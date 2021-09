La agenda informativa del martes en Castilla-La Mancha: todo lo que será noticia

ACTUALIDAD POLÍTICA:

--9.30 horas: en Toledo, reunión de la Junta de Portavoces y de la Mesa de las Cortes.

--9.45 horas: en Toledo, la presidenta del Grupo Parlamentario de Ciudadanos, Carmen Picazo, ofrecerá una rueda de prensa presencial y vía telemática desde la sala de prensa de los grupos parlamentarios de las Cortes, que podrá seguirse también por streaming en la web de las Cortes.

--10.00 horas: en Toledo, el viceportavoz del Grupo Parlamentario Popular, Juan Antonio Moreno, ofrecerá una rueda de prensa en la sala de los grupos parlamentarios previa a la comisión de Asuntos Generales, que podrá seguirse por streaming en la web de las Cortes.

--10.15 horas: en Toledo, la portavoz del Grupo Parlamentario Socialista, Ana Isabel Abengózar, ofrece una rueda de prensa en la sala de grupos del Parlamento autonómico antes del inicio de la Comisión de Asuntos Generales, que se seguir por streaming en la web de las Cortes.

--11.00 horas: en Toledo, comparecencia del Fiscal Superior de Castilla-La Mancha para informar sobre la Memoria 2021 (Ejercicio 2020) de la Fiscalía de la Comunidad Autónoma de Castilla-La Mancha, en las Cortes.

--11.30 horas: en Toledo, el senador y secretario de Organización del PSOE de Guadalajara, Rafael Esteban, ofrece una rueda de prensa en la sede regional del PSOE, en Santa María la Blanca, 2.

--11.00 horas: en Albacete, la concejal de Unidas Podemos, Carmen Fajardo, presentará la moción para crear una convocatoria de ayudas para la adquisición de material escolar de cara al inicio del curso, en el Ayuntamiento.

--11.00 horas: en Toledo, la portavoz del PP, Claudia Alonso, ofrece una rueda de prensa telemática, a través de Zoom.

--18.00 horas: en Alcázar de San Juan, pleno en el Ayuntamiento.

--18.00 horas: en Albacete, el presidente del Partido Popular de Castilla-La Mancha, Paco Núñez, se reúne con el presidente del Partido Popular de Jaén, Erik Domínguez, para tratar asuntos relacionados con la Autovía A-32, en el punto kilométrico 246.400 sentido Jaén-Albacete, donde atenderán a los medios de comunicación. Al encuentro también asistirán el presidente provincial del PP de Albacete, Manuel Serrano; el portavoz de Infraestructuras del PP en el Congreso, Andrés Lorite; la secretaria general del PP de Jaén, Elena González, y cargos públicos de ambas provincias.

--19.30 horas: en Campo de Criptana (Ciudad Real), rueda de prensa, en la sede municipal del Partido Popular, sobre asuntos de interés municipal.

ECONOMÍA-LABORAL:

--10.00 horas: en Toledo, concentración de delegados de CCOO de Residencias de Mayores de gestión privada para reclamar a la Administración Autonómica el incremento del precio de las plazas públicas, la reducción de ratios y mejoras sustanciales en el borrador de requisitos mínimos a cumplir por las empresas, ante la sede de la Consejería de Bienestar Social, donde la secretaria general de CCOO-Sanidad y Sectores Sociosanitarios de la región, Chelo Cuadra, atenderá a los medios al inicio.

--10.00 horas: en Toledo, el vicepresidente de Castilla-La Mancha, José Luis Martínez Guijarro, asiste junto al secretario general para el Reto Demográfico, Fraces Boya, a la apertura del Seminario de Cooperación Multinivel para la Vertebración Territorial, Lucha contra la Despoblación y Desafíos Demográficos organizado por el Ministerio para la Transición Ecológica y Reto Demográfico, en el Palacio de Fuensalida. Posteriormente, habrá atención a medios.

--10.30 horas: en Albacete, la concejal de Emprendimiento e Innovación, Laura Avellaneda, presentará la próxima celebración de 'Albacete Conecta', foro de inversores y expertos en logística, industria e innovación, en el Ayuntamiento. La rueda de prensa se retransmitirá en streaming, a través del perfil de Facebook del Ayuntamiento de Albacete. Los medios que lo deseen pueden asistir presencialmente.

--11.45 horas: en Albacete, la secretaria general de la Consejería de Hacienda y Administraciones Públicas, Macarena Saiz, presenta en la sede de la Confederación de Empresarios, el registro electrónico 'Contrata@PYME' y el punto de información y consultas de contratación pública de Castilla-La Mancha 'InfocontrataCLM', donde atenderá a los medios a esa hora.

--18.00 horas: en Los Navalmorales (Toledo), la Fundación de la Denominación de Origen Protegida Montes de Toledo entrega los premios anuales del concurso 'Cornicabra 2021', en el Centro de Interpretación del Olivar de Finca La Pontezuela. Asiste el consejero de Agricultura, Agua y Desarrollo Rural y presidente de la Fundación Dieta Mediterránea, Francisco Martínez Arroyo.

SALUD:

--9.30 horas: en Albacete, la delegada provincial de Sanidad, Blanca Hernández y la delegada provincial de Bienestar Social, Antonia Coloma, asisten en la Residencia 'Núñez de Balboa' al inicio de la vacunación de la dosis adicional contra el COVID en personas mayores en la provincia. Posteriormente se atenderá a los medios.

SOCIEDAD Y CULTURA:

--9.30 horas: en Talavera de la Reina, la concejal de Protección Social y Reducción de la Desigualdad, Nuria Sánchez, presenta las actividades conmemorativas del próximo Día Internacional de las Personas Mayores, en el Ayuntamiento.

