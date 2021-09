Cs reclama un distrito único para elegir colegio en Castilla-La Mancha

La presidenta del grupo parlamentario Ciudadanos en las Cortes de Castilla-La Mancha, Carmen Picazo, ha reclamado a la Consejería de Educación, Cultura y Deportes que se establezca un distrito regional único para elegir centro escolar ya que será la forma de hacer "efectiva" la libertad de elección de la familias.

En declaraciones a los periodistas, de las que ha informado Cs en un comunicado, Picazo ha explicado que hay "infinidad de familias que se ven forzadas a elegir entre centros que no desean o que no se ajustan a sus preferencias educativas".

Con la creación de un distrito regional único, ha agregado, "obligaremos a la Consejería de Educación a ofertar las plazas adecuadas según la demanda real por centros sin basarse en falsas puntuaciones ni criterios que no obedecen a las necesidades de las familias".

Diversidad de oferta

El distrito único regional, además, asegurará "una diversidad de oferta pedagógica educativa adaptada a la demanda de las familias", según Picazo. Además ha agregado que hasta ahora los centros educativos en Castilla-La Mancha ofertan actividades y proyectos "prácticamente iguales, carentes en muchos casos de la innovación educativa necesaria para modernizar y mejorar nuestro sistema educativo".

Carmen Picazo ha señalado Ciudadanos va a impulsar esta propuesta para que las familias de Castilla-La Mancha puedan elegir el centro escolar que quieran para sus hijos sin importar el lugar de donde procedan y ha advertido de que la Consejería "no debe ser la que decida por los padres".

"Es el momento de dar un salto cualitativo y Ciudadanos pondrá sobre la opinión pública las medidas que mejorarán y modernizarán nuestro sistema educativo", ha anunciado de cara al debate general que Cs en Castilla-La Mancha van a presentar este jueves al pleno de las Cortes.

Modernizar el sistema educativo

En este nuevo curso, Picazo ha avanzado que Ciudadanos presentará "un gran número de iniciativas" para modernizar el sistema educativo de Castilla-La Mancha porque "nuestra región está a la cabeza de España en fracaso escolar y no me resigno a que en esta región la educación siga siendo una asignatura pendiente. No estamos condenados al fracaso. Hace falta una voluntad política que durante 40 años ha faltado".

Entre la batería de medidas educativas que va a presentar este jueves están la ampliación de la oferta de educación infantil que dé solución a las necesidades de las familias con niños de 0 a 3 años y la "modernización" del sistema de becas en todos los niveles educativos.

