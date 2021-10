Se ha recorrido Castilla-La Mancha de punta punta varias veces. Calcula que está haciendo al mes unos 18.000 km y desde que es presidente regional del partido pasa del medio millón. “Un día normal solemos visitar dos provincias y en el coche aprovecho para atender el teléfono, mandar mensajes de whatsaap o preparar reuniones". El hombre que aspira a arrebatarle el sillón a Page en el palacio de Fuensalida sigue viviendo en Guadalajara y eso implica hacer muchos sacrificios desde el punto de vista personal. “Aunque siempre que puedo intento llevar a mis hijos al colegio o me acompañan los fines de semana, la conciliación es difícil. Cuando gane las elecciones nos trasladaremos a Toledo", señala.

Paco Nuńez (Almansa-1982), licenciado en Ciencias Políticas y Máster en Gobierno y Administración Pública, es un hombre afable y educado, cercano y correcto en las formas en el tú a tú, pero implacable si se trata de poner contra las cuerdas a sus adversarios. Es plenamente consciente de que su talón de Aquiles sigue siendo darse a conocerse en una región tan extensa y competir con los medios tan poderosos que tiene su adversario en la Junta de Comunidades.

Sus amigos dicen que el secreto de su éxito -el que le llevó a ser alcalde de su pueblo por mayoría absoluta dos legislaturas o convertirse en el segundo presidente más joven de una Diputación provincial después de Rajoy- está en su forma de ser y estar en política: campechana, directa y abierta. Tiene una vitalidad contagiosa y durante la entrevista -de hora y media de duración celebrada en un conocido restaurante de la capital regional aprovechando un hueco entre dos actos políticos- no hay pregunta sin respuesta y, al menos en apariencia, no se inmuta ni siguiera cuando le preguntas si su partido se está dando un tiro en el pie por el enfrentamiento entre Ayuso y Almeida. Se mueve con soltura y se maneja como pez en el agua no solo en el Parlamento autonómico, sino por la sede nacional de su partido en la calle Génova y los centros de poder de Madrid, incluido el edificio de la carrera de San Jerónimo. No tiene dudas: “Seré el próximo presidente de Castilla-La Mancha, Page esta buscando una salida en Madrid", sentencia.

Su partido va a celebrar este fin de semana la convención nacional, que según dicen es la pista de lanzamiento de Casado para llegar a la Moncloa. ¿No están vendiendo la piel del oso antes de cazarlo?

La convención nacional va a servir para demostrarle al conjunto de los españoles que hay una alternativa real y cierta al Gobierno de Sánchez. España vive un momento de tremenda dificultad, con un gobierno que gestiona alejado de la realidad, y está más obsesionado con garantizar que Sánchez siga amarrado al sillón de la Moncloa que en solucionar los problemas de los españoles. España tiene alternativa y Pablo Casado y el PP están listos para gobernar. Tenemos programa, discurso y la receta para dar las soluciones que necesitan los españoles alejados del radicalismo.

Oiga, ¿que el PP forme pareja de baile con Vox si le necesita para llegar a Moncloa no es lo mismo que ha hecho el PSOE con Podemos, ERC o Bildu?

La pareja de baile que ha formado Sánchez con Podemos, apoyándose en proetarras y en independentistas, ha sido nefasta para nuestro país. Pedro Sánchez ha convertido la Moncloa en moneda de cambio, y vende lo que haga falta, y regala a los independentistas lo que quieran para mantenerse. En el PP tenemos claro con quién nos identificamos: con España. Somos un partido de centroderecha que tiene clara su ideología, y que quiere gobernar para todos, nos voten o no.

¿Si usted necesitara a Vox para gobernar se convertiría en su talón de Aquiles?

A mí lo que menos me preocupa es buscar apoyos en un partido o en otro, en Vox o en otro. Lo que me preocupa es que el PP siga siendo una alternativa sólida de futuro para España. Si hacemos las cosas bien, con sentido común, sensatez e inteligencia, iremos de la mano de los castellano-manchegos, y ellos guiarán nuestra hoja de ruta, que es servir a Castilla-La Mancha y a España.

¿Confía en captar los votos de Ciudadanos, que según las encuestas podría desaparecer del escenario autonómico?

Las encuestas dicen que el 70% del voto de Ciudadanos iría al PP. Nosotros seguiremos trabajando para captar votos del centroderecha y del centroizquierda. Vamos a ganar y podremos gobernar en Castilla-La Mancha. Nuestra única hipótesis es ganar las elecciones.

¿Cómo se define ideológicamente, de centroderecha o liberal?

