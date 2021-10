"Se iba descojonando el tío": palo de Ramón García a Pedro Sánchez desde la tele castellano-manchega

Pagar la factura de la luz y llenar de gasolina el depósito del coche se ha convertido en los últimos meses en una auténtica puñalada al bolsillo de los españoles. La escalada de precios que afecta a la electricidad y a los combustibles parece no tener fin y los ciudadanos cada vez están más enfadados. Y entre los indignados, como uno más, se encuentra el famoso presentador de televisión Ramón García.

Tanto es así que 'Ramontxu' no se cortó el pasado jueves a la hora de criticar al presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, desde su programa en CMMedia, la televisión pública de Castilla-La Mancha, una región gobernada por el también socialista Emiliano García-Page, que ya ha pedido a su jefe de filas que negocie con todos los agentes implicados para intentar recuperar la soberanía eléctrica en España de la mano de las renovables y corregir "por las buenas" la situación actual.

Durante una de las secciones del programa diario 'En Compañía', que Ramón García copresenta cada tarde junto a Gloria Santoro, el de Bilbao apareció sentado y cubierto con una manta y una bolsa de agua caliente en las manos. "En la región, y en toda España prácticamente, hoy hay 6 o 7 grados menos que ayer a la misma hora. Y, al precio que se está poniendo la luz y todas las cosas, he pensado que tenía que tirar de lo de siempre", comenzaba el presentador. Su compañera, mientras tanto, hacía referencia a una noticia en la que se informaba de que cada familia gastará 854 euros más este año en calefacción debido al incremento de los precios de la electricidad y de los carburantes.

"Como él lo tiene todo pagado..."

Con cara de terror pero tratando de mantener el tono humorístico del programa, que encuentra pareja a las personas mayores de Castilla-La Mancha que se sienten solas, Ramón García exclamaba: "¡Vaya palo! Y luego dicen los políticos que todo va fenomenal". Pero la cosa no quedó ahí. 'Ramontxu' continuaba haciendo referencia a la actitud de Pedro Sánchez durante una reunión europea celebrada ese mismo día en Bruselas para tratar de atajar la escalada de los precios. "Hoy he visto al presidente riéndose de oreja a oreja en una reunión para hablar de esto. ¡Y se iba descojonando el tío! Pero vamos a ver, 800 y pico euros más y se van riendo. Pero bueno, claro, como él no paga allí y lo tiene todo pagado...", finalizaba el conocido presentador en referencia a que el jefe del Ejecutivo y su familia residen en el Palacio de la Moncloa, que pertenece a la Administración General del Estado.

Ya con un tono mucho más serio, Ramón García miró a cámara para asegurar: "Esto hay que mirarlo. Que me digan un solo español que me sepa explicar esta subida de la luz. Yo creo que no lo saben explicar ni los políticos, pero al final de mes 'taca, taca'. Esto nos lo van a clavar y no nos lo van a devolver".

