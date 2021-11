Críticas del PP a Page por fijar los actos contra la violencia machista a la misma hora de un Pleno

El PP ha criticado al Gobierno regional por organizar el acto institucional del Día Internacional de la Eliminación de la Violencia contra las Mujeres, el 25 de noviembre, a la misma hora en que se celebra el Pleno de las Cortes autonómicas.

Este asunto ha sido la única diferencia que han evidenciado los grupos parlamentarios del PP y del PSOE en la Comisión de Igualdad, que se ha reunido este lunes para elaborar la resolución del informe de la Ley para una Sociedad Libre de Violencia de Género en Castilla-La Mancha correspondiente a 2020.

Antes de dar lectura a la resolución del informe, que ha sido acordada por unanimidad de los tres grupos, la diputada del PP, María Roldán, ha tomado la palabra para criticar que el acto institucional del 25 de noviembre, que se va a llevar a cabo en la casa de la cultura de Fuensalida (Toledo), a las 11:30 horas, coincide con el pleno de las Cortes, con lo cual no podrán asistir los parlamentarios.

"Lo que no se puede hacer es que un pleno coincida con un acto al que se nos invita y al que no vamos a poder asistir. Entiendo que es una falta de respeto a los representantes de la ciudadanía que somos los diputados y ésa no es la actitud", ha dicho Roldán.

“Una excusa”

La diputada del PP ha recriminado al presidente regional, Emiliano García-Page, que utilice las Cortes regionales "como si fuera su cortijo", ha cuestionado si la coincidencia de día y hora es una "excusa" para no acudir a las Cortes y ha considerado que, en todo caso, es "un error total y absoluto".

Por su parte, la diputada socialista Charo García Saco ha lamentado que el PP utilice una comisión en la que se había alcanzado un acuerdo sobre la resolución del informe frente a violencia machista para hacer consideraciones que puede plantear esta misma tarde a la consejera de Igualdad y portavoz, Blanca Fernández, que comparece en la Comisión de Presupuestos.

"Creo que esta comisión no es el sitio ni el lugar", ha dicho García Saco, quien ha apuntado que "crear polémica cuando no la hay forma parte de la manera de hacer política del Partido Popular".

En cuanto a la diputada de Ciudadanos Elena Jaime, simplemente ha dicho que no ha recibido la invitación para asistir al acto institucional el día 25.

