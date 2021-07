Una investigación de la UCLM, portada de la prestigiosa revista 'Chemical Science'

La colaboración entre los grupos del profesor de la UCLM Abderrazzak Douhal y de los profesores de la Universidad de Osaka (Japón) Ichiro Hisaki y Nobuyuki Matubayasi, la novena de su serie, ha dado lugar a la fabricación y la caracterización estructural, espectroscópica y teórica de tres nuevos materiales de la familia de los formados por moléculas orgánicas unidas por enlaces de hidrógeno.

El estudio emplea ingeniería molecular para el desarrollo de nuevos HOFs isoestructurales con tamaños de poro variable (mayor tamaño en este caso), "lo cual puede tener implicaciones directas en campos como almacenamiento y separación de gases o transporte y liberación de fármacos", señalan los autores, ha informado la UCLM en nota de prensa.

La investigación publicada en Chemical Science, que edita la Royal Society of Chemistry, de libre acceso, sin gastos de publicación y una de las más prestigiosas en ciencias químicas, ha sido seleccionada por los editores de la revista como el trabajo científico de la semana, los llamados ChemSci Pick of the Week, en inglés. ChemSci Picks selecciona y promociona los trabajos favoritos de los editores para compartirlos con una amplia comunidad científica y darles la visibilidad adecuada mediante Facebook y Twitter, y ponerlos en su plataforma.

Materiales estables térmicamente

Los estudios espectroscópicos realizados en el Laboratorio de Femtoquímica y Microscopia revelan la fotodinámica de estos materiales en una amplia escala temporal desde femtosegundo hasta nanosegundo. Además, se demuestra que este material presenta una excelente respuesta a la presencia de vapores de ácido clorhídrico, lo cual indica que puede ser empleado como sensor de este gas tóxico empleado en multitud de procesos industriales. Además, también se demuestra tanto experimental como teóricamente que estos materiales presentan una gran estabilidad térmica.

"El estudio muestra el camino para desarrollar de manera sistemática materiales moleculares porosos con un tamaño de poro controlado", concluyen los autores del trabajo, financiado por el Ministerio de Educación, Cultura, Deportes, Ciencia y Tecnología de Japón, por el Ministerio de Economía y Competitividad de España, la Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha y la UCLM.

Sigue los temas que te interesan