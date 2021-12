Castilla-La Mancha podrá decidir la "modalidad" de vacunación en los menores de 12 años

La ministra de Sanidad, Carolina Darias, ha apuntado este martes que será cada comunidad autónoma la que establezca la "modalidad" para proceder a la vacunación de los menores de 12 años cuando arranque la campaña en los próximos días. Se ha mostrado confiada en que se pueda "empezar a partir del 13 de diciembre".

No obstante, no ha aclarado si el Gobierno es partidario o no de que la inyección de dosis se realice en los centros escolares para facilitar su distribución.

En declaraciones a la prensa en Bruselas, en donde asiste a una reunión de ministros de Salud de la UE, Darias ha confiado en que se adopten "las mejores decisiones" en la reunión de la Comisión de Salud Pública en la que se discutirá la estrategia de vacunación de los menores, con el objetivo de que cuando las vacunas estén disponibles el 13 de diciembre se esté en "las mejores condiciones" para proceder a su inoculación.

Preguntada por si el Gobierno es partidario de que la vacunación se realice en los colegios, la ministra se ha referido a la Comisión de Salud Pública y confiado en que se pueda "empezar a partir del 13 de diciembre y en la modalidad que la comunidad autónoma establezca".

Aprobación

Asimismo, la Comisión de Salud Pública ha acordado ampliar la vacunación contra el covid-19 a niños entre los 5 y los 11 años, según ha informado el ministerio de Sanidad.

La Comisión de Salud Pública, en la que se encuentran representadas todas las comunidades autónomas y el Ministerio de Sanidad, toma esta decisión tras el anuncio la pasada semana de la ministra Carolina Darias, en rueda de prensa tras el Consejo Interterritorial del Sistema Nacional de Salud (CISNS), de que estas dosis comenzarían a llegar a España a partir del 13 de diciembre.

Las dosis se van a repartir a las comunidades autónomas "de manera proporcional a la población infantil" que tenga cada una de ellas. Lo que aún se desconoce es cómo se procederá a vacunar a dichos niños.

