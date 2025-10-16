Este será el nuevo destino de Ana Isabel Fernández Samper en el Gobierno de Castilla-La Mancha

ES NOTICIA:
Últimas noticias
Mapa de noticias
La inflación castiga a las familias
Tres tirones de orejas a España
Koldo seguirá la estrategia de Ábalos
La Selectividad tendrá menos teoría
Lotería Nacional
Luis M. Villanueva
Pedro Ruiz autónomos impuestos
Vanesa Martín
Policía local sobre su salario
George Clooney patrimonio
Dueño de un negocio de trasteros
Experto en vivienda
Joven español en Alemania
Un veterinario
Juan del Val gana el Premio Planeta
Sueldo de fontanero en Suiza
El mejor pienso
Horóscopo 16 de octubre
Trabajo de azafata
Gestión financiera
Dinero Juan del Val por el Premio Planeta
Tractorista español de 66 años
Rentabilidad bar en España
José Elías empresarios
Mejor coche segunda mano
Mejor mes jubilación anticipada
Precio del oro
Albañil argentino en España
Antonio Banderas patrimonio Soho
Autónomo sobre la subida de la cuota
Vive en Palencia y trabaja en Madrid
Dueño de un negocio de hielo
Analista económico sobre el oro
Agencia de viajes sobre el Imserso
Albañila sobre la falta de trabajadores
Expertos en animales
Amaia Montero fortuna La Oreja
Madre soltera hipoteca
La llegada de un cachorro
Horóscopo miércoles 15 de octubre
Susanna Griso
Alergias alimentarias
Logan Ury
El negocio de las hamburguesas
Hipotecas con intereses altos
Salario de funcionario
Daniel Lacalle y la subida a los autónomos
Abogado laborista bajas
Dinero ingresa taller mecánica
Empresario escasez trabajadores transporte
Dentista español Islandia
Madre soltera vivienda
Albañil boliviano en España
Joven española en Suiza
Significado números Zara
Jorge Fernández presentador depresión
George Clooney relación Amal
Los autónomos ven un "sablazo"
Empresario sobre España
Hombre que vive en un piso compartido
Pablo carnicero subida precios
Jane Goodall
Un veterinario
Jubilado sobre el Imserso
Subida del precio del oro
Economista pareja
Ahorro en pareja
Sumar años a la cotización
Coste de criar en España
José Elías y el oficio de fontanero
Subida de la docena de huevos
Horóscopo martes 14 de octubre
Paga adolescentes
Mario Casas patrimonio
Trabajo y embarazadas
Albañil español en Noruega
Autónomo jubilado indignado
Subida a los autónomos
Panadera cerrar domingos
Cambios importantes pensión 2026
Recomendación comprar viviendas
Sueldo joven camionero
Pensión jubilada
Viajes del Imserso
Perros agresivos
Joven español en Suiza
Salario de una madre de día
Empresaria agrícola
Experto en finanzas
Jubilado confiesa su realidad
Agricultor español en EEUU
Hacienda contra el contribuyente
Soluciones al problema de la vivienda
Sueldo en la educación
Juanma Moreno conservaría mayoría absoluta
Madre familia numerosa
Nuria Roca sobre parejas abiertas
José Elías divorcio
Los ahorros, ¿en un banco o un piso?
Insultos en el trabajo
Ser madre con infertilidad
Coste de las pensiones
Empresario español en China
Casa en ruinas
Dueña de una joyería
Horóscopo lunes
Alimentación gatos
Revisor ITV
Ana Isabel Fernández Samper en una imagen de archivo.

Ana Isabel Fernández Samper en una imagen de archivo.

Nos han contado

Este será el nuevo destino de Ana Isabel Fernández Samper en el Gobierno de Castilla-La Mancha

Publicada
Actualizada

Ana Isabel Fernández Samper pone punto final a una intensa y dilatada etapa al frente de la Dirección General de Turismo, Comercio y Artesanía de la Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha, cargo que ha ocupado durante una década. No obstante, su servicio público en el Gobierno de Emiliano García-Page no concluye, ya que su nuevo destino será el de asesora en el gabinete de Presidencia, según ha podido saber EL ESPAÑOL de Castilla-La Mancha.

Su cese como Directora General se oficializó este miércoles en el Diario Oficial de Castilla-La Mancha (DOCM), donde también se anunció el nombramiento de Arantxa Pérez Gil como su sucesora en uno de los puestos más relevantes de la Consejería de Economía, Empresas y Empleo, dirigida por Patricia Franco.

El haber desempeñado este cargo, con un perfil de alta exposición pública y responsabilidad, ha supuesto un natural desgaste profesional para Fernández Samper, lo que motiva este cambio de rumbo a una nueva función en la cúpula del Ejecutivo autonómico.

Ana Isabel Fernández Samper, en una de las imágenes de sus redes.

La propia política, estrechamente ligada al presidente desde su etapa en la Alcaldía de Toledo, confirmó en sus redes sociales este miércoles: "No es una despedida, es un cambio de rumbo" y "seguiré en otras funciones y responsabilidades dentro del Gobierno de Castilla-La Mancha", reafirmando así su "vocación de servicio público".

El cambio de destino se produce en un momento de alta actividad política por el Debate sobre el Estado de la Región que ha arrancado este jueves en las Cortes autonómicas con el discurso de García-Page.

En su emotivo escrito de despedida, Fernández Samper hizo balance de su gestión, a la que calificó como "los mejores años de mi vida", destacando que la comunidad autónoma ha alcanzado "los mayores récords en turismo, en pernoctaciones, empleo, visitantes" en esta etapa.

Más en Nos han contado