Yo me considero una persona liberal, cargada de principios y valores que están en el centroderecha. Ideológicamente el PP es el partido que más se parece a los castellano-manchegos, que somos gente trabajadora, honrada, humilde y dispuesta a echar una mano.

¿No se están dando un tiro en el pie con el tema de Madrid, y la bronca entre Almeida y Ayuso por el liderazgo?

Los temas internos tienen que solventarse en casa. Me parece que los debates dentro del partido son sanos, y que tienen que servir para construir, no para dividir. Madrid tiene mucha suerte, porque tiene una gran presidenta, que fue la apuesta de Pablo Casado: Isabel Díaz Ayuso, y un gran alcalde, que es referente en toda España.

Una curiosidad, ¿que Isabel Ayuso fuera a la inauguración de Puy du Fou con Emiliano García-Page, dejándole a usted en segundo plano, y que Casado no se presentara no fue un desplante hacia usted?

En absoluto. Isabel Díaz Ayuso me comentó que vendría a reunirse con Emiliano García-Page, y quedamos en vernos en la inauguración de Puy du Fou. Page es el presidente de Castilla-La Mancha, e Isabel Díaz Ayuso es la presidenta de la Comunidad de Madrid, y que fueran juntos fue un acto de respeto institucional. Isabel Díaz Ayuso no me quitó protagonismo, a quien eclipsó fue a Emiliano García-Page.

¿Se refiere a protagonismo mediático o político?

A ambos. Page se colgó del brazo de Ayuso para que le aplaudieran porque está cansado de que le piten y le abucheen allá donde va. Y sabe que ella tiene una fortaleza mediática importante. Quiso colgarse de su brazo para recibir algún aplauso, porque a él hace mucho que nadie le recibe así.

Hombre, no exagere…

No exagero. ¿Por qué no recibe cariño Emiliano García-Page?, porque su trabajo y su actitud ante la gestión de la pandemia ha sido vergonzosa, nos ha abroncado y regañado a los castellano-manchegos y eso le pasará factura electoral, sin duda, y él lo sabe.

Hablando de su partido, ¿a los dirigentes y candidatos de Castilla-La Mancha los elige Génova o usted?

El PP aquí lo dirige el Comité de dirección del PP de Castilla-La Mancha, como no puede ser de otra manera, y lo hace de la mano de la dirección nacional de este partido, con quien estoy en comunicación permanente. La coordinación entre Génova y Castilla-La Mancha es absoluta. No hay discrepancias entre Pablo Casado y yo sobre los candidatos.

Entonces Carlos Velazquez es un candidato suyo, no de Génova…

Charli es un candidato de los afiliados del PP, como lo son Miguel Ángel Valverde, Manolo Serrano, Benjamín Prieto y Lucas Castillo. Yo creo en las primarias, y los candidatos deben ser quienes salgan elegidos en primarias. Este es un partido en el que no sobra nadie. Necesitamos a todos desde el primero al último para ganar las elecciones.

¿Va a ser él quien encabece la lista para la alcaldía de Toledo?

En Toledo se hará como con otros sitios. El comité electoral autonómico propone y el comité electoral nacional dispone. Hay que cumplir los estatutos, según los cuales, en las ciudades de más de 20.000 habitantes la propuesta la hace el comité electoral autonómico y la decisión final es del comité nacional. Lo mas importante en este momento es que Toledo tenga un alcalde del PP, y que lo anunciemos cuanto antes.

¿Agustín Conde sería una opción a esa alcaldia?

Agustín Conde puede ser lo que él quiera. Es un gran político, que fue un gran alcalde de Toledo, y es recordado como el mejor que ha habido en esta ciudad. Lo he incorporado como presidente de un consejo consultivo que se ha creado recientemente.

¿Por qué dice usted que el PSOE está haciendo todo lo posible para que usted no sea el candidato en las autonómicas?

El PSOE no quiere que yo sea el candidato porque sabe que el PP va a gobernar en Castilla-La Mancha. Por eso continuamente maniobran para minusvalorarme y hacen declaraciones descalificándome, despreciándome e insultándome de todas las maneras posibles. Pero vamos, cada vez que Emiliano me insulta o me menosprecia me da votos. Eso me hace crecer electoralmente.

¿Me está diciendo que esa información donde se afirmaba que usted no sería el candidato se gestó en el Palacio de Fuensalida?

No se trata de dónde se gestó una información, sino de las muchas que se recogen a diario en todos los medios de comunicación y que parten de Fuensalida para debilitarme. Ponen en cuestión no sólo que yo vaya a ser el candidato de mi partido, cosa que no es cierto, sino que además insisten en minimizar cualquier cosa que hagamos. Cuando tu adversario político no quiere que tú seas quien te enfrentes a él, algo teme. Y por eso la gente de Page cocina tanto las encuestas, porque le quedan pocos meses para seguir en el cargo.

