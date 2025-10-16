Este será el nuevo destino de Ana Isabel Fernández Samper en el Gobierno de Castilla-La Mancha

Ana Isabel Fernández Samper pone punto final a una intensa y dilatada etapa al frente de la Dirección General de Turismo, Comercio y Artesanía de la Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha, cargo que ha ocupado durante una década. No obstante, su servicio público en el Gobierno de Emiliano García-Page no concluye, ya que su nuevo destino será el de asesora en el gabinete de Presidencia, según ha podido saber EL ESPAÑOL de Castilla-La Mancha.

Su cese como Directora General se oficializó este miércoles en el Diario Oficial de Castilla-La Mancha (DOCM), donde también se anunció el nombramiento de Arantxa Pérez Gil como su sucesora en uno de los puestos más relevantes de la Consejería de Economía, Empresas y Empleo, dirigida por Patricia Franco.

El haber desempeñado este cargo, con un perfil de alta exposición pública y responsabilidad, ha supuesto un natural desgaste profesional para Fernández Samper, lo que motiva este cambio de rumbo a una nueva función en la cúpula del Ejecutivo autonómico.

La propia política, estrechamente ligada al presidente desde su etapa en la Alcaldía de Toledo, confirmó en sus redes sociales este miércoles: "No es una despedida, es un cambio de rumbo" y "seguiré en otras funciones y responsabilidades dentro del Gobierno de Castilla-La Mancha", reafirmando así su "vocación de servicio público".

El cambio de destino se produce en un momento de alta actividad política por el Debate sobre el Estado de la Región que ha arrancado este jueves en las Cortes autonómicas con el discurso de García-Page.

En su emotivo escrito de despedida, Fernández Samper hizo balance de su gestión, a la que calificó como "los mejores años de mi vida", destacando que la comunidad autónoma ha alcanzado "los mayores récords en turismo, en pernoctaciones, empleo, visitantes" en esta etapa.