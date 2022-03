Bono apoya el envío de armas a Ucrania y defiende a Pedro Sánchez por "corregir" su posición

El exministro de Defensa y expresidente de Castilla-La Mancha José Bono ha considerado este jueves en Santander que el envío de armas de España a Ucrania está "muy bien hecho" a pesar de que es "una tarea complicada" hacerlo con acierto para que "lleguen a las manos adecuadas", tal como informa Europa Press.

"No es fácil enviar armas ofensivas. Las armas más sofisticadas pueden no ser eficaces cuando no hay un profesional experimentado que sabe utilizarlas. Por eso cuando leí ayer qué armas eran me pareció, desde mi modesta opinión, que estaba muy bien hecho".

Así se ha manifestado al ser preguntado por la prensa después de que la actual ministra de Defensa, Margarita Robles, anunciara este miércoles que España realizará este viernes un primer envío de material militar a Ucrania en el que está previsto que vayan un total de 1.370 lanzagranadas contracarro y 700.000 cartuchos de fusiles y ametralladoras, que, como explicó, pueden ser utilizados por personas que no tienen una gran experiencia en uso de armas.

Y cuestionado sobre el cambio de criterio del Gobierno central, que en principio no apostó por el envío directo de material militar hasta que el presidente Pedro Sánchez anunció el miércoles en el Congreso que sí lo haría, Bono ha dicho que "un gobernante lo que tiene que hacer es ser eficaz, y, si tiene que corregirse, lo que hacen los buenos gobernantes es corregirse, y los malos no corregirse y permanecer en lo que ellos consideran que no es lo adecuado".

Solidaridad con la ministra

El exministro ha ofrecido su solidaridad a Robles, que estará "ocupada y preocupada" en la toma de este tipo de decisiones, pero ha asegurado que está "mucho más preocupado" pensando en "lo difícil que tiene que ser para los ciudadanos de Ucrania soportar la tiranía de un déspota y de un dictador que de un modo caprichoso e irracional pretende anexionare no solo su soberanía, sino privarles para ello de su bienestar", informa EP.

El también expresidente del Congreso de los Diputados ha hecho estas declaraciones en el Ateneo de Santander, antes de impartir una conferencia sobre los cuarenta años de la España autonómica, abordando los avances que han supuesto para el país contar con el desarrollo de comunidades autónomas como Cantabria.

Al hilo, ha lamentado que "hay quienes se acercan al hecho autonómico desde un punto de vista insolidario y meramente identitario", cuando a él lo que le "emociona es lo mucho que nos parecemos los seres humanos. Los hombres, las mujeres, los españoles los franceses, los catalanes, los vascos". "Somos todos muy parecidos", ha dicho.

Orgullo de España

Además, si tuviera que elegir un elemento de identidad que sea un orgullo "no pensaría tanto en aquello que me fue dado sin yo pedirlo" -como el lugar de nacimiento o el idioma-, sino en "algo que construimos". "A mí me produce orgullo que España haya sido de los países con menos negacionismo en el Covid, que sea uno de los primeros en donación de órganos, estar rodeado de compatriotas que somos lo que más sangre donamos, haber conseguido uno de los mayores niveles de esperanza de vida....", ha ensalzado.

Bono ha hecho estas declaraciones acompañado por el diputado nacional por Cantabria y secretario general del PSOE de Santander, Pedro Casares, que ha destacado la importancia de contar con la presencia de alguien que "ha vivido en primera persona el relato del desarrollo de las autonomías" en la celebración de los 40 años del Estatuto de Autonomía de Cantabria, así como con un exministro de Defensa en el contexto actual.

Al hilo, ha trasladado su apoyo a los ucranianos residentes en la comunidad y ha apostado por trabajar para que los que puedan llegar "se sientan acogidos" y para que, en el marco de la UE y de la OTAN, "tengamos una respuesta lo antes posible a esta barbarie que un criminal como Putin ha decidido hacer en el corazón de Europa".

Guerra Rusia -Ucrania

Sigue los temas que te interesan