Paco Núñez esquiva el enfrentamiento abierto entre Ayuso y Génova

El presidente del Grupo Parlamentario Popular en las Cortes de Castilla-La Mancha, Paco Núñez, ha recordado este viernes, sobre la aspiración de la presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, de liderar el partido en su región, que todavía "no hay congreso convocado" y que, en cualquier caso, cuando se convoque "cualquier afiliado podrá presentar candidatura".

A preguntas de los medios en rueda de prensa, Núñez ha señalado que el PP "tiene mucha suerte, porque cuenta con un gran presidente nacional y el PP de Madrid tiene la gran fortuna de tener una gran presidenta autonómica y un gran alcalde" en la capital de España.

Dicho esto, ha defendido el modelo de primarias y la democracia interna del Partido Popular, donde "cualquier afiliado que cumple las condiciones tiene la posibilidad de presentarse a dirigir los órganos del partido" y que los afiliados luego consideren cuál es "la mejor" candidatura.

El organigrama del PP CLM saldrá del Congreso

Por otro lado, Núñez se ha remitido a la celebración del XV Congreso Autonómico del partido, que tendrá lugar el próximo fin de semana en Puertollano, para conocer los nombres que le acompañarán en la Ejecutiva del partido, en la Dirección y el resto de cargos internos.

A preguntas de los medios por las informaciones publicadas que apuntan a un relevo en la secretaría regional del partido, ocupada en la actualidad por Carolina Agudo, y por el posible relevo de Claudia Alonso en la portavocía municipal de Toledo; Núñez ha indicado que él personalmente no ha recibido "ninguna llamada, mensaje o manifestación".

Sí ha destacado que todas las encuestas dicen actualmente que el PP podrá ganar las elecciones en Castilla-La Mancha y que la suma del centro-derecha "desbancaría" al Gobierno socialista actual y eso es "fruto del trabajo que ha hecho el Partido Popular, y eso pasa por la secretaria regional", de la que ha dicho estar "muy orgulloso", así como de los vicesecretarios, direcciones provinciales y grupos institucionales.

En cualquier caso, Paco Núñez ha referido que serán los afiliados quienes elijan y voten durante la celebración del Congreso Regional del partido, considerando que "este tipo de informaciones tienen un interés muy claro y una firma muy clara y detrás de esto está el PSOE".

"El PSOE decía que yo no iba a ser presidente, ahora quién puede o no acompañarme, no van a a tardar en publicar nombres de candidatos a las alcaldías, porque cuando Page y el PSOE es consciente de que con un modelo de gobierno no nos puede ganar, porque ya todo el mundo ha visto lo que puede aportar a la región, quieren embarrar las reglas del juego, el terreno, tratar de malmeter, para ver si puede el PP despistarse y no estar en otras cosas".