Hombre, también hay gente que cree que el halago debilita y la crítica fortalece…

Efectivamente, a mí los ataques del PSOE me hacen crecer políticamente, y subir electoralmente. Todas las empresas demoscópicas serias señalan que habrá un cambio político en Castilla-La Mancha. Me encantaría saber quién firma las encuestas que saca el PSOE, que se limita a dar una foto, una hoja de Excel sin ficha técnica y sin nadie detrás. Quieren dar credibilidad a un pantallazo de un ordenador, sin decir cómo se han hecho esas encuestas. Todas las encuestas de Page están cocinadas y elaboradas en un horno socialista. Pero vamos, digan lo que digan las encuestas, nosotros seguiremos trabajando sin interferencias.

¿El gobierno en la sombra que ha creado es el preámbulo de lo que puede ser su gobierno autonómico si ganan?

No me gusta vender la piel del oso antes de cazarlo y por tanto sería muy pretencioso por mi parte denominar consejero o director general a quien todavía no lo es. Son ustedes, los periodistas, los que le han llamado gobierno en la sombra, pero yo, con este consejo político, lo que he querido hacer es reforzar la fiscalización del Gobierno, y la presentación de alternativas al PSOE. Está integrado por personas de reconocido prestigio, se van a incorporar otras de las 5 provincias, y contará con la sociedad civil.

¿También usted piensa, como Inés Arrimadas, que su única coincidencia con Page son las discrepancias con Sánchez?

Yo coincido con Inés Arrimadas en que Emiliano García-Page dice una cosa y hace la contraria cuando llega la hora de votar, cuando lo que vale es lo que se vota o lo que se publica en el BOE. Page dice que está en contra de los indultos o de los pactos con Bildu y ERC, pero luego se niega a votar en contra en las Cortes de Castilla-La Mancha. Dice que el gobierno no está a la altura en el tema del precio de la luz, pero se niega a articular mecanismos para bajarla. Mientras Emiliano García-Page está cansado y aburrido de esta tierra, yo estoy ilusionado y comprometido con Castilla-La Mancha.

Tal vez, pero sigue siendo uno de los pocos barones críticos contra Pedro Sánchez…

Emiliano García-Page crítica a Sánchez por postureo. Es un Pepito grillo de Pedro Sánchez de cartón piedra, es solo un producto de titular. Yo, a Sánchez y Page los he llamado alguna vez los “Pimpinela de la política” porque tratan de parecer que están regañados, pero al final van de la mano. Aunque parezca lo contrario, Emiliano García-Page no se sale nunca del guion que le marcan Moncloa y Ferraz.

Pero también sus antecesores, Barreda, y especialmente Bono, que fueron barones críticos, daban titulares nacionales y no les fue mal.

A mí no me preocupan tanto los titulares que haga en Madrid, o que mire tanto a Madrid, sino lo poco que mira para Castilla-La Mancha. Page es el presidente autonómico, de todos los de España, que menos habla y se ocupa de su tierra. Y eso es un drama. Y no lo hace porque está aburrido y cansado. Creo sinceramente que está buscando una salida para abandonar ya definitivamente Castilla-La Mancha porque esta región ni le preocupa ni le ocupa y por eso sólo habla de política nacional. Prefiere dar un titular nacional que dar soluciones a las necesidades de los agricultores de Castilla-La Mancha, del problema del agua o de cualquier otro asunto regional.

Sea como fuere, ellos también le acusan a usted de hacerle una “campaña sucia”, de haber hecho correr el rumor , en plena pandemia, de que había comparecido con alguna copa de más…

Eso es falso. Nosotros hacemos crítica política y jamás hemos hecho una crítica personal al presidente, ni se la haremos, y menos de ese tipo. Tal vez esa campaña fue fuego amigo y tendría que haber preguntado a los suyos. Nuestras críticas durante la pandemia fueron duras, sobre todo cuando Page se dedicó a faltar al respeto, a insultar y a engañar a los castellano-manchegos. Le hemos criticado, pero yo jamás, ni he entrado ni entraré en una cuestión personal. Hay que hacer política desde la política, combatiendo las ideas con ideas, y yo jamás haré un ataque personal a mis adversarios.

¿Cuándo ha hablado por última vez con Emiliano García-Page?

La última reunión formal fue hace un año. Hubo una época al final de la pandemia en la que decidió no atender ni mis llamadas ni mis mensajes. Él sabrá por qué.

