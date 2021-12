El Gobierno no tiene previsto implatar el pasaporte Covid en Castilla-La Mancha en estos momentos, tal como ha afirmado el vicepresidente del Gobierno de Castilla-La Mancha, José Luis Martínez Guijarro, que ha asegurado igualmente que no ve necesario reactivar la comisión no permanente de estudio sobre la gestión y los efectos de la COVID-19 en la región en el Parlamento regional y ha recordado que ya existe un grupo de expertos creado a nivel nacional que evaluará la gestión de la pandemia en España.

En una entrevista concedida a Europa Press, Martínez Guijarro ha afirmado que "las circunstancias han cambiado" y "la realidad de la región es absolutamente distinta a la que había en aquel momento".

Además, ha dicho que han cambiado "mucho" las cosas desde que se planteó la creación de la comisión e incluso -ha indicado- hay un grupo de expertos a nivel nacional que está haciendo un análisis de cuál fue la actuación en la primera ola y en las sucesivas que se han producido.

Dicho esto, el vicepresidente regional ha afirmado confiar en el trabajo de estos expertos, un estudio que "hablará sobre el conjunto del país". "Podremos ver cuáles son las conclusiones que se sacan, fundamentalmente de cara a futuro ante posibles nuevas epidemias que puedan surgir en un futuro, esperemos que lejano", ha declarado.

En otro orden de cosas, se ha referido a la comisión de salud pública que está previsto que se reúna esta semana tras esta primera tanda de celebraciones navideñas. "Si no hay un cambio radical de tendencia, nuestro planteamiento es no establecer nuevas restricciones durante los próximos días", ha manifestado.

De otro lado, el vicepresidente autonómico ha sostenido que el Gobierno de Castilla-La Mancha no contempla a día de hoy exigir el pasaporte COVID como sí ocurre en otras comunidades.

Martínez Guijarro también ha hablado de los lugares específicos que tiene previsto abrir la Consejería de Sanidad para hacer test COVID fuera de los centros de salud con el fin de aliviar la tensión en el sistema de Atención Primaria. Uno de esos puntos se abrirá en una de las instalaciones del nuevo hospital de Toledo, ha avanzado.

"Si vemos que existe un incremento importante de la presión después de esta primera parte de las fiestas navideñas, pondremos en marcha" estos lugares específicos para realizar test COVID, ha dicho.

Tercera dosis

También, ha recordado, se han reabierto los centros de vacunación masiva -algunos ya están operativos- para vacunar a personas mayores de 50 años con la tercera dosis y a los mayores de 16 años que no se hayan vacunado hasta estos momentos.

Asimismo, ha defendido la decisión que planteó el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, en la última Conferencia de Presidentes, "de unas medidas mínimas de prevención para el conjunto del país y que luego cada uno de los territorios planteara a los tribunales superiores de justicia aquellas medidas que considerara necesarias para adaptarlas a la realidad que hay en cada territorio".

"Paradójicamente hay algunos territorios que siempre han querido ser muy autónomos y quieren llevar su autonomía al grado extremo y cuando tienen que tomar este tipo de decisiones quieren ampararse en una decisión de carácter nacional que obligue al conjunto del país, cuando la realidad del conjunto del país es muy distinta de la que tienen en esos territorios", ha abundado el vicepresidente.

Dicho esto, ha argumentado que se están tomando medidas en algunos territorios cuya eficacia "es limitada". "Entendemos que se tomen y creemos que cuando la toman las autoridades sanitarias de esos territorios es porque consideran que es necesario, pero el principal problema en la lucha contra el virus ha sido siempre la movilidad".

"Hasta que no se restringió la movilidad no fuimos capaces de sujetar la expansión del virus", ha admitido Martínez Guijarro, quien ha advertido de que "el problema es que limitar la movilidad es limitar un derecho fundamental y ahí tenemos dos sentencias del Tribunal Constitucional", en referencia al estado de alarma.

Limitación de la movilidad

"No es que desde Castilla-La Mancha estemos planteando que se limite la movilidad, lo que decimos es que si no hay una limitación de movilidad, la eficacia del resto de medidas es bastante más reducida", ha precisado el vicepresidente, quien ha dejado claro que el Gobierno regional no se ha planteado pedir ninguna limitación de la movilidad en la comunidad autónoma.

"Creemos que las medidas que tenemos en estos momentos son las adecuadas. Ni siquiera restringir la actividad económica de determinados sectores. Es verdad que estas fechas son de mucha interacción social, pero creemos que la situación que hay permite mantener la actividad económica en unos estándares de normalidad".

Sobre la creación de una ley de pandemias, Martínez Guijarro considera que existen herramientas jurídicas en estos momentos que pueden usar las comunidades autónomas. "Aunque tuviéramos una ley de pandemias, si tenemos que limitar algún derecho, la tutela judicial nunca no la podremos saltar", ha avisado.

"Probablemente -ha subrayado- se puedan perfeccionar o afinar algunos mecanismos", pero cree que existen herramientas jurídicas para poder tomar decisiones. "Si alguien plantea que con una ley de pandemias no tendremos que pedir autorizaciones a los tribunales superiores de justicia yo creo que eso no es así, siempre vamos a tener que pedir esas autorizaciones y cada tribunal es autónomo".

A su juicio, "no es una cuestión esencial para luchar contra el virus el contar con una ley de pandemias, que probablemente haya que elaborar cuando la situación esté más tranquila y cuando se saquen conclusiones definitivas de cómo se ha actuado durante estos dos años". "Es una reflexión que hay que hacerla de una manera más tranquila, pero existen herramientas jurídicas suficientes".

