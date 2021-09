Críticas del PP a Page: "Una ley contra la despoblación sin presupuesto no sirve de nada"

El PP ha advertido al Gobierno de la región que una ley contra la despoblación que no tiene presupuesto “no sirve absolutamente de nada". "Así no se resuelven los problemas contra la despoblación", ha apostillado la diputada 'popular' Ana Guarinos, después de que decenas de colectivos de 28 provincias de la España Vaciada hayan decidido crear un instrumento para concurrir a las elecciones.

Preguntada al respecto en rueda de prensa, Guarinos ha declinado pronunciarse sobre la reunión de la III Asamblea General de la España Vaciada celebrada en Priego (Cuenca). "No tengo nada que decir al respecto, cada uno es muy libre de poder constituirse en una agrupación o en un partido político y de concurrir a las elecciones", ha afirmado.

"Cuando una ley no tiene dotación presupuestaria, cuando una ley contempla medidas que no se plasman en los presupuestos de la Junta de Castilla-La Mancha y cuando una ley al final tiene un recorrido que es meramente teórico y no práctico, difícilmente se puede luchar contra la despoblación en Castilla-La Mancha", ha apostillado.

Lucha contra la despoblación

Dicho esto, ha garantizado que el PP de Castilla-La Mancha va a seguir "luchando" contra la despoblación ya que hay provincias "seriamente afectadas", como pueden ser la de Guadalajara donde hay cerca de 200 municipios con menos de 100 habitantes. "Son zonas que necesitan incentivos a las familias y a las empresas", ha avisado.

De otro lado, la parlamentaria 'popular' ha dicho que "no es posible" que los castellanomanchegos tengan que esperar "el doble" para una intervención quirúrgica de lo que espera cualquier español de media y "no es posible" que en esta región "se suban los impuestos" y su presidente, Emiliano García-Page, y el PSOE "sigan de brazos cruzados". "No es posible que el Gobierno mire hacia de otro lado mientras los castellanomanchegos tienen problemas", ha abundado.

Respuesta del PSOE

El PSOE ha replicado al PP que la ley de despoblación de Castilla-La Mancha sí tiene presupuesto y ha asegurado que "nadie" va a ofrecer más que lo que está haciendo el Gobierno de Emiliano García-Page en este momento en contra de la despoblación.

Así ha reaccionado el presidente del Grupo Parlamentario Socialista, Fernando Mora, a las declaraciones de la diputada del PP Ana Guarinos advirtiendo de que una ley contra la despoblación que no tiene presupuesto no sirve absolutamente de nada".

El parlamentario socialista ha recordado al PP que votó a favor de dicha ley y que si se leyese los presupuestos de la Junta vería que hay "muchísimas" partidas destinadas a la lucha contra la despoblación. "Yo no tengo la culpa de que la gente del PP no se lea las leyes que este Parlamento aprueba", ha manifestado Mora.

Ha defendido que el presidente castellanomanchego, Emiliano García-Page, ha liderado esta cuestión a nivel nacional y que los socialistas se han acordado de la España Vaciada "todos los días de todos los años" en los que ha gobernado.

Así, ha apuntado que la ley regional de despoblación es "un ejemplo" que han querido y quieren imitar otras regiones.

Sobre el hecho de que decenas de colectivos de 28 provincias de la España Vaciada hayan decidido crear un instrumento para concurrir a las elecciones, ha apuntado que "todo el mundo tiene derecho a presentarse en las elecciones en un modelo democrático de convivencia", aunque ha afirmado tener "muy clarito" que "nadie va a ofrecer más que lo que está haciendo el Gobierno regional".