¿No teme que cerca de las elecciones aparezca algún dossier contra usted , como le pasó a Suárez, Cospedal u otros?

Afortunadamente, cuando no tienes nada que esconder no tienes nada que temer. Yo soy transparente y no temo en absoluto que me saquen un dossier cargado de mentiras. Ahora ya están en una campaña furibunda de insulto y menosprecio a cualquier tipo de propuestas. Tildan de ocurrencia cualquier cosa que yo diga. Lo hicieron en la pandemia cuando demande que se abriera la hostelería, la caza, los mercadillos, etc., y luego lo hicieron ellos. A mí que me insulten o que me intenten minimizar no me preocupa, lo considero un halago viniendo del PSOE y se les volverá en contra electoralmente .

Una curiosidad, ¿a usted Cospedal le puede desgastar?, porque sus adversarios siguen utilizándola como un arma electoral…

Después de 20 años de Page en el Gobierno, y 8 que va a llevar como presidente cuando se celebren las próximas elecciones, que pretendan utilizar a Cospedal como una excusa ante su propia inacción de gobierno y para ocultar su mala gestión, no me preocupa. Los ciudadanos van a votar la gestión de Page en los últimos 8 años, y la de nadie más. Cospedal para ellos es una excusa y los ciudadanos lo saben.

¿La opción del PP de hacer un plan hidrológico nacional afectaría al trasvase Tajo-Segura?, ¿el trasvase tiene fecha de caducidad?

Es imprescindible que haya una política nacional del agua que garantice que llegue a todos los territorios y se hagan las infraestructuras hidráulicas necesarias. Sobre la fecha de caducidad, mi compromiso con el trasvase es cumplir los acuerdos de la mesa del agua, donde están los regantes, agricultores, empresarios, sindicatos, ayuntamientos, etc. No podemos olvidar que el presidente más trasvasista de la historia es Emiliano García-Page. Desde que llegó al gobierno como consejero se han trasvasado más de 6.500 hm3, y en los últimos 6 años, con él de presidente, 1.300.

Al menos admita que la vacunación en esta tierra ha sido una historia de éxito. Ya estamos en la tercera dosis…

La vacunación podía haber ido infinitamente mejor. Hemos sido la decimotercera comunidad autónoma de España en vacunar, y espero que con la tercera dosis las cosas se hagan más rápido. Eso sí, hay que felicitar a los sanitarios que han hecho un trabajo sensacional.

¿Es factible una nueva financiación autonómica donde se evite el compadreo, como dice el presidente?

Según los datos del propio gobierno de Page estamos perdiendo mil millones de euros al año. Hay que trabajar por cambiar el modelo, y es fundamental que además de la población, se tenga en cuenta la dispersión geográfica, y el coste de prestación de los servicios para que Castilla-La Mancha recupere el lugar que le corresponde. Los criterios deben ser claros y equilibrados, y eso no lo hará Sánchez.

¿Los fondos europeos pueden ser un arma electoral potentísima en manos del gobierno autonómico?

Estaremos vigilantes para que los fondos europeos no se conviertan en un arma electoral al servicio de Page, sino en un arma para desarrollar la región. Utilizar partidistamente esos fondos para conseguir votos cautivos será un perjuicio reputaciónal para quien lo haga.

¿La autovía A-43 es una infraestructura imprescindible?

Es una infraestructura absolutamente imprescindible y necesaria en nuestra tierra para conectar Ciudad Real con Extremadura y Portugal. La pregunta es ¿qué ha hecho Page en estos 6 años para conseguirla? Yo creo que nada.

Dígame tres medidas de calado que tomará usted si llega a ser presidente…

La primera bajar los impuestos, en segundo lugar, un plan de choque contra las listas de espera, y como tercera cuestión, un plan urgente en defensa de los autónomos, las pymes, los agricultores, los ganaderos...

¿Cuánto se ahorraría una familia castellano-manchega media en impuestos si ustedes gobiernan?, concréteme…

Solamente con la bajada del impuesto de la renta que hemos planificado, un castellano-manchego medio, con unos ingresos de 30.000 euros por unidad familiar, podría estar pagando entre 500 y 700 euros menos al año. Pero además estamos hablando de eliminar sucesiones y donaciones, o trasmisiones, de bonificar la compra de una vivienda tanto en el mundo rural como en el casco urbano, de duplicar las ayudas por tener un hijo, el cuidado de un niño pequeño, o la escuela infantil. Nuestra política impositiva está en la línea de lo que están haciendo en Madrid, Andalucía y en Castilla y León.

