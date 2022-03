A Bono le escandaliza que Belarra y Montero no hayan dimitido todavía como ministras

En una larga e interesante entrevista de Esther Jaén a José Bono en The Objetive, el expresidente de Castilla-La Mancha se muestra escandalizado porque la ministras de Podemos en el Gobierno Ione Belarra e Irene Montero no han dimitido todavía. Bono no entiende que después de calificar al PSOE como "partido de la guerra" se mantengan en un Gobierno cuyo presidente es el secretario general de ese partido.

"Mucho debe gustarles el cargo para seguir… hasta su jefa política y vicepresidenta del Gobierno se ha mostrado en acuerdo total con el presidente. Quizá por eso han rectificado, no para reconocer su error sino, por propio interés, para seguir siendo ministras", afirma el expresidente del Congreso de los diputados, que considera asimismo que "si mañana dimiten no pasaría nada irremediable: El Gobierno de coalición no tendría ruptura alguna" ya que, a su juicio, la que manda en esa parte de la coalición es Yolanda Díaz.

Aparte de varias consideraciones de gran interés sobre la guerra en Ucrania, Bono se ha referido al nuevo liderazgo en el PP de Alberto Núñez Feijóo, de quien asegura que el PP haría mal si lo tritura, al tiempo que lamenta lo que considera un «radicalismo» de los portavoces populares en el Congreso de los Diputados que le resulta «ofensivo».

La buena relación de Bono con Feijóo puede visualizarse cuando cuenta que hace el Camino de Santiago todos los años y, "después de ver al Santo, me tomo un café con Feijóo y hablamos con sinceridad de todo, también de lo que nos separa. Pero Feijóo tiene que resolver estos dos problemas: Vox y la corrupción. Si no los resuelve, aunque parezca mentira, al PP se le va a poner cara de UCD".

Sobre la entrada de Vox en el Gobierno de Castilla y León, Bono recalca que los extremistas "no me gustan en ningún lado, pero en el gobierno, además de no gustarme, me preocupan".

Tampoco le gusta que el sector más radical de Podemos esté en el Gobierno, "pero en esto hemos ido avanzando, porque aquel Podemos de asaltar los cielos ha pasado a mejor vida y hoy tenemos a una vicepresidenta, que es Yolanda Díaz, con la que tenemos alguna diferencia, básicamente que ella y ellos quieren el referéndum en Cataluña, pero en lo demás son socialdemócratas… ya no hablan de revolución y, si lo hacen, les da la risa. No creen ya en ese planteamiento revolucionario al estilo estalinista".

