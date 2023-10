Pepe Rodríguez se emociona y llora con Carlos Sobera y le cuenta el plantón que le dio al Rey

El cocinero toledano Pepe Rodríguez, propietario del reconocido restaurante familiar El Bohío en Illescas y una de las estrellas de MasterChef, estuvo en la noche de este miércoles en el programa "El musical de tu vida", que presenta Carlos Sobera en Telecinco y que resultó una delicia televisiva llena de anécdotas, sorpresas y detalles interesantes en torno a la vida del chef castellano-manchego.

La entrevista de Sobera tocó todos los palos y logró, incluso, que Pepe se emocionara y no pudiera reprimir las lágrimas en algún momento del programa, como cuando recibió una sorpresa y se encontró con las palabras de unos cuantos amigos como el Padre Ángel, Martin Berasategui, Miki Nadal, Inaxio Muguruza o su propia hermana Teresa, que intervinieron para elogiar al gran profesional toledano. La emoción también llegó al rostro de Pepe Rodríguez cuando se recordó su labor como voluntario en la ONG Amigos de los Marginados, con ovación incluida del público.

Otro momento de gran emotividad fue cuando el chef toledano habló de su fe religiosa. Sobera le preguntó directamente: "¿Tú eres creyente?". Y la respuesta fue rápida y directa: "Sí, yo soy creyente, practicante, lo digo sin rubor", contestó de forma rotunda. "Es la fuerza de mi vida", dijo sobre su fe. La noche estuvo llena de anécdotas interesantes y también contó con la presencia de Mariví Jaro, la esposa de Pepe, a la que agradeció todo lo que siempre ha hecho por él y todo lo que ha sacrificado en su vida "porque yo estuviera en la cocina".

Vuelve a disfrutar de #ElMusicalDeTuVida 🎶, ya está disponible online #ElMusicalDePepe 👇https://t.co/6unpCRXdC8 — El musical de tu vida (@musicaldetuvida) October 5, 2023

Lo que no se contó de la anécdota de don Juan Carlos de Borbón en el Bohío: "Me lo preguntaron hasta en el banco" #ElMusicalDePepehttps://t.co/nsWjxsIOLe — El musical de tu vida (@musicaldetuvida) October 4, 2023

Pero otro de los momentos de la noche llegó cuando Sobera preguntó a Pepe Rodríguez por su anécdota con el Rey emérito Juan Carlos I. "Esa es muy buena", dijo el cocinero toledano. Fue una llamada que el Rey realizó a El Bohío el 11 de marzo, con Illescas en fiestas, y el restaurante hasta arriba de gente: "Recibo una llamada de alguien que dice ser el Rey y no me lo creo, contesto a la llamada y me dice que quiere una mesa para dos y para hoy, yo creyendo que era Carlos Latre haciéndome una broma para la radio o así, le digo que no puede ser, que estamos llenos y es imposible. Aún así le digo que si no puede ir a mi casa particular pero me dice que no hace falta y colgamos el teléfono".

Al rato llama a Pepe, el presidente de la Academia Española de Gastronomía y le dice, "¡cómo no le das de comer al Rey Juan Carlos!" y Pepe sorprendido porque finalmente se daba cuenta de que era el Rey, le contesta: "De todas formas, no podía hacer nada, no iba a levantar a alguien que tuviera su reserva". Hasta este momento, cuenta Pepe Rodríguez, todo se había quedado ahí, pero no sabe cómo un día yendo al banco a arreglar unos papeles le pasa algo muy gracioso. Dentro de la sucursal, un señor se le acerca y le dice: "¿Es verdad que no le diste mesa al Rey?", Pepe le responde: "Pues sí, es verdad" y el señor le contesta: "¡Pues me parece muy bien!".

Otra anécdota que contó, también sin desperdicio, es que en El Bohío es muy habitual que la gente se pida matrimonio, asegurando que, en efecto, hay muchas parejas que van allí a eso y que incluso él es el encargado de entregar en anillo de pedida. Genio y figura.

Pepe Rodríguez agradece públicamente a su mujer Mariví todo lo que ha hecho: "Ha sacrificado muchas cosas porque yo estuviera en la cocina" #ElMusicalDePepe https://t.co/T3kgC8D1D0 — El musical de tu vida (@musicaldetuvida) October 4, 2023