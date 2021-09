Page hará frente común por la financiación con al menos cinco presidentes en Santiago

Galicia y otras cinco comunidades autónomas -Asturias, Castilla y León, Castilla-La Mancha, La Rioja, y Cantabria- mantendrán un encuentro en Santiago de Compostela a finales de octubre o principios de noviembre para intentar establecer una propuesta conjunta de reforma de la financiación autonómica.



Según ha explicado el presidente de la Xunta, Alberto Núñez Feijóo, en la rueda de prensa tras el Consello de la Xunta, se trata de un encuentro en el que espera que participen como mínimo seis presidentes autonómicos que están "en línea" a la hora de reclamar "criterios objetivables", como la despoblación, la dispersión poblacional o el envejecimiento para esta financiación.



Por eso, ha puntualizado que "no va de colores políticos" sino de seguir trabajando en los temas compartidos y "reactivar" las reuniones, tras el último encuentro que mantuvieron en septiembre de 2018 en Zaragoza, ha recordado.



"Esta invitación que acabamos de hacer parte del convencimiento, en primer lugar, de que el sistema de financiación sigue siendo una tema crucial para las autonomías", ha asegurado, por lo cree que es bueno que las comunidades le "faciliten" al Gobierno central "una propuesta si es posible consensuada por la mayor parte de ellas".



A esta reunión ya han confirmado su asistencia las cinco comunidades citadas, aunque puede haber "alguna otra" que se irá concretando en los próximos días en función de las agendas de cada una.



Se trata de "seguir trabajando en los temas que compartimos", ha dicho Núñez Feijóo, los que se refieren al "coste real de los servicios" que prestan las autonomías.



Además, el presidente gallego tiene pendiente un encuentro "bilateral", que fue aplazado por la pandemia, sobre esta misma cuestión con el titular de la Junta de Andalucía, Juanma Moreno, quien ayer ya manifestó que se reunirá, aparte de con Feijóo, con la presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso; de Castilla y León, Alfonso Fernández Mañueco, e incluso "puede" que con el lehendakari, Iñigo Urkullu.



Núñez Feijóo también ha aclarado que el encuentro de comunidades del noroeste ampliado que se reunirá en Santiago no significa que no hablen "con otras" y se ha mostrado convencido que "todos los presidentes autonómicos, menos uno", en referencia al de Cataluña, tienen "algo en común".



Esa coincidencia es "que el sistema tiene que cerrarse en una mesa multilateral y no en reuniones bilaterales entre el Gobierno central y una comunidad", ha advertido.

Sigue los temas que te interesan