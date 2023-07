¿Qué sindicato se ha convertido en la primera fuerza de la Función Pública en Castilla-La Mancha?

La Central Sindical Independiente y de Funcionarios (CSIF) se ha convertido en la primera fuerza de la Función Pública de Castilla-La Mancha con la suma de 321 delegados al cierre del ciclo electoral iniciado en diciembre en el Sector de Educación y culminado la semana pasada en la Administración de Justicia.

CSIF alcanza una representación del 25,6% sumando los procesos de Educación, Sanidad, personal laboral y funcionario de la Junta de Comunidades, Agencia Tributaria, Universidad, Administración General del Estado y Justicia, creciendo respecto a las anteriores votaciones en unas elecciones complejas a las que han concurrido un total de 26 organizaciones sindicales.

Más allá de obtener el respaldo de los empleados públicos de manera generalizada, CSIF ha ganado las elecciones en la Administración General del Estado, personal funcionario de la Junta de Comunidades, UCLM, Justicia y Agencia Tributaria.

Además, CSIF también se convierte en el primer sindicato en la Mesa General de Negociación de los empleados públicos de Castilla-La Mancha, que comprende los sectores transferidos (Administración General de la Comunidad Autónoma, Educación y Sanidad), donde acumula 202 delegados con el 22% de representación.

Agradecimiento

El presidente de CSIF Castilla-La Mancha, Julio Retamosa, explica que la “mejor manera de agradecer la confianza que nos han depositado los trabajadores es continuar defendiéndoles con profesionalidad, transparencia e independencia, sin ningún tipo de peaje político”.

Como primer sindicato de la Función Pública, tanto a nivel nacional como a nivel autonómico, CSIF reclama a los partidos políticos “una nueva hoja de ruta que permita mejorar la calidad de los servicios públicos y las condiciones laborales y salariales de las plantillas, incluyendo a los empleados públicos en el debate de cara a las elecciones generales del próximo 23 de julio”, añade Retamosa.

Asimismo, CSIF solicita al Gobierno autonómico la convocatoria de la Mesa General de Negociación de los Empleados Públicos de Castilla-La Mancha. “Precisamente hoy se cumplen 8 años de presidencia de Emiliano García-Page al frente de la Junta de Comunidades, y hay que recordar que en la región se ha limitado a cumplir con los acuerdos nacionales”, explica Retamosa, que también ha hecho alusión a la pérdida de poder adquisitivo de los empleados públicos de la comunidad autónoma, acrecentada por el acuerdo de CCOO y UGT firmado en octubre del pasado año (6+1,5% variables), el cual ni siquiera corregía la inflación del 2022: 8,5%.

El papel de los servicios públicos

Por su parte, Lorenzo Domínguez, presidente de CSIF Ciudad Real, ha reivindicado el papel que juegan los servicios públicos: “sin ellos estaríamos totalmente desprotegidos. Cuanto menos se invierte en Función Pública, más vulnerable es nuestra sociedad, por ello hay que dignificar la labor que llevan a cabo todos los empleados públicos, incluso a pesar de las campañas de desprestigio interesadas para justificar los recortes".

"Los servicios públicos deberían estar por encima de la política, deberían blindarse y estar suficiente y adecuadamente presupuestados año tras año”, ha dicho. Por último, Domínguez también ha aludido al crecimiento en la empresa privada, con resultados notables en firmas como Vestas, Fertiberia, Clece, Pernord Ricard, Exide Technnologies, Quesos Rocinante, Cuquerella, en diferentes cooperativas y bodegas, etc.

“CSIF no sólo es un sindicato de Función Pública, es un sindicato que no para de crecer en la empresa privada. La razón es que los ciudadanos están cansados del viejo sindicalismo de siempre. Somos el futuro del sindicalismo español. Somos transparentes, todas nuestras cuentas son auditadas externamente y las publicamos en nuestra página web, y somos independientes. No nos debemos a nadie, y eso es fundamental para defender a todos los trabajadores, con coherencia y profesionalidad”, concluye Domínguez.

Sigue los temas que te interesan