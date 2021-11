Castilla-La Mancha sale al paso de las listas de espera quirúrgicas y alcanzará este año la media nacional

Castilla-La Mancha ha rebajado desde el mes de junio en 8.000 los pacientes que tienen que esperar más de 180 días para una intervención quirúrgica y prevé finalizar el año en los tiempos medios del país en las listas de espera para una intervención.

En rueda de prensa antes de comparecer en las Cortes regional para informar de los presupuestos de Sanidad para 2022, el consejero de Sanidad, Jesús Fernández Sanz, se ha referido a las listas de espera quirúrgicas en Castilla-La Mancha, que encabeza el ranking nacional con una demora de 189 días, según datos del Sistema de Información sobre Listas de Espera en el Centro Nacional de Salud publicados por el Ministerio de Sanidad y correspondientes a junio.

El consejero ha señalado que los datos publicados son del mes de junio y ha explicado que su departamento ha puesto en marcha un proyecto para disminuir las listas de espera quirúrgica que han mejorado los datos de modo que "acabaremos el año en los tiempos medios que tiene el resto del país".

De hecho, Castilla-La Mancha ha rebajado desde el mes de junio en 8.000 los pacientes que tienen que esperar más de 180 días para una intervención quirúrgica.

Los mejores datos de la última década

Pero, además, ha dicho que los datos de espera para una operación en este pasado mes de octubre han sido los mejores de la última década y ha dicho que en 2015, cuando llegó al gobierno Emiliano García-Page, había más personas en listas de espera para una intervención.

"No tengo ninguna duda de que hay que mejorar pero me sorprende que solo se resalte lo negativo", ha dicho el consejero aludiendo a que Castilla-La Mancha es la mejor comunidad en espera para una consulta externa.

Asimismo, ha recalcado que Castilla-La Mancha es la comunidad con mayor transparencia en sus datos de listas de espera y sobre esto ha reflexionado: "no todas las comunidades tienen esta transparencia y esto hace tener los números que muchas veces tenemos, y no sé si todo el mundo lo hace igual de transparente. No lo sé. No es una acusación, simplemente es una duda".

Por su parte, el viceportavoz del grupo parlamentario popular en las Cortes regionales, Juan Antonio Moreno, ha dicho en rueda de prensa que el presidente regional del PP, Paco Núñez, va a presentar una enmienda especifica para abordar las listas de espera "ante la escandalosa situación de las mismas".