--10.30 horas: en Cuenca, inauguración del curso de verano 'Iniciación a la dirección artística: espacios transfronterizos entre las artes escénicas y visuales', en el aula 111 de la Facultad de Bellas Artes.

--10.30 horas: en Valdepeñas, el alcalde, Jesús Martín, y la teniente de alcalde de Cultura y Turismo, Vanessa Isla, hablarán de la campaña de excavación para la investigación del patrimonio arqueológico, en la Bodega Romana de El Peral.

--10.30 horas: en Toledo, la vicepresidenta de Educación, Cultura, Igualdad y Bienestar Social de la Diputación, Ana Gómez, y la presidenta de Médicos del Mundo Castilla-La Mancha, Lourdes Nieto, ofrecerán una rueda de prensa en la sede de la Institución provincial para informar del desarrollo del programa 'Paremos la explotación sexual', en la Diputación.

--10.30 horas: en Toledo, el concejal de Cultura, Teo García, presenta el espectáculo 'Luz Toledo', que este año está dedicado al Alfonso X El Sabio con motivo del VIII Centenario de su nacimiento, a través de Webex.

--11.00 horas: en Albacete, la Fundación Liderar con Sentido Común presenta los resultados de una encuesta realizada en la comunidad y que integra el primer 'Observatorio social para Castilla-La Mancha: Expectativas, miedos, alegrías y nuevas exigencias', en el Gran Hotel.

--11.00 horas: en Ciudad Real, el concejal de Cultura, Nacho Sánchez, hará una valoración sobre las actividades culturales llevadas a cabo durante el verano en Ciudad Real, en el salón de plenos.

--11.15 horas: en Guadalajara, presentación de la Semana de la ONCE en Guadalajara, en el Ayuntamiento. Asiste el concejal de Bienestar Social, Ignacio de la Iglesia, junto a Francisco Marfil, responsable de la ONCE en Guadalajara y Elena Rodríguez, vicepresidenta del Consejo Territorial de la ONCE.

--11.30 horas: en Talavera de la Reina, la alcaldesa, Tita García Élez, inaugura la exposición 'Expression of hope', que acoge el Centro Cultural 'El Salvador'.

--11.30 horas: en Cuenca, rueda de prensa para presentar la obra 'Antoine. El musical', en el Teatro Auditorio 'José Luis Perales'.

--11.30 horas: en Ciudad Real, el concejal de Promoción Económica, Formación y Empleo, Pedro Maroto, presenta el próximo Congreso Iberoamericano, en el salón de plenos.

--11.30 horas: en Albacete, el concejal de Movilidad Urbana, José González, y el gerente de Emisalba, Enrique Espinoza, expondrán las novedades que se introducirán en el estacionamiento regulado, con la próxima entrada en vigor de la modificación de la ordenanza, en el Ayuntamiento. La rueda de prensa se retransmitirá en streaming, a través del perfil de Facebook del Ayuntamiento de Albacete. Los medios que lo deseen pueden asistir presencialmente.

--11.30 horas: en Toledo, presentación del XVIII Festival Internacional de Cine Social de Castilla-La Mancha (Feciso), en la Consejería de Educación, Cultura y Deportes, a cargo de la viceconsejera de Cultura y Deportes, Ana Muñoz. Esta rueda de prensa será emitida en streaming a través del Facebook de Cultura Castilla-La Mancha https://www.facebook.com/culturaenclm/. Asisten la diputada de Cultura y Educación, Cristina Cebas y el concejal de Educación, Teo García.

--12.00 horas: en Toledo, Grupo Tello Alimentación y el CD Toledo celebran un acuerdo de patrocinio, en la sala de prensa Estadio Salto del Caballo.

--12.00 horas: en Toledo, el presidente de Castilla-La Mancha, Emiliano García-Page, recibe en el Palacio de Fuensalida al presidente de la Federación de Comunidades de Regantes de Castilla-La Mancha, Herminio Molina. (Se podrán tomar imágenes al inicio de la reunión tras la que habrá atención medios).

--13.30 horas: en Toledo, el presidente de Castilla-La Mancha, Emiliano García-Page, recibe en el Palacio de Fuensalida al Fiscal Jefe del Tribunal Superior de Justicia de Castilla-La Mancha, Emilio Fernández García. (Sólo para medios gráficos).

--16.30 horas: en Talavera de la Reina, el concejal de Educación de Calidad, Sergio Gutiérrez, presenta el I Certamen de Cuentos y Relatos Infantiles 'Encuento de Cuentos', en el Ayuntamiento.

--17.00 horas: en Cuenca, presentación del informe '¿Periodistas contra el racismo?', a cargo del presidente de Unión Romaní, Juan de Dios Ramírez-Heredia, en el aula 2.24 del edificio de la Escuela Politécnica.

--19.00 horas: en Guadalajara, el alcalde, Alberto Rojo, asiste a la presentación del libro 'Rodando en Guadalajara' escrito por Javier Solano, en el Multicines.

--19.30 horas: en Albacete, presentación del libro 'Lo que la mente esconde', de Gabriel Catalán López. Intervendrán, además del autor, Teresa Losa y el exalcalde de Albacete, Salvador Jiménez, en el Museo Municipal.

--19.30 horas: en Toledo, el presidente de Castilla-La Mancha, Emiliano García-Page, preside, en el Cigarral de las Mercedes, la V edición de los premios gastronómicos 'Gastro&Cia' que organiza el diario La Razón. Este acto se podrá seguir por streaming por los canales habituales del Gobierno regional. Asiste la alcaldesa, Milagros Tolón.

