mancha, Carmen Picazo, atenderá a los medios de comunicación junto al portavoz, David Muñoz Zapata, en el Hospital Universitario, por la parte del acceso a las Urgencias.

--10.15 horas: en La Roda, el diputado regional del PP Vicente Aroca informa sobre asuntos de actualidad regional, en la sede del partido. Posteriormente, hará lo propio en la sede del PP de Villarrobledo.

--10.30 horas: en Cuenca, el presidente del Partido Popular de Castilla-La Mancha, Paco Núñez, mantieneuna reunión con alcaldes y portavoces de la provincia, en la sede provincial del partido. Posteriormente, a las 20.30 horas, clausura el Congreso Local del PP de Olías del Rey (Toledo), que se celebra en el Teatro Maravillas.

--10.30 horas: en Ciudad Real, rueda de prensa del diputado regional del PSOE Pablo Camacho, en la sede del partido.

--10.45 horas: en Toledo, el eurodiputado de Cs Adrián Vázquez atiende a los medios junto a la líder castellanomanchega, Carmen Picazo, y a la diputada nacional de Ciudadanos, Mari Carmen Martínez, antes de asistir a la Asamblea General de la Federación Española del Vino, en el Centro Cultural de San Marcos.

--11.00 horas: en Toledo, la consejera de Igualdad y portavoz del Gobierno regional, Blanca Fernández, comparece en rueda de prensa, en el Palacio de Fuensalida, para informar sobre los acuerdos del Consejo de Gobierno. Esta rueda de prensa se podrá seguir en directo a través de la web de la Junta.

--11.00 horas: en Talavera de la Reina, la viceportavoz del Grupo Municipal Popular, Gelen Delgado, ofrece una rueda de prensa para informar de asuntos de actualidad, en la sede del partido.

--18.30 horas: en Albacete, la consejera de Igualdad y Portavoz del Gobierno regional, Blanca Fernández, participa en la jornada 'Feminismo Socialista como Motor de Cambio Social', que también contará con las intervenciones de la secretaria de Igualdad en la Comisión Ejecutiva Regional del PSOE, Sonsoles Rico; y la vicesecretaria General de Igualdad en la Comisión Ejecutiva Provincial del PSOE de Albacete, Amparo Torres, en la sede del PSOE.

Economía-laboral

--9.00 horas: en Cannes (Francia), la consejera de Economía, Empresas y Empleo, Patricia Franco, visita la Feria Internacional de Inversión MIPIM y el estand de Castilla-La Mancha en la feria, en el Palacio de Festivales y Congresos de Cannes.

--10.30 horas: en Albacete, la directora general de Autónomos, Trabajo y Economía Social, Ana María Carmona; el delegado de la Junta, Pedro Antonio Ruiz Santos; el delegado provincial de Economía, Empresas y Empleo, Nicolás Merino; la secretaria provincial de CCOO, Carmen Juste; el secretario provincial de UGT, Francisco Javier González y el responsable del área jurídica de FEDA, Paulino Cuesta, informan de la actividad del Jurado Arbitral Laboral en la provincia en 2021, en la Casa Perona.

--11.00 horas: en Toledo, la Federación Española del Vino celebra su Asamblea General de socios y una jornada sobre internacionalización de vino, en el Centro Cultural San Marcos. La bienvenida, a las 11.05 horas, correrá a cargo del ministro de Agricultura, Pesca y Alimentación, Luis Planas, y la alcaldesa, Milagros Tolón, y la clausura, a las 13.30 horas, la llevará a cabo el presidente regional, Emiliano García-Page.

--11.15 horas: en Cuenca, CCOO organiza luna jornada por una movilidad sostenible, en el Museo Paleontológico. Atenderán a los medios de comunicación antes del inicio el secretario confederal de Salud Laboral y Sostenibilidad Medioambiental, Mariano Sanz; y la secretaria de Políticas Sociales, Agenda 2030 y Empleo de CCOO C-LM, María Ángeles Castellanos, la secretaria regional de la Federación de Servicios a la Ciudadanía, Lola Cachero, y la secretaria provincial de CCOO, María José Mesas.

--16.30 horas: en Madrid, el consejero de Agricultura, Agua y Desarrollo Rural, Francisco Martínez Arroyo, participa en la reunión de la Conferencia Sectorial de Agricultura y Desarrollo Rural y Consejo Consultivo de Política Agrícola para Asuntos Comunitarios, en el Ministerio de Agricultura.

Sociedad y cultura

--9.15 horas: en Talavera de la Reina, el concejal de Deporte en Igualdad, Sergio Gutiérrez, visita la zona deportiva ubicada en el Parque de Reyes Católicos, junto a la Avenida de Francisco Aguirre en la confluencia con la calle Alfonso XI.

--9.30 horas: en Almagro, el consejero de Desarrollo Sostenible, José Luis Escudero, junto al presidente de la Diputación de Ciudad Real, José Manuel Caballero, participa en la inauguración de la 'Jornada Institucional y Socioeconómica' sobre el Proyecto Geoparque Volcanes de Calatrava, en el Palacio Valdeparaíso.

--10.00 horas: en Toledo, el concejal de Educación, Teo García, presenta la programación anual de 'Toledo Lee', a través de Webex.

