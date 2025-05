El misterio continúa en Toledo, graban un segundo columpio que se mueve solo: "Iba con mi perro y no se acercaba"

Hace justo un mes se hizo viral en redes sociales un vídeo sobre un columpio que se movía solo en el céntrico paseo de Recaredo de Toledo. Hoy, miércoles 7 de mayo, el misterio continúa en la capital regional con un segundo columpio que también dicen que se desplaza de forma "paranormal".

En la grabación se observa cómo una máquina biosaludable instalada en la senda ecológica del río Tajo se balancea durante varios segundos sin ningún tipo de acción o fuerza humana. Esta curiosa historia publicada en redes sociales por el popular creador de contenido toledano Sergio Gómez Delgado, conocido como 'Ser0noser', ha vuelto a reavivar el debate sobre la presencia de fenómenos sobrenaturales en la ciudad.

El propio autor del vídeo asegura que "se movía bastante rápido y estuve un rato largo viéndolo, iba con mi perro y no se acercaba", relata 'Ser0noser' a EL ESPAÑOL - EL DIGITAL CLM.

"Os juro que no daba crédito en ese momento. Me habéis preguntado muchos que si era broma, os aseguro que no", asegura el creador de contenido en la descripción del vídeo.

Lo cierto es que se ha formado un gran revuelo sobre la posible causa. Cientos de personas discuten en los comentarios si tiene alguna ley física detrás o se trata de un fenómeno paranormal.

A este respecto, 'Ser0noser' confiesa lo siguiente: "Me ha escrito una seguidora que dice que percibe cosas y me comenta que ella ve a un hombre", mientras que "otro seguidor dice que es por la inercia de un mecanismo de dinamo y que alguien tendría que haberlo movido"

Más allá de las especulaciones que está generando esta anécdota en las redes sociales, lo más lógico es pensar que este movimiento se deba a una causa lógica y natural. Sin embargo, esto no quita que los columpios misteriosos se hayan vuelto algo casi cotidiano en Toledo.

Posible explicación

En todo caso, una corriente de aire o la propia física como motor de movimiento del columpio puede ser uno de los principales motivos y más teniendo en cuenta que se ubica en la orilla del río. Asimismo, no se descarta que alguna persona dejase de utilizarla minutos antes y la máquina siguiese la propia inercia de manera más prolongada de lo habitual.