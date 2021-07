Sánchez va al Comité Federal del PSOE sin apenas oposición a los indultos, y sin Page

El jefe del Gobierno y líder del PSOE, Pedro Sánchez, presidirá la reunión del Comité en la que expondrá las razones que le han llevado a conceder los indultos a nueve dirigentes independentistas del "procés", una decisión sin apenas oposición en las filas socialistas.



Será la segunda reunión este año del máximo órgano del PSOE entre congresos pero la primera que se celebrará de forma presencial desde el inicio de la pandemia de coronavirus.



La agenda de la reunión incluye la aprobación formal del lugar y de las fechas en las que se celebrará el 40 Congreso del partido, que de acuerdo con la propuesta de la Ejecutiva socialista tendrá lugar en Valencia del 15 al 17 de octubre próximo.



También será aprobada la ponencia marco para esa cita congresual, un texto que a partir del sábado se abrirá a las aportaciones de la militancia en todos los niveles de la organización.



Pero uno de los ejes de la reunión será la decisión de Sánchez de conceder los indultos a los líderes independentistas, que ha justificado por la necesidad de abrir un tiempo de convivencia y reencuentro y para el que ha pedido comprensión y magnanimidad.



El secretario general del PSOE reiterará esos argumentos en su intervención al inicio de la reunión, que tendrá lugar en un hotel madrileño y no en la sede federal del partido al haberse buscado un espacio más amplio para facilitar las medidas de prevención ante la pandemia.



Sánchez tendrá oportunidad de exponer su hoja de ruta para Cataluña diez días después de la concesión de los indultos y tras haber recibido el martes en Moncloa al presidente de la Generalitat, Pere Aragonès, y pactar con él retomar en septiembre la mesa de diálogo entre ambos gobiernos.



Tras la intervención del líder del PSOE tomarán la palabra los integrantes del Comité que lo deseen, y ahí se espera que expongan su opinión los barones del partido.



No estará finalmente en la reunión el presidente de Castilla-La Mancha, Emiliano García-Page, una de las escasas voces críticas que se han manifestado públicamente ante esa medida de gracia.



García-Page ha sido operado este viernes de la mano derecha debido a una rotura, permanecerá varios días en reposo y no podrá acudir a la reunión.



Lo previsible es que en ella la mayoría de intervinientes trasladen su apoyo al líder socialista, respalden los indultos frente al duro rechazo de la oposición y reclamen un cambio de actitud a los independentistas.



La última vez que Sánchez reunió al Comité Federal socialista fue el pasado 23 de enero en Barcelona.