--10.00 horas: en Albacete, el presidente de la Diputación, Santiago Cabañero, acompañado por el vicepresidente y responsable del área de Obras, Fran Valera, da a conocer dos líneas de ayudas que se van a poner a disposición de los Ayuntamientos de la provincia para inversiones, en la Diputación.

--10.00 horas: en Albacete, el diputado provincial de Deportes, Dani Sancha, presenta la IX edición del Vertical Trail de Villaverde de Guadalimar, junto a su alcalde, Silvio Moreno, y al director técnico de la prueba, Moisés Abiétar, en la Diputación.

--10.00 horas: en Toledo, la ONCE presenta el cupón que dedica al 40 aniversario de la Denominación de Origen del Queso Manchego, en la Consejería de Agricultura. Asisten, el delegado territorial de la ONCE, Carlos Javier Hernández, el consejero de Agricultura, Agua y Desarrollo Rural, Francisco Martínez Arroyo, y el presidente de la DO Queso Manchego, Antonio Martínez.

--10.30 horas: en Albacete, el alcalde, el alcalde, Emilio Sáez; la concejala de Economía, Hacienda y Seguridad, María José López, y el intendente jefe de la Policía Local, Pascual Martínez, presentan los ocho nuevos vehículos adquiridos para el servicio de la Policía Local, en el parquin del Museo Municipal de la Cuchillería.

--11.00 horas: en Hellín, presentación de nuevas actividades deportivas en la ciudad, en el Ayuntamiento.

--11.00 horas: en Guadalajara, la viceconsejera de Servicios y Prestaciones Sociales, Guadalupe Martín, y el delegado de la Junta, Eusebio Robles, informan sobre las actuaciones que está llevando a cabo la Consejería de Bienestar Social para canalizar la ayuda humanitaria en relación a la crisis de Ucrania, en la Delegación de la Junta.

--11.00 horas: en Ciudad Real, la concejala de Igualdad, Ana Belén Chacón, y el diputado provincial Dionisio Vicente González asiste a la inauguración de la exposición 'Dulcineas del S. XXI', en el Museo López Villaseñor.

--12.00 horas: en Toledo, los consejeros de Hacienda y Administraciones Públicas y de Desarrollo Sostenible, Juan Alfonso Ruiz Molina y José Luis Escudero, respectivamente, participan en la Conferencia Sectorial para la Transformación Digital, que tendrá lugar por videoconferencia, en la Consejería de Hacienda y Administraciones Públicas. Esta previsión es solo para medios gráficos.

--12.00 horas: en Madrid, el delegado provincial de Economía, Empresas y Empleo en Toledo, Julián Martín Alcántara, y el alcalde de Oropesa, Juan Antonio Morcillo, presentan las XXI Jornadas Medievales de Oropesa, en la Oficina de Promoción Turística de Castilla-La Mancha.

--12.15 horas: en Toledo, la consejera de Educación, Cultura y Deportes, Rosa Ana Rodríguez, y el rector de la UCLM, Julián Garde, firman el protocolo de coordinación y colaboración en materia de edición institucional, en la Biblioteca de Castilla-La Mancha.

--12.15 horas: en Cuenca, rueda de prensa de la Asociación de Clubes Deportivos de la ciudad para hablar del Proyecto X Cuenca, en el centro Magdala Sport sito en la calle Mariano Catalina 1.

--15.00 horas: en Toledo, inicio del seminario sobre la guerra de Rusia 'El despertar geopolítico de Europa', dirigido por los profesores Juan Luis Manfredi y Carlos González-Villa, en el aula 2.2 del edificio San Pedro Mártir (Facultad de Ciencias Jurídicas y Sociales). Tras la apertura institucional a cargo del rector, Julián Garde, ambos profesores ofrecerán la ponencia 'Europa y Estados Unidos: nueva era para las relaciones transatlánticas'.

--17.00 horas: en Talavera de la Reina, la alcaldesa, Tita García Élez, y la viceconsejera de Cultura y Deportes, Ana Muñoz asiste a la presentación del partido que juega la selección española de fútbol sub-21 contra Lituania, clasificatorio para el Europeo de 2023, en el Ayuntamiento.

--19.15 horas: en Cuenca, presentación de la asociación juvenil Jóvenes Cuenca Ahora, en el Centro Cultural Aguirre de Cuenca. La atención a los medios será media hora antes.

--20.00 horas: en Cuenca, el vicepresidente de Castilla-La Mancha, José Luis Martínez Guijarro, asiste a la inauguración del monumento 'La Victoria en la Unidad' en homenaje a las víctimas de la pandemia, en la rotonda de 'La Estrella', ubicada en la Ronda Oeste.

Turismo

--9.30 horas: en Ciudad Real, la alcaldesa, Eva María Masías, la directora general de Turismo de Castilla-La Mancha, Ana Isabel Fernández, y el diputado provincial Dionisio Vicente asisten a la inauguración de 'Real Food', en el Casino.

--10.00 horas: en La Roda, el alcalde, Juan Ramón Amores, inaugura las Jornadas 'Hacia un turismo inteligente en la comarca Mancha Júcar-Centro', junto con el presidente de la Mancomunidad, José Manuel Núñez y el presidente de la ADI Mancha Júcar-Centro, Juan Manuel Valdelvira, en el Centro Cultural San Sebastián.

