El Gobierno regional ha confirmado que este jueves no se registró ningúna muerte a consecuencia del coronavirus en Castilla-La Mancha. En los últimos siete días, la pandemia únicamente se ha cobrado dos víctimas mortales en la comunidad autónoma: una el pasado viernes 25 de junio y otra más el martes 6 de julio.

Cada vida que se pierde es un drama, pero la vacunación lo ha cambiado todo. El escenario actual es infinitamente más positivo y esperanzador que hace solamente unos meses atrás, cuando los colectivos más vulnerables, especialmente los de mayor edad, se encontraban desprotegidos frente a la COVID-19 e, irremediablemente, muchos de los contagios se traducían posteriormente en hospitalizaciones y muertes.

La situación, a día de hoy, puede considerarse casi un milagro si echamos la vista atrás y recordamos que hace poco más de un año, en la cresta de la virulenta primera ola de la pandemia, cada día morían en Castilla-La Mancha 80, 90 e incluso más de cien personas infectadas por el coronavirus.

Vacunas

Casi el 90 % de los castellano-manchegos mayores de 40 años ya han recibido al menos una dosis de la vacuna y, en ese grupo de edad, a más del 50 % de la población ya se la ha inoculado la pauta completa, por lo que gozan de inmunidad. Todos los mayores de 70 años en Castilla-La Mancha que así lo han querido tienen puestas las dos dosis.

Pero, pese al avance de la campaña de la vacunación, hay que seguir manteniendo la prudencia: un total de 39 castellano-manchegos han fallecido durante el mes de junio con coronavirus, aunque este es una de las cifras mensuales más bajas del último año.

Especial cuidado deben tener aquellas personas de mediana edad, e incluso jóvenes, que todavía no gozan de anticuerpos o que no han recibido la pauta completa de la vacuna. En su caso, contagiarse supone un riesgo de que la enfermedad pueda complicarse. Aunque no es lo habitual, puede ocurrir... y ocurre. Así lo afirman los sanitarios, que constatan que el perfil de los hospitalizados ha cambiado: cada vez llegan pacientes de menor edad.

A día de hoy, 22 pacientes siguen luchando por salvar sus vidas en las UCI de los hospitales castellano-manchegos, donde se atiende en planta convencional, además, a otros 50 infectados. Durante el pasado miércoles, que son los datos más actualizados de los que se dispone, se registraron 162 nuevos contagios en Castilla-La Mancha, 90 de ellos en la provincia de Toledo.