¿Qué yacimiento hallado en Guadalajara cambia la historia de la Península?

Un yacimiento encontrado en la provincia de Guadalajara, la "región más fría de España", cambia la historia de la Península Ibérica durante la Edad del Hielo, tal como ha informado David Barreira en una amplia y documentada información publicada en El Español. El hallazgo de Charco Verde II, en Embid (Guadalajara), desvela que los cazadores-recolectores tambiñén se refugiaron en el interior de Iberia en el último momento de frío extremo de la Prehistoria.

Fue un momento climático de frío extremo y seco que convirtió el paisaje del norte de la actual provincia de Guadalajara en una suerte de estepa, dominada por pinos y enebros y con poca presencia de árboles caducifolios y especies florales. Durante más de 5.000 años, y a pesar de las inclemencias, varias generaciones de cazadores-recolectores se asentaron y buscaron refugio bajo un abrigo cercano al cauce del río, en el municipio de Embid. Cazaron, hicieron fuegos, fabricaron herramientas y adornos y seguramente construyeron cabañas de madera para sobrevivir al periodo final y más extremo de la última glaciación o Edad del Hielo.

Diversos estudios han identificado la Península Ibérica como la guarida de los grupos humanos durante el gran invierno del Paleolítico superior, especialmente durante sus picos más fríos, como el Último Máximo Glacial, cuyo momento álgido se registró hace unos 21.000 años, o el Evento de Heinrich, ocurrido entre hace 18.000 y 16.000 años. Lo relevante del yacimiento de Charco Verde II, descubierto en 2019, es que se localiza en el interior de Iberia y no en las zonas litorales de temperaturas más suaves, concretamente en una de las regiones pobladas más frías de la España actual, a excepción de la alta montaña.

Choque frontal

"Todo esto choca frontalmente con la idea clásica que asumía que el interior de la Península Ibérica fue un territorio muy poco habitado (cuando no completamente despoblado) durante las etapas frías del Paleolítico superior, debido a que los grupos humanos no se adentraron en las altas tierras mesetarias para evitar su rigor climático y ambiental en comparación con las benignas zonas costeras", explica a este periódico Manuel Alcaraz Castaño, profesor de Prehistoria de la Universidad de Alcalá y uno de los autores principales de un artículo publicado en la revista PLOS ONE en el que se da a conocer la singularidad de Charco Verde II para comprender las estrategias de movilidad, asentamiento y supervivencia de los cazadores-recolectores.

Imagen del paisaje donde se localiza el yacimiento, con el abrigo que lo protege. Aragoncillo-del Río et al.

El yacimiento, en "un excepcional grado de conservación y de un tamaño considerable" y localizado bajo un abrigo de dolomía a los pies de la Sierra de Caldereros, la línea divisoria entre las cuencas del Ebro y del Tajo, presenta una secuencia de ocupación con hasta cinco niveles de tecnologías magdalenienses —industria lítica tallada, así como utensilios fabricados sobre materias duras animales y algunos elementos de adorno, como conchas perforadas y moluscos—, la última cultura del Paleolítico, que abarca aproximadamente desde hace 21.000 hasta hace 15.000 años.

Los análisis de las muestras de polen, maderas carbonizadas y sedimentos recogidos en el sitio confirman que el clima fue especialmente árido y frío durante esa época.

Imagen del yacimiento de Charco Verde II y artefactos líticos descubiertos en el sitio

