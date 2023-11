¿Qué homenaje ha recibido un periodista de Castilla-La Mancha que lucha contra el párkinson?

Durante décadas, José Ángel de la Casa fue la voz de la Selección Española en TVE. En ese tiempo, narró cientos de goles de 'La Roja' pero siempre será recordado por su famoso gallo en el "gooool de Señor" del 12-1 ante Malta con el que el 21 de diciembre de 1983 se escribía una de las gestas deportivas más recordadas en el deporte español.

Cuarenta años después, ha tenido lugar en Sevilla un bonito encuentro donde el periodista toledano, natural de Los Cerralbos, ha sido protagonista. De nuevo sobre el césped del Benito Villamarín, como en la noche que la Selección Española sellaba su pase a la Eurocopa de 1984 con una goleada imposible, José Ángel de la Casa ha estado rodeado de varios de los miembros de aquel equipo como Buyo, Gordillo, Señor, Rincón, Goikoetxea, Güerri, Zubizarreta, Lobo Carrasco, Víctor Muñoz y Sarabia.

Se ha tratado de uno de los actos que han compuesto la 'I Jornada Nacional de Periodismo Deportivo: Ayer, hoy y siempre' que aprovechando esta efeméride ha reunido en Sevilla a 30 profesionales del periodismo deportivo alrededor de cuatro mesas redondas.

🎥José Castro, presidente del #SevillaFC, y Ramón Alarcón, CEO del #Betis, entregan a José Ángel de la Casa una placa en reconocimiento a su labor periodística y en recuerdo a aquella icónica y recordada narración del 12-1 de España a Malta en el Villamarín. pic.twitter.com/wURWLi476u — Jesús Sevillano (@JSevillano83) November 22, 2023

Una vez tomada la fotografía para el recuerdo, se llevaba a cabo la presentación del libro 'Historia de la Selección Española Masculina de Fútbol', escrito por el periodista Rubén García Bielsa y prologado por el presidente de honor del diario 'AS', Alfredo Relaño. Acto seguido, Paco Grande, periodista de TVE y promotor de la iniciativa, presentó el acto en el que LaLiga entregaba una placa a De la Casa en reconocimiento a su trayectoria, antes de dar paso a la intervención del secretario general de Deportes de la Junta de Andalucía, José María Arrabal.

"Un grande del periodismo deportivo" y que es "parte de todas las familias de España", señalaba Arrabal. "Te hemos visto y te hemos oído, eres parte indisoluble de esa memoria colectiva; sería imposible entender el deporte sin aquellos que evangelizáis y trasladáis esa emoción y esa a pasión a los aficionados. Hay crónicas que ningún tuit puede comprimir, sería imposible entender la experiencia del deporte sin la contribución que vosotros hacéis", añadía.

José Ángel de la Casa no ha querido faltar a este encuentro pese al parkinson que padece. Hace escasos días, recibía a un equipo de 'Relevo' en su casa de Los Cerralbos donde contaba como es su lucha diaria contra la enfermedad.

"Me tengo que tomar unas 18 pastillas al día y la verdad es que, afortunadamente está estancado. De momento no he tenido ningún retroceso ni ningún problema que nos planteara cambiar el tratamiento. Podemos decir que el tratamiento está funcionando muy bien porque está evolucionando muy despacio. Voy cada cinco o seis meses al médico a hacer un reconocimiento", aseguraba.

Con el aplomo que le ha caracterizado durante toda su carrera profesional reconocía que su dolencia le afecta, entre otras cosas, a la voz pero no a su memoria. Una circunstancia que no le hace olvidar que durante muchos años fue banda sonora en miles de casas españolas.

