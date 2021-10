Un perro policía muerde al director de la Policía Nacional, el castellano-manchego Paco Pardo

El director general de la Policía Nacional, el castellano-manchego Francisco Pardo, se llevó un susto el pasado lunes en Santander al ir a acariciar a un perro policía.

Todo ocurrió en las instalaciones centrales de la Policía Nacional en Cantabria, ubicadas en el barrio santanderino de La Albericia, justo antes de comenzar el acto de toma de posesión de la nueva jefa superior de los policías cántabros, Carmen Martínez Ruiz.

Pardo, político socialista natural de Albacete que está al frente de la Policía Nacional desde 2018, quiso tener un gesto cariñoso con uno de los canes entrenados por los agentes cántabros y cuando se disponía a acariciarle el animal, un ejemplar de raza pastor belga malinois, le mordió en la mano.

Según han explicado a EL DIGITAL fuentes cercanas, el director general de la Policía Nacional no tuvo que ser trasladado a centro sanitario alguno puesto que en la propia Jefatura Superior de Cantabria personal cualificado le desinfectó la zona afectada, le aplicó una crema antibiótica y le cubrió con un apósito la herida provocada por la mordedura, que no fue profunda y solo le dejó marcados en la parte más carnosa de la mano los colmillos del can.

Tras este leve contratiempo, Francisco Pardo pudo proseguir con su agenda prevista y acompañó sin mayores problemas a Carmen Martínez Ruiz en su toma de posesión como jefa superior de la Policía Nacional en Cantabria, un acto al que también asistió el presidente de dicha comunidad autónoma, Miguel Ángel Revilla.

