¿Cuál es el nuevo negocio del futbolista castellano-manchego Andrés Iniesta?

Never Say Never (NSN), la incubadora de empresas de Andrés Iniesta, y el futbolista Bojan Krkić han unido fuerzas para impulsar su propia marca de bicicletas de alta gama. Se trata de Guava, enfocada en el 'gravel' (para su utilización fuera del asfalto), uno de los segmentos que mayor crecimiento ha experimentado en la industria de la bicicleta en el último año. La inversión de la agencia se ha realizado a través de su división para financiar start-ups NSN Ventures.

La marca nace de la idea de David Álvarez y Nacho Suárez, que cuentan con más de 25 años de experiencia en el sector de la bicicleta. En Barcelona se realizan todas las labores de diseño y montaje de cada uno de los modelos. De hecho, la empresa ya ha anunciado el lanzamiento de su primer modelo, el Guava Spot. La base de esta 'gravel' son el cuadro y la horquilla, ambos de carbono y con un diseño propio.

El cuadro cuenta con un compartimento de carga con cierre magnético Fidlock, con bolsa de herramientas incluida. Tres soportes para portabidón y un anclaje para poder añadir una bolsa de cuadro en el tubo superior, además de soportes para bolsas y guardabarros para las aventuras más épicas.

Se ha diseñado también el manillar de carbono integrado Guava, con cableado interno. Lleva montadas las ruedas de carbono premium Volte, cubiertas WTB tubeless y transmisión SRAM Force AXS con cassette Eagle.

La marca busca especializarse en la experiencia del cliente, al que permite probar las bicicletas antes de comprarlas.

De ahí que ofrezca un plan de test para que los clientes puedan usar las bicicletas durante 48 horas. Asimismo, se permite reservar demostraciones de los productos desde su página web, recientemente lanzada